Регулятор в США начал расследование из-за машин для мороженого в McDonald’s – они слишком часто ломаются Статьи редакции
Владельцы ресторанов не могут сами ремонтировать технику «из-за сложной конструкции».
Федеральная торговая комиссия США обратилась к владельцами ресторанов летом 2021 года, чтобы выяснить причины поломок, частоту проверок поставщиков техники и узнать, могут ли франчайзи сами обслуживать машины, сообщает WSJ со ссылкой источники и письмо от ведомства франчайзи компании.
Франчайзи жалуются, что из-за сложной конструкции сами не могут починить технику. Машины часто выходят из строя после четырёхчасового цикла очистки, приводит WSJ комментарии владельцев.
- Машины для мороженого, макфлури и молочных коктейлей в McDonald’s ломаются не первый год. В 2016 году клиенты ресторана создали петицию, чтобы исправить ситуацию. Один из них разработал сайт, который показывает рестораны по всему миру с работающей техникой.
В 2020 году McDonald’s опубликовала в Twitter пост с шуткой о постоянно сломанной технике.
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