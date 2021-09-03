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Еда
Маша Цепелева

Регулятор в США начал расследование из-за машин для мороженого в McDonald’s – они слишком часто ломаются Статьи редакции

Владельцы ресторанов не могут сами ремонтировать технику «из-за сложной конструкции».

  • Федеральная торговая комиссия США обратилась к владельцами ресторанов летом 2021 года, чтобы выяснить причины поломок, частоту проверок поставщиков техники и узнать, могут ли франчайзи сами обслуживать машины, сообщает WSJ со ссылкой источники и письмо от ведомства франчайзи компании.

  • Франчайзи жалуются, что из-за сложной конструкции сами не могут починить технику. Машины часто выходят из строя после четырёхчасового цикла очистки, приводит WSJ комментарии владельцев.

  • Машины для мороженого, макфлури и молочных коктейлей в McDonald’s ломаются не первый год. В 2016 году клиенты ресторана создали петицию, чтобы исправить ситуацию. Один из них разработал сайт, который показывает рестораны по всему миру с работающей техникой.

  • В 2020 году McDonald’s опубликовала в Twitter пост с шуткой о постоянно сломанной технике.

McDonald’s @McDonalds
we have a joke about our soft serve machine but we're worried it won't work
«У нас есть шутка о нашей машине для мягкого мороженого, но мы боимся, что она не сработает»

#новость #mcdonalds

85 просмотров
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