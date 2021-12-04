Американский сервис экспресс-доставки продуктов 1520 с основателями из России закрывается после года работы — Insider Статьи редакции
Стартап не смог найти финансирование и рассчитывал на сделку с конкурентом, но она не состоялась, говорят источники.
Пользователи 1520 несколько дней не могут оформить заказы в приложении, пишет Insider. На странице сервиса в Instagram один из них сообщил, что часть пользователей получила ответ от компании. Она якобы сообщила, что закрывается, но сейчас эти комментарии удалены.
По словам двух знакомых с вопросом источников издания, 1520 потратил все деньги инвесторов и не смог договориться о продаже с конкурирующим сервисом Jokr. В итоге руководство и инвесторы решили закрыть стартап, пишет Insider.
Гендиректор Jokr Ральф Венцель подтвердил изданию, что сервис вёл переговоры о партнёрстве с 1520, но они не носили обязывающего характера. Редакция vc.ru направила запрос 1520 и сооснователю стартапа Олегу Шевлягину и на момент публикации заметки не получила ответа.
Как пишет The Spoon, сервис доставки продуктов за 15-20 минут в начале 2021 года создали Шевлягин и Мушег Саакян. По данным Insider, стартап привлёк $8 млн инвестиций, в том числе от Greycroft, One Way Ventures и Flint Capital.
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