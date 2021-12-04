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Еда
Таня Боброва

Американский сервис экспресс-доставки продуктов 1520 с основателями из России закрывается после года работы — Insider Статьи редакции

Стартап не смог найти финансирование и рассчитывал на сделку с конкурентом, но она не состоялась, говорят источники.

Пользователи 1520 несколько дней не могут оформить заказы в приложении, пишет Insider. На странице сервиса в Instagram один из них сообщил, что часть пользователей получила ответ от компании. Она якобы сообщила, что закрывается, но сейчас эти комментарии удалены.

По словам двух знакомых с вопросом источников издания, 1520 потратил все деньги инвесторов и не смог договориться о продаже с конкурирующим сервисом Jokr. В итоге руководство и инвесторы решили закрыть стартап, пишет Insider.

Гендиректор Jokr Ральф Венцель подтвердил изданию, что сервис вёл переговоры о партнёрстве с 1520, но они не носили обязывающего характера. Редакция vc.ru направила запрос 1520 и сооснователю стартапа Олегу Шевлягину и на момент публикации заметки не получила ответа.

Как пишет The Spoon, сервис доставки продуктов за 15-20 минут в начале 2021 года создали Шевлягин и Мушег Саакян. По данным Insider, стартап привлёк $8 млн инвестиций, в том числе от Greycroft, One Way Ventures и Flint Capital.

The Spoon

#новость #стартапы

1853 просмотров
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15 комментариев
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Алексей Винокуров

Таки придумал название для стартапа по доставке кошерной еды - 740.

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13
Крошечный холод

Название конечно божественное выбрали..

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10
MrMike3112 .

Железнодорожники видимо.

https://1520.ru/about/track/

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3
Chr Chr

Надо было на IPO выходить с оценкой 1 млрд $

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5
Крошечный холод

Не успели

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3
Oleg Sokolukhin

1520, это же ширина колеи РЖД.

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5
Sergei Timofeyev

Вспоминается:
- На хуй больше?
На этот размер и больше колея у нас.

Ответить
2
Евгений Ларин

Оскары хартманы местного разлива.
Скоро обучающий курс выпустят

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3
Roman Fedoscev

1. найти инвесторов для стартапа
2. взять деньги инвесторов
3. потратить деньги инвесторов

***** вы сейчас здесь *****

4. продать стартап конкурентам
5. profit

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3
Птиц

Вопрос в том, когда кончатся деньги или терпение у остальных.

Ответить
0
Крошечный холод

Судя по промокоду 1520MIN, ребята обещали экспресс-доставку в течение 25 часов

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2
Yarro S

Оказывается не так просто создать сервис доставки в стране, где работникам приходится платить living wage 🤷🏼‍♂️

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2
Крошечный холод

С чего вы решили, что это связано?

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0
Pavel Natalia Selivanovi

Не смогли договориться на оптовый завоз таджиков с узбеками

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0
Ware Wow
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1
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