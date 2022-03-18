Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.
Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.
Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на Украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.
Однако RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, и прекратил инвестировать и расширять бизнес в России. Также компания обещала перенаправлять всю выручку от работы ресторанов в стране агентство ООН по делам беженцев.
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Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
А что, отличное решение, распределить пакеты по 1/3 Россия Украина Европа и уже молниеносный уход с рынка любой из этих стран не будет таким очевидным и легким решением
Всегда предпочитал Кинг Маку)
Хоть кто то адекватный остался
Щас опять будет маркетинг на уровне «наедалово»
Ой ,как удобно))
Мак и Кфс:
А чё так можно было???😀
Новосибирская франшиза Мака и по-моему Казанская, если не ошибаюсь продолжают работать, вероятно и в аэропортах Москвы будут работать (т.к. там отдельная франшиза на Мак).
KFC продолжает работу (только что вышел с кофе от туда), он приостановил инвестиции и открытие новых «ресторанов» в РФ как и Кока-Кола (впрочем сомневаюсь, что сейчас бы в текущей ситуации были бы инвестиции)
Красиво
Молодцы! Красиво!
Ну как бы всем пояснили, что к руководителям местных представительств будут применяться меры по законодательству, связанному с умышленным банкротством. А там много всякого, за что и присесть можно. Так что ничего удивительного. Многие по такому пути пойдут.
а может местные руководители бургеркинг оказались патриотрами и не захотели участвовать в санкциях против собственной страны?
Возможно такое, как думает сообщество?
И такое возможно. Правда тут нереально сложно отсортировать тех кто испугался, от тех кто патриот.
Тоже выход ;)
Чеже он тряпка из штатов не драпал, когда те, например, Ливию или Югославию утюжили?
утюжить во имя демократии можно. это ж другое
Лол, кто бы сомневался.
Зачет, однозначно.
Не понимаю истерию по поводу уход мака, если бургер кинг остаётся.
Наверное потому что мак семейное заведение с кучей рабочих мест и большим количеством локальных поставщиков.
В то время как в кфс и бургер кинг приходят алкаши за дешевым пивом
Ха, выкуси, Дэвид!
Начинаешь понимать, зачем Китай всегда требует местного партнера у иностранных компаний в Китае