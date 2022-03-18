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Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.

Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.

Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.

Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на Украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.

Однако RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, и прекратил инвестировать и расширять бизнес в России. Также компания обещала перенаправлять всю выручку от работы ресторанов в стране агентство ООН по делам беженцев.

Хотели бы мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить деятельность? Нет. Но мы хотим быть прозрачными в своих действиях и объяснить, какие шаги мы предприняли.

Дэвид Шир
глава концерна Restaurant Brands International

#новость #burgerking

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21 комментарий
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Pavel S

А что, отличное решение, распределить пакеты по 1/3 Россия Украина Европа и уже молниеносный уход с рынка любой из этих стран не будет таким очевидным и легким решением

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12
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Дмитрий Рудой

Всегда предпочитал Кинг Маку)

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Александр Рудаков

Хоть кто то адекватный остался

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3
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hakhagmon

Щас опять будет маркетинг на уровне «наедалово»

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роман долгополов

Ой ,как удобно))

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4
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Ruslan Umarkhanov

Мак и Кфс:
А чё так можно было???😀

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3
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Pavel S

Новосибирская франшиза Мака и по-моему Казанская, если не ошибаюсь продолжают работать, вероятно и в аэропортах Москвы будут работать (т.к. там отдельная франшиза на Мак).
KFC продолжает работу (только что вышел с кофе от туда), он приостановил инвестиции и открытие новых «ресторанов» в РФ как и Кока-Кола (впрочем сомневаюсь, что сейчас бы в текущей ситуации были бы инвестиции)

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Slava Semenchuk

Красиво

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2
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Sam McAram

Молодцы! Красиво!

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2
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Forgotten Games

Ну как бы всем пояснили, что к руководителям местных представительств будут применяться меры по законодательству, связанному с умышленным банкротством. А там много всякого, за что и присесть можно. Так что ничего удивительного. Многие по такому пути пойдут.

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–1
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Sss Sss

а может местные руководители бургеркинг оказались патриотрами и не захотели участвовать в санкциях против собственной страны?

Возможно такое, как думает сообщество?

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Forgotten Games

И такое возможно. Правда тут нереально сложно отсортировать тех кто испугался, от тех кто патриот.

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it com

Тоже выход ;)

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Парень

Чеже он тряпка из штатов не драпал, когда те, например, Ливию или Югославию утюжили?

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Art Kha

утюжить во имя демократии можно. это ж другое

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Zaebaniy Underground

Лол, кто бы сомневался.

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Денис Котовский

Зачет, однозначно.

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MegaIniesta

Не понимаю истерию по поводу уход мака, если бургер кинг остаётся.

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hakhagmon

Наверное потому что мак семейное заведение с кучей рабочих мест и большим количеством локальных поставщиков.
В то время как в кфс и бургер кинг приходят алкаши за дешевым пивом

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Сергей Я

Ха, выкуси, Дэвид!

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Дмитрий Милюков

Начинаешь понимать, зачем Китай всегда требует местного партнера у иностранных компаний в Китае

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