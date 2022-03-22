Еда
Маша Цепелева

В сети опубликовали карту с данными клиентов «Яндекс.Еды» — именами, номерами и тратами за полгода Статьи редакции

В начале марта компания сообщала об утечке.

  • Ссылку на базу данных в виде карты опубликовали Telegram-каналы «кабачковая икра по акции» (134 тысячи подписчиков) и «Фудтех» (16 тысяч подписчиков). Позже её удалили из постов. Редактор vc.ru нашёл свои данные на сайте — номер телефона, имя и адрес.
  • По данным Whois, домен сайта создан и занят с 14 марта. На сайте указано, что якобы можно позвонить и попросить удалить данные из базы, но с каждым обновлением страницы номер телефона меняется.
  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других. В компании прокомментировали vc.ru, что новых утечек не было, сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.

#новость #яндекседа

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17 комментариев
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Rax034

О боже, они знают теперь, что я по своему адресу часто заказываю блинчики с картошкой и кыстыбай. Слив века, не иначе.

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13
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kemko desu

Скорее уж теперь если у кого-то были твои ФИО или телефон и он очень хотел узнать твой адрес - теперь у него появился шанс. Даже по ip вычислять не понадобится.

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Rax034

Акстись, сейчас чтобы узнать адрес по телефону не нужно даже ФИО. В телеграмме сегодня по твоему номеру можно даже анализ твоей мочи получить. Всё слито уже давно, задолго до яндекса. Ты когда симку с паспортом покупаешь, вот уже в этот момент о конфиденциальности и приватности можешь забыть.

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D. Trump

Поэтому симки и надо покупать без паспортов.

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2
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Dimitri Kosh

И он придет не с блинчиками с картошкой

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–2
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Rax034

УуууУуу страшные приследователи.
Шапочку из фольги не забудь.

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Alexander Veber

Нет, просто у телефонных мошенников сейчас ещё больше личной информации о тебе, что повысит процент успешных разводов от "службы безопасности сбербанка"

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D. Trump

Бгггг, нет, не "они узнают что я заказываю хавчик и о боже какая мелочь", это скорее будет кросслинкинг с другими утечками баз из других сервисов, в которые есть какие-то другие данные о вас.
Например о принадлежащей вам машине, ее номер и так далее (все пример разумеется). Что внезапно, даст всякие интересные сценарии: например посмотрев на средний чек и регулярность ваших доставок, предположить, один вы живете или с кем-то, модель авто, прикинуть каков у вас потенциальный доход, прикинуть когда вы не дома, зная ваш адрес сходить к вам в гости.
Капелька по капельке набегает река, и все мелкие и незначительные утечки в конечном счете консолидируются в одну большую и полную базу данных.

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1
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Фирменный мангал

Ненавижу посты про фудтех. После них всегда хочется сожрать ченть.
Вот теперь кабачковой икры захотелось :-(

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Roman Bannov

Почему то не вижу комментария о том, что типа знал что так и будет - поэтому этим сервисом и не пользовался.

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Igor Elfimov

Ну кто только не сливал мои данные. Даже еда

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D. Trump

Подробности слива хоть известны? Взлом, инсайд, что-то еще?

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Ivan Susanin

А ссылку на эту страничку можно?

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Федор Чеботарев

Это визуализация недавнего слива, не более того

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Герман Воронов

Ну офигеть теперь.

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ляг, отдохни

еда об этом уже месяц назад писала на почту лол

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V K

Скорее если у кого-то был твой телефон, но не было фамилии - теперь есть.

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