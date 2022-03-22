В сети опубликовали карту с данными клиентов «Яндекс.Еды» — именами, номерами и тратами за полгода Статьи редакции
В начале марта компания сообщала об утечке.
- Ссылку на базу данных в виде карты опубликовали Telegram-каналы «кабачковая икра по акции» (134 тысячи подписчиков) и «Фудтех» (16 тысяч подписчиков). Позже её удалили из постов. Редактор vc.ru нашёл свои данные на сайте — номер телефона, имя и адрес.
- По данным Whois, домен сайта создан и занят с 14 марта. На сайте указано, что якобы можно позвонить и попросить удалить данные из базы, но с каждым обновлением страницы номер телефона меняется.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других. В компании прокомментировали vc.ru, что новых утечек не было, сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.
Из возможных вариантов — через счёт в иностранном банке, UnionPay, биткоины и банковские переводы.
Основные тезисы из материала Forbes о кризисе в российской ИТ-среде.
Это официально. Назначили дату старта второго потока НАШКОДИМ – 18 апреля. Это значит, что мы уже опубликовали вакансию и смотрим, как вы откликаетесь на нее и попадаете в руки наших заботливых hr. Они грозятся прочесть все-все мотивационные письма, уже ждут их, чтобы выдать тестовое задание.
Разберём очевидные и не очень способы рекламы, источники трафика и плейсменты, которые нужно обязательно использовать прямо сейчас. И рассмотрим целый ряд рекомендаций по отбору Телеграм каналов для эффективного размещения в них рекламных постов.
Не все из них безопасны или официальны.
Так он сможет сохранить работу хотя бы части сотрудников и сам сервис для пользователей и водителей, говорит источник.
О боже, они знают теперь, что я по своему адресу часто заказываю блинчики с картошкой и кыстыбай. Слив века, не иначе.
Скорее уж теперь если у кого-то были твои ФИО или телефон и он очень хотел узнать твой адрес - теперь у него появился шанс. Даже по ip вычислять не понадобится.
Акстись, сейчас чтобы узнать адрес по телефону не нужно даже ФИО. В телеграмме сегодня по твоему номеру можно даже анализ твоей мочи получить. Всё слито уже давно, задолго до яндекса. Ты когда симку с паспортом покупаешь, вот уже в этот момент о конфиденциальности и приватности можешь забыть.
Поэтому симки и надо покупать без паспортов.
И он придет не с блинчиками с картошкой
УуууУуу страшные приследователи.
Шапочку из фольги не забудь.
Нет, просто у телефонных мошенников сейчас ещё больше личной информации о тебе, что повысит процент успешных разводов от "службы безопасности сбербанка"
Бгггг, нет, не "они узнают что я заказываю хавчик и о боже какая мелочь", это скорее будет кросслинкинг с другими утечками баз из других сервисов, в которые есть какие-то другие данные о вас.
Например о принадлежащей вам машине, ее номер и так далее (все пример разумеется). Что внезапно, даст всякие интересные сценарии: например посмотрев на средний чек и регулярность ваших доставок, предположить, один вы живете или с кем-то, модель авто, прикинуть каков у вас потенциальный доход, прикинуть когда вы не дома, зная ваш адрес сходить к вам в гости.
Капелька по капельке набегает река, и все мелкие и незначительные утечки в конечном счете консолидируются в одну большую и полную базу данных.
Ненавижу посты про фудтех. После них всегда хочется сожрать ченть.
Вот теперь кабачковой икры захотелось :-(
Почему то не вижу комментария о том, что типа знал что так и будет - поэтому этим сервисом и не пользовался.
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Ну кто только не сливал мои данные. Даже еда
Подробности слива хоть известны? Взлом, инсайд, что-то еще?
А ссылку на эту страничку можно?
Это визуализация недавнего слива, не более того
Ну офигеть теперь.
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еда об этом уже месяц назад писала на почту лол
Скорее если у кого-то был твой телефон, но не было фамилии - теперь есть.