Владельцем российского бизнеса McDonald’s станет один из франчайзи — The Bell Статьи редакции
Всего у сети три франчайзи в России, потенциальными покупателями источники называют двух из них.
О готовящейся сделке The Bell рассказали три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» Александра Говора.
О сделке могут объявить уже 19 мая. После этого сеть продолжит работать в России под новым названием, говорили источники.
Всего у McDonald’s три франчайзи в России.
- «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП») управляет ресторанами в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Владелец — казахстанский миллиардер Кайрат Боранбаев. Ему также принадлежит франшиза McDonald’s в Казахстане и Беларуси.
- «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Владелец — Александр Говор.
- «Развитие рост» управляет ресторанами на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге. Принадлежит холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари»).
Представители «СПП» и «ГиД» не ответили на запрос The Bell.
Кроме франшизы McDonald’s, Боранбаев владеет несколькими торговыми центрами, отелем, сетями фитнес-клубов и платных парковок в Алматы, нефтехимической компанией «Кемикал», долей в футбольном клубе «Кайрат».
В марте его арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Сейчас Боранбаев находится под стражей.
Владелец ООО «ГиД» Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
- 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.
- 16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.
100% будет уже не тот Макдоналдс к которому многие привыкли.
Хуже, дороже и дольше в изготовлении.
Помню как в бк заказывал комбо за 300руб и обжирался до отвала, после 24 это же самое комбо уже 449 руб стоит и соус ещё убрали из него.
ГРАБЁЖ
как в Тайланде станет?
там все делается на фабрике макак не ресторан а магазин строго обслуживание что там изменится? соусы не ХЕЙНЦ будут в крайнем случае - поставщики то Те же
https://lenta.ru/news/2011/07/12/magazin/?ysclid=l3cmrqgs52
пруд для местного ит-быдла
господи, че за шизы. На Урале и за Уралом маком управляет франчайзи и тоже самое, что в Москве, но да в Америке всё лучше и даже мак гавномстанет
Неважно будет хуже или лучше, дороже или дешевле.
Все, уходит эпоха. Закончилась "перестройка", "перезагрузка"..
Начинается что-то новое.. И что получится в итоге, никто не знает.
Добро пожаловать в новые 1983
Что и требовалось доказать. Уходит вывеска, бизнес остается
ну это уже не american бизнес, это теперь бизнес по-казахски, щщс. Со всеми вытекающими и протекающими последствиями. В Алма-Ате и Астане чуть меньшие рукожопы работают чем в Нью-Йорке, но все равно на порядок хуже чем в Нидерландах или в Москве/Питере (на личном опыте). Храни вас господь россияне, ходите лучше в KFC
Пропаганда работает. Телеграфное Агентство Советского Союза круто делают свою работу
Покажет только время. Если бизнес деградирует за несколько лет, то это ≠ бизнес остался.
Вот именно, что остается "бизнес", а не макдоналдс.
Если они продают сеть из собственности во франшизу , то есть будут контролировать качество и так далее, то по факту ничего не кардинального не произойдёт.
А если полностью сворачивают свою лавку здесь, то через пару лет глянем что к чему. Думаю первое что появится в меню - пиво )
"Думаю первое что появится в меню - пиво )" - ну против этого изменения думаю против никто не будет )
вы статью читали? макдаки это франшиза
они и до этого были во франшизе, у того же владельца
Понятно одно, что как прежде уже не будет.
Сейчас наверно заминусуют, но всё же выскажусь. Чего все так обсуждают Макдональдс в России? Его единственным плюсом были дешевые роялы. В остальном бургеры на вкус хуже, чем во многих других бургерных местных предпринимателей. Я понимаю, если б плакались о КФС - хорошую и дешевую курицу в фастфуде не так просто найти. Но бургеры? Ну серьезно, народ. Я даже не к тому, что ВАШ ЭТОТ МАКДОНАЛЬДС НЕ НУЖОН. Но и плача Ярославны по сети, которой есть здоровая конкуренция, я не понимаю.
К слову, в европейских странах с развитой кухней, как Франция, Италия, Испания, Греция, находиться в Макдональдсе среди местных не особо в почёте. И только у нас они перезабиты, что мест свободных нет.
Россия, в которой люди говорят:
«Я сам не хожу в мак и ем дома, но мне всё равно грустно из-за того, что люди, которым нравится такой досуг, его лишатся»
Значит пока не уходит.
РосДональдс.
Назвать "МакДак" и вперед.
Л - Логично
В США это кафе для бомжей, приличные люди туда не ходят.
Дядя Ваня 🤣