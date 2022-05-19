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Еда
Радикальный завод

Владельцем российского бизнеса McDonald’s станет один из франчайзи — The Bell Статьи редакции

Всего у сети три франчайзи в России, потенциальными покупателями источники называют двух из них.

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О готовящейся сделке The Bell рассказали три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» Александра Говора.

О сделке могут объявить уже 19 мая. После этого сеть продолжит работать в России под новым названием, говорили источники.

Всего у McDonald’s три франчайзи в России.

  • «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП») управляет ресторанами в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Владелец — казахстанский миллиардер Кайрат Боранбаев. Ему также принадлежит франшиза McDonald’s в Казахстане и Беларуси.
  • «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Владелец — Александр Говор.
  • «Развитие рост» управляет ресторанами на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге. Принадлежит холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари»).

Представители «СПП» и «ГиД» не ответили на запрос The Bell.

Кроме франшизы McDonald’s, Боранбаев владеет несколькими торговыми центрами, отелем, сетями фитнес-клубов и платных парковок в Алматы, нефтехимической компанией «Кемикал», долей в футбольном клубе «Кайрат».

В марте его арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Сейчас Боранбаев находится под стражей.

Владелец ООО «ГиД» Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

  • 8 марта McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов в России. Они перестали работать 14 марта, всем сотрудникам продолжали выплачивать полную зарплату. После закрытия работу продолжили рестораны, принадлежащие франчайзи.
  • 16 мая McDonald's заявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране. Источник ТАСС утверждал, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня.

#новость #mcdonalds

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61 комментарий
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Big Boss

100% будет уже не тот Макдоналдс к которому многие привыкли.
Хуже, дороже и дольше в изготовлении.

Помню как в бк заказывал комбо за 300руб и обжирался до отвала, после 24 это же самое комбо уже 449 руб стоит и соус ещё убрали из него.

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Андрей Васильев

ГРАБЁЖ

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Alex

как в Тайланде станет?
там все делается на фабрике макак не ресторан а магазин строго обслуживание что там изменится? соусы не ХЕЙНЦ будут в крайнем случае - поставщики то Те же

https://lenta.ru/news/2011/07/12/magazin/?ysclid=l3cmrqgs52

пруд для местного ит-быдла

Российский суд признал McDonald's продуктовым…
Российский арбитраж признал, что компания McDonald's в России не оказывает ресторанные услуги, а…
lenta.ru
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S.Capusta
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Иван Шеметов

господи, че за шизы. На Урале и за Уралом маком управляет франчайзи и тоже самое, что в Москве, но да в Америке всё лучше и даже мак гавномстанет

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S.Capusta

Неважно будет хуже или лучше, дороже или дешевле.
Все, уходит эпоха. Закончилась "перестройка", "перезагрузка"..
Начинается что-то новое.. И что получится в итоге, никто не знает.

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Oleg Zhuravlev

Добро пожаловать в новые 1983

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6 комментариев
Алексей Дымов

Что и требовалось доказать. Уходит вывеска, бизнес остается

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Alan Caracessec di Cassacia

ну это уже не american бизнес, это теперь бизнес по-казахски, щщс. Со всеми вытекающими и протекающими последствиями. В Алма-Ате и Астане чуть меньшие рукожопы работают чем в Нью-Йорке, но все равно на порядок хуже чем в Нидерландах или в Москве/Питере (на личном опыте). Храни вас господь россияне, ходите лучше в KFC

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12 комментариев
Мирослав Вселюд

Пропаганда работает. Телеграфное Агентство Советского Союза круто делают свою работу

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15 комментариев
Широкий блик

Покажет только время. Если бизнес деградирует за несколько лет, то это ≠ бизнес остался.

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1 комментарий
И животноводство

Вот именно, что остается "бизнес", а не макдоналдс.

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Denis Dolmatov

Если они продают сеть из собственности во франшизу , то есть будут контролировать качество и так далее, то по факту ничего не кардинального не произойдёт.

А если полностью сворачивают свою лавку здесь, то через пару лет глянем что к чему. Думаю первое что появится в меню - пиво )

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Альберт Булавин

"Думаю первое что появится в меню - пиво )" - ну против этого изменения думаю против никто не будет )

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2 комментария
t t
Если они продают сеть из собственности во франшизу

вы статью читали? макдаки это франшиза

они и до этого были во франшизе, у того же владельца

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1 комментарий
Sergio Sergios

Понятно одно, что как прежде уже не будет.

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Vittorio Augusto

Сейчас наверно заминусуют, но всё же выскажусь. Чего все так обсуждают Макдональдс в России? Его единственным плюсом были дешевые роялы. В остальном бургеры на вкус хуже, чем во многих других бургерных местных предпринимателей. Я понимаю, если б плакались о КФС - хорошую и дешевую курицу в фастфуде не так просто найти. Но бургеры? Ну серьезно, народ. Я даже не к тому, что ВАШ ЭТОТ МАКДОНАЛЬДС НЕ НУЖОН. Но и плача Ярославны по сети, которой есть здоровая конкуренция, я не понимаю.
К слову, в европейских странах с развитой кухней, как Франция, Италия, Испания, Греция, находиться в Макдональдсе среди местных не особо в почёте. И только у нас они перезабиты, что мест свободных нет.

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Кирилл Ермаков

Россия, в которой люди говорят:

«Я сам не хожу в мак и ем дома, но мне всё равно грустно из-за того, что люди, которым нравится такой досуг, его лишатся»

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Pavel Petel

Значит пока не уходит.

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Знатный Тролль

РосДональдс.

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Sasha Nris

Назвать "МакДак" и вперед.

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Псков Бурито

Л - Логично

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Ако Чавчавадзе

В США это кафе для бомжей, приличные люди туда не ходят.

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Bobrdobr

Дядя Ваня 🤣

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