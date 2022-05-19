Всего у сети три франчайзи в России, потенциальными покупателями источники называют двух из них.

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О готовящейся сделке The Bell рассказали три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» Александра Говора.

О сделке могут объявить уже 19 мая. После этого сеть продолжит работать в России под новым названием, говорили источники.

Всего у McDonald’s три франчайзи в России.

«Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП») управляет ресторанами в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Владелец — казахстанский миллиардер Кайрат Боранбаев. Ему также принадлежит франшиза McDonald’s в Казахстане и Беларуси.



«ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Владелец — Александр Говор.



«Развитие рост» управляет ресторанами на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге. Принадлежит холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари»).

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Представители «СПП» и «ГиД» не ответили на запрос The Bell.

Кроме франшизы McDonald’s, Боранбаев владеет несколькими торговыми центрами, отелем, сетями фитнес-клубов и платных парковок в Алматы, нефтехимической компанией «Кемикал», долей в футбольном клубе «Кайрат».

В марте его арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Сейчас Боранбаев находится под стражей.

Владелец ООО «ГиД» Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.