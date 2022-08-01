Еда
Кадровый вентилятор

Heineken запланировала выйти из российского бизнеса до конца 2022 года Статьи редакции

В России компания производит пиво под марками «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.

  • «Был достигнут прогресс в упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу, и ожидается, что соглашение будет достигнуто во второй половине этого года», — говорится в отчётности пивоваренной компании. Компания оценила свои активы в России в €475 млн.
  • Heineken объявила о планах передать бизнес в марте 2022 года. Компания сообщала, что до этого момента все её пивоварни продолжат работу, а сотрудники — получать зарплату до конца 2022 года.
  • Компания работает на российском рынке с 2002 года, когда купила первую пивоварню в Санкт-Петербурге. Сейчас Heineken принадлежит семь пивоварен в стране, писал ТАСС. В России она производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.

#новость #heineken

1969 просмотров
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49 комментариев
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 Evgeny Bespalov

Всё равно Хайнекен в России сделан будто из концентрированной мочи, будто бы к нормальному пиву добавляют Балтику 3. Импорт намного лучше по вкусу. Ничего не потеряем по сути.

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Andrey Kulakov

Что значит "будто"?)))

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Дмитрий Затокин

вот именно.. взяли, тут и расскрыли секретный ингредиент Хайнекена

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RobinzonCruzo

Кстати на Кипре это самое ебанное пойло, хуже чем любое местное пиво. Вкус один в один как большинство российского пива. Как я понял, это из-за того, что его делают местные васяны под франшизой из порошка, похоже как и в рф. При этом блять вся банка обклеена PURE. HEINEKEN ORIGINAL. ORIGINAL. PREMIUM LAGER.

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Ivan Mart

В Голландии оно точно такой же мочой кажется

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Philips

Лакшари наклейки нет, поэтому и вкус такой!

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Сладкий Паша

Распробовал крафт, он конечно подороже. Но качество несопоставимое. Это как кофе из пакетика 3-в-1 — сравнить с кофе из кофеварки.

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Evgeny Bespalov

Крафт ещё не развился до того разнообразия, которое имеют бары Европы, но уже хорошо себя показал. Могу выделить несколько пивоварен.
Про цену - да. Но тут сами понимаете, это не просто порошочек запихнуть с травой и спиртом в общий котёл, а там ещё играться со вкусом надо. Да и на дизайн этикеток много времени уходит, не понаслышке знаю.

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Сладкий Паша

Я может пиво не так часто пью. Но это иная культура — крафт. Да и почти в любом микрорайне есть пивбар, где наверняка что-то интересное найдется.

Жаль, у нас культура такая: закупиться бутылками-стекляшками и сосать эту... мочу, сорри.

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Evgeny Bespalov

Везде такая культура, просто у нас это дело очень плохо видно, что массы хоть какие-то в бары идут. Бары в основном где-то либо скрыты, либо не выделяются от слова "вообще", ну и фактор цены тоже довольно сильно играет. Куда больше смотрим, там больше и видим.

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Пришелец

Так потому что этот Хайнекен местного производства, импортозамещенный уже)

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Саша Прохоренко

Ничего, кроме 7 современных предприятий

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Evgeny Bespalov

Да там бреверня уже сама отдаёт Балтикой, так что не потеряем ничего.
Ох и таю я надежду на крафт и выход его в массы...

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Alex R

Ну от хайнекена по крайней мере не болит голова как от любого другого российского пива.

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Evgeny Bespalov

Портер от Балтики - во!
Выпьешь, вроде Потрер... А после как-то девяточка выползает.

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Иван Саблин

Балтика 6 Портер одно из самых титулованных пив российских, было в топе пивного эксперта Майкла Джексона(не тот что поет).
А вообще лучший российский портер это Афанасий портер

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Evgeny Bespalov

Титуловано конечно, не спорю, просто в последнее время начинает отдавать девяточкой после потребления.

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Иван Саблин

Давно не пил, может удешевили

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Soulis

Это вы говорите либо про очень и очень давний Хайнекен или импортный, потому что современный обычный Хайнекен может бороться за ТОП3 самого паршивого массового пива, а скорее всего даже за топ1.

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Anton Z.

от балтики 9 не болит голова? ну-ну

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Kv4Nt

Ещё одну бутылочку продам и всё. С понедельника начну. До конца года брошу и начну с чистого листа

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Бетонный будильник

Пиво быстро подошло к концу..

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Юрий Хрусталев

вот и пиву конец,а у кого есть запасы молодец

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Иван Саблин

Установи пивное приложение https://untappd.com/ и пей нормальное пиво

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Стакан чая

Ссанина же, не?

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Болотов Александр

Ну на вкус и цвет. Для меня все пиво - ссанина.

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Никита Кашонков

жаль что можно поставить только один плюс

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Вадим Д.

Ага, но пьют её много.

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Иван Саблин

От пивгигантов всегда ссанина, оттого их доля в России сократилась с 90% до 70%, российские региональные делают сейчас много хорошего пива

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Kesha Pazzy

А что с пивом BUD?
Запасаться?

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Kv4Nt

На мнение эксперта не претендую, но многие местные пивоваренные делают лучше имхо

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Юрий Долгоруков

если ваше любимое,то на всякий запасайтесь

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Пришелец

Импортозаместят на патриотическое название "БУДЬ"

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Tayler

Уходя уходи!

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Chapaka

Звук грозный. Но. Это пивом, что делал хайникеен в РФ, пивом назвать нельзя. От слова совсем.

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Сладкий Паша

Постоянно вижу эти однотипные новости, что какая-то компания уходит. Что случилось то? Никак не пойму. Я что-то пропустил?

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Аlех

Это всё боты яндекса, клепают новости, чтоб ты не заскучал и смотрел их рекламу.

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Сладкий Паша

Ладно, я пошел обратно в избушку...

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sles

Циндао рулит ;-)

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Андрей

Если у меня стоит их холодильник в торговой точке , я могу его обособить ?

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Kv4Nt

Выпиши им штраф и повесь замок на холодос

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Buck Mulligan

С чего бы? У вас же наверняка контракт.

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Вадим Д.

Вот и с простеньким пивом хуже станет.

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Nikos Stavros

Нехай уходят. А после правильно было бы закрыть производство «жигулевского». Потому что этот суррогат не имеет ничего общего с настоящим жигулёвским пивом.

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Алексей Климов

а что с пивом Тинькофф будет?

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Soviet Pooh

У кого есть в городе ВкусВилл, советую пиво от крафтовой московской пивоварни Your Young Lordship. Вкуснейшее. Но цена, конечно, немаленькая, 190р

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Ivan Mart

Имхо в любом регионе есть местное пиво(я про крупные заводы, а не крафт), которое в большинстве случаев гораздо лучше массовых гигантов.
Афанасий в Твери, Русское в Рязани, Букет Чувашии и т.д.

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ProtoMan

Сейчас уже довольно много импорта в магазинах по приемлемым ценам. Например Furstkeg в пятерочках. Весьма неплохо на мой взгляд. Да и 0,5 полноценные, а не местные 0,43.

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Sergey Gnezdilov

Главное что не закрываются и остаются рабочие места. От перестановки слагаемых... Хотя кого я обманываю. На заводах будут лить что подешевле. Премиум сегменты ушли давно

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