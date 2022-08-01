Heineken запланировала выйти из российского бизнеса до конца 2022 года Статьи редакции
В России компания производит пиво под марками «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.
- «Был достигнут прогресс в упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу, и ожидается, что соглашение будет достигнуто во второй половине этого года», — говорится в отчётности пивоваренной компании. Компания оценила свои активы в России в €475 млн.
- Heineken объявила о планах передать бизнес в марте 2022 года. Компания сообщала, что до этого момента все её пивоварни продолжат работу, а сотрудники — получать зарплату до конца 2022 года.
- Компания работает на российском рынке с 2002 года, когда купила первую пивоварню в Санкт-Петербурге. Сейчас Heineken принадлежит семь пивоварен в стране, писал ТАСС. В России она производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарёв», «Жигулёвское» и другие.
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Всё равно Хайнекен в России сделан будто из концентрированной мочи, будто бы к нормальному пиву добавляют Балтику 3. Импорт намного лучше по вкусу. Ничего не потеряем по сути.
Что значит "будто"?)))
вот именно.. взяли, тут и расскрыли секретный ингредиент Хайнекена
Кстати на Кипре это самое ебанное пойло, хуже чем любое местное пиво. Вкус один в один как большинство российского пива. Как я понял, это из-за того, что его делают местные васяны под франшизой из порошка, похоже как и в рф. При этом блять вся банка обклеена PURE. HEINEKEN ORIGINAL. ORIGINAL. PREMIUM LAGER.
В Голландии оно точно такой же мочой кажется
Лакшари наклейки нет, поэтому и вкус такой!
Распробовал крафт, он конечно подороже. Но качество несопоставимое. Это как кофе из пакетика 3-в-1 — сравнить с кофе из кофеварки.
Крафт ещё не развился до того разнообразия, которое имеют бары Европы, но уже хорошо себя показал. Могу выделить несколько пивоварен.
Про цену - да. Но тут сами понимаете, это не просто порошочек запихнуть с травой и спиртом в общий котёл, а там ещё играться со вкусом надо. Да и на дизайн этикеток много времени уходит, не понаслышке знаю.
Я может пиво не так часто пью. Но это иная культура — крафт. Да и почти в любом микрорайне есть пивбар, где наверняка что-то интересное найдется.
Жаль, у нас культура такая: закупиться бутылками-стекляшками и сосать эту... мочу, сорри.
Везде такая культура, просто у нас это дело очень плохо видно, что массы хоть какие-то в бары идут. Бары в основном где-то либо скрыты, либо не выделяются от слова "вообще", ну и фактор цены тоже довольно сильно играет. Куда больше смотрим, там больше и видим.
Так потому что этот Хайнекен местного производства, импортозамещенный уже)
Ничего, кроме 7 современных предприятий
Да там бреверня уже сама отдаёт Балтикой, так что не потеряем ничего.
Ох и таю я надежду на крафт и выход его в массы...
Ну от хайнекена по крайней мере не болит голова как от любого другого российского пива.
Портер от Балтики - во!
Выпьешь, вроде Потрер... А после как-то девяточка выползает.
Балтика 6 Портер одно из самых титулованных пив российских, было в топе пивного эксперта Майкла Джексона(не тот что поет).
А вообще лучший российский портер это Афанасий портер
Титуловано конечно, не спорю, просто в последнее время начинает отдавать девяточкой после потребления.
Давно не пил, может удешевили
Это вы говорите либо про очень и очень давний Хайнекен или импортный, потому что современный обычный Хайнекен может бороться за ТОП3 самого паршивого массового пива, а скорее всего даже за топ1.
от балтики 9 не болит голова? ну-ну
Ещё одну бутылочку продам и всё. С понедельника начну. До конца года брошу и начну с чистого листа
Пиво быстро подошло к концу..
вот и пиву конец,а у кого есть запасы молодец
Установи пивное приложение https://untappd.com/ и пей нормальное пиво
Ссанина же, не?
Ну на вкус и цвет. Для меня все пиво - ссанина.
жаль что можно поставить только один плюс
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ага, но пьют её много.
От пивгигантов всегда ссанина, оттого их доля в России сократилась с 90% до 70%, российские региональные делают сейчас много хорошего пива
А что с пивом BUD?
Запасаться?
На мнение эксперта не претендую, но многие местные пивоваренные делают лучше имхо
если ваше любимое,то на всякий запасайтесь
Импортозаместят на патриотическое название "БУДЬ"
Уходя уходи!
Звук грозный. Но. Это пивом, что делал хайникеен в РФ, пивом назвать нельзя. От слова совсем.
Постоянно вижу эти однотипные новости, что какая-то компания уходит. Что случилось то? Никак не пойму. Я что-то пропустил?
Это всё боты яндекса, клепают новости, чтоб ты не заскучал и смотрел их рекламу.
Ладно, я пошел обратно в избушку...
Циндао рулит ;-)
Если у меня стоит их холодильник в торговой точке , я могу его обособить ?
Выпиши им штраф и повесь замок на холодос
С чего бы? У вас же наверняка контракт.
Вот и с простеньким пивом хуже станет.
Нехай уходят. А после правильно было бы закрыть производство «жигулевского». Потому что этот суррогат не имеет ничего общего с настоящим жигулёвским пивом.
а что с пивом Тинькофф будет?
У кого есть в городе ВкусВилл, советую пиво от крафтовой московской пивоварни Your Young Lordship. Вкуснейшее. Но цена, конечно, немаленькая, 190р
Имхо в любом регионе есть местное пиво(я про крупные заводы, а не крафт), которое в большинстве случаев гораздо лучше массовых гигантов.
Афанасий в Твери, Русское в Рязани, Букет Чувашии и т.д.
Сейчас уже довольно много импорта в магазинах по приемлемым ценам. Например Furstkeg в пятерочках. Весьма неплохо на мой взгляд. Да и 0,5 полноценные, а не местные 0,43.
Главное что не закрываются и остаются рабочие места. От перестановки слагаемых... Хотя кого я обманываю. На заводах будут лить что подешевле. Премиум сегменты ушли давно