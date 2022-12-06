Подписчики «Яндекс Плюса» смогут баллами оплачивать доставку в Delivery Club Статьи редакции
Возможность будет доступна при заказе у партнёров, курьеры которых работают с приложением «Яндекс Про».
- Баллами «Плюса» можно будет оплатить до 99% стоимости доставки в Delivery Club, рассказали в «Яндексе». Сейчас такая возможность есть только у подписчиков «Плюса» и Delivery Pro. В будущем «Яндекс» планирует заменить «Плюсом» подписку Pro и другие программы лояльности Delivery Сlub.
- Использовать баллы «Плюса» в Delivery Club можно в любое время при заказе у партнёров, чьи заказы доставляют курьеры, которые работают с приложением «Яндекс Про».
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. «Яндекс» заявил, что сохранит бренд Delivery Club и после закрытия сделки переведёт его на единую технологическую платформу с «Едой».
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Поэтому доставка станет 500 везде)
Надеюсь, действительно доработают.
Вроде бы и неплохая попытка, но пора уже просто присоединить доставку к Плюсу, тогда да — красота и благодать.
У Плюса самая дорогая доставка за пределами МКАДа
Яндекс не хочет вернуть подписку про, с этим ясно.
Бесплатную доставку в подписку плюс включить не хотят там?
Вот что бывает когда институты вроде ФАС не выполняют свою работу!
А где написано, что они этого делать не будут?
сервисный сбор немного угомоните
Деливери хоть чем то отличается от Яндекс еды ? Раз одна фирма теперь.может уникальные рестораны? В чем смысл ?
раньше деливери были повыгоднее, как по мне
Ни в чем, как и Убер с ЯТакси. Разные аппы
Логичный шаг, но однобокий. Думаю, скоро анонсируют способы получить баллы Плюса в Деливери.
Классика.
Предел, к которому можно стремиться но никогда не достигнуть.
При этом:
1. Убрали подписку
2. Испротили чат, в котором никто не отвечает.
3. Сделали цену на доставку одинаковые практически.
4. Нарушили антимонопользное законодательство
https://vc.ru/claim/555760-delivery-club-otkazalos-ot-podpiski-i-ne-uvedomila-polzovateley-delivery-club-prevrashchayut-v-yandeks-edu
Только у меня подписку отрубили в одностороннем порядке и скрыли раздел?