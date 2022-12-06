Еда
Специальный Мика

Подписчики «Яндекс Плюса» смогут баллами оплачивать доставку в Delivery Club Статьи редакции

Возможность будет доступна при заказе у партнёров, курьеры которых работают с приложением «Яндекс Про».

  • Баллами «Плюса» можно будет оплатить до 99% стоимости доставки в Delivery Club, рассказали в «Яндексе». Сейчас такая возможность есть только у подписчиков «Плюса» и Delivery Pro. В будущем «Яндекс» планирует заменить «Плюсом» подписку Pro и другие программы лояльности Delivery Сlub.
  • Использовать баллы «Плюса» в Delivery Club можно в любое время при заказе у партнёров, чьи заказы доставляют курьеры, которые работают с приложением «Яндекс Про».
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. «Яндекс» заявил, что сохранит бренд Delivery Club и после закрытия сделки переведёт его на единую технологическую платформу с «Едой».
Интерфейс Delivery Club

#новость #яндекc #deliveryclub

416 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Строгий браслет

Поэтому доставка станет 500 везде)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Надеюсь, действительно доработают.
Вроде бы и неплохая попытка, но пора уже просто присоединить доставку к Плюсу, тогда да — красота и благодать.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

У Плюса самая дорогая доставка за пределами МКАДа

Ответить
Развернуть ветку
Big Boss

Яндекс не хочет вернуть подписку про, с этим ясно.
Бесплатную доставку в подписку плюс включить не хотят там?

Вот что бывает когда институты вроде ФАС не выполняют свою работу!

Ответить
Развернуть ветку
Max Bernberg

А где написано, что они этого делать не будут?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

сервисный сбор немного угомоните

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

Деливери хоть чем то отличается от Яндекс еды ? Раз одна фирма теперь.может уникальные рестораны? В чем смысл ?

Ответить
Развернуть ветку
rrrr

раньше деливери были повыгоднее, как по мне

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Ни в чем, как и Убер с ЯТакси. Разные аппы

Ответить
Развернуть ветку
Глебушка

Логичный шаг, но однобокий. Думаю, скоро анонсируют способы получить баллы Плюса в Деливери.

Ответить
Развернуть ветку
Этнический кофе
можно будет оплатить до 99% стоимости доставки

Классика.
Предел, к которому можно стремиться но никогда не достигнуть.

Ответить
Развернуть ветку
Yan

При этом:
1. Убрали подписку
2. Испротили чат, в котором никто не отвечает.
3. Сделали цену на доставку одинаковые практически.
4. Нарушили антимонопользное законодательство
https://vc.ru/claim/555760-delivery-club-otkazalos-ot-podpiski-i-ne-uvedomila-polzovateley-delivery-club-prevrashchayut-v-yandeks-edu

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Только у меня подписку отрубили в одностороннем порядке и скрыли раздел?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null