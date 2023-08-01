Блогер MrBeast подал в суд на партнёра, который помог ему запустить доставку фастфуда, — из-за плохих отзывов на бургеры Статьи редакции
Партнёр организовал доставку из «тёмных» кухонь, но не уследил за качеством — в итоге пользователи завалили MrBeast Burger отзывами о «несъедобной» еде.
- Beast Investments Джимми Дональдсона (блогер MrBeast со 172 млн подписчиков на YouTube) подала в суд на Virtual Dining Concepts, пишет Bloomberg. Эта компания сотрудничает со знаменитостями и помогает кухням, работающим только на доставку, с помощью их популярности стимулировать спрос.
- В 2020 году Дональдсон с помощью Virtual Dining Concepts запустил MrBeast Burger — доставку фастфуда из «тёмных» кухонь. В иске говорится, что во многом благодаря рекламным навыкам блогера партнёры смогли продать 1 млн бургеров за первые три месяца, а к 2022-му к сервису подключилось 1700 партнёрских ресторанов.
- Но клиенты, говорится в иске, начали жаловаться на качество еды — они разместили «тысячи» негативных отзывов, называя бургеры «несъедобными» и «отвратительными». По словам Дональдсона, его жалобы по поводу контроля качества не были услышаны.
- Virtual Dining Concepts больше заботилась о расширении линейки продуктов MrBeast, чем о контроле качества, добавляет The Verge со ссылкой на иск. В итоге MrBeast Burger наносит вред репутации блогера и выставлет его бренд как того, кто предлагает «некачественные продукты, которые доставляются с задержкой, не в фирменной упаковке» и так далее. Virtual Dining Concepts не ответила на запрос о комментарии.
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- Ваша еда фекалии.
- зато посмотрите какие продажи
Напоминает жральню black star burger, только там "звезда" не против что людей кормят помоями :)
Ну там сначала действительно вкусно было. Да и тема бургеров только начинала набирать обороты
Наше все - это котлетка с пюрешкой, а не чуждая котлета промеж булок.
наше все - бутылка промеж булок
Ну кому что нравится, я все же предпочту котлету с пюрешкой.
Не осуждаю.
К сожалению вся фишка в том, что решаешь не ты 🤣
Хм. Тут надо разбираться.
Продукт был скорее всего дешевым, адаптированным для бедных.
Плюс чем больше продаж, тем больше плохих отзывов.
И думаю его аудитория изначально токсична.
очевидно что ца говноеды с хлебушком в голове, как блять можно заказывать еду, потому что какой то там хуесос ее прорекламил и свое имя шлепнул в нейминг
так работает любой бренд. просто есть фуд бренды, но суть то не меняется особо.
Ну они строят имя на сервисе и качестве, а тут просто громкое имя создателя
сильное заявление
Mr Beast минус 100 в карму за то что использует популярность среди младшего возраста продавая треш фуд и шоколадки. Мог бы не меньше заработать одновременно обучая людей питаться нормально.
Ага, много видел, как школьники жуют овощи? И много бы он на этом заработал?
У Макдональдса и у Санта-Клауса сколько тогда минусов в карме?
😂😂🤣
сегодня я открыл для себя то, что на ютубе оказывается можно переключать аудио дорожки (никогда такого не видел и такое количество). ну и этого хереса, у которого сотни миллионов просмотров
Допустим бургеры по 5-10$, 5-10 млн долларов - бюджет одного проходного видоса биста, как то слабо совсем