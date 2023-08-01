Еда
Таня Боброва

Блогер MrBeast подал в суд на партнёра, который помог ему запустить доставку фастфуда, — из-за плохих отзывов на бургеры Статьи редакции

Партнёр организовал доставку из «тёмных» кухонь, но не уследил за качеством — в итоге пользователи завалили MrBeast Burger отзывами о «несъедобной» еде.

  • Beast Investments Джимми Дональдсона (блогер MrBeast со 172 млн подписчиков на YouTube) подала в суд на Virtual Dining Concepts, пишет Bloomberg. Эта компания сотрудничает со знаменитостями и помогает кухням, работающим только на доставку, с помощью их популярности стимулировать спрос.
  • В 2020 году Дональдсон с помощью Virtual Dining Concepts запустил MrBeast Burger — доставку фастфуда из «тёмных» кухонь. В иске говорится, что во многом благодаря рекламным навыкам блогера партнёры смогли продать 1 млн бургеров за первые три месяца, а к 2022-му к сервису подключилось 1700 партнёрских ресторанов.
  • Но клиенты, говорится в иске, начали жаловаться на качество еды — они разместили «тысячи» негативных отзывов, называя бургеры «несъедобными» и «отвратительными». По словам Дональдсона, его жалобы по поводу контроля качества не были услышаны.
  • Virtual Dining Concepts больше заботилась о расширении линейки продуктов MrBeast, чем о контроле качества, добавляет The Verge со ссылкой на иск. В итоге MrBeast Burger наносит вред репутации блогера и выставлет его бренд как того, кто предлагает «некачественные продукты, которые доставляются с задержкой, не в фирменной упаковке» и так далее. Virtual Dining Concepts не ответила на запрос о комментарии.
Еда
Вадим Скворцов
Сеть «тёмных» кухонь «запустила» за день 300 ресторанов в США для блогера — сервис взлетел на первое место в App Store Статьи редакции

Для блогера MrBeast открыли виртуальную ресторанную франшизу: в этом помогла компания бывшего гендиректора Hard Rock Cafe.

Джимми Дональдсон

#новость #mrbeastburger

2659 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Фоксик

- Ваша еда фекалии.
- зато посмотрите какие продажи

Ответить
Развернуть ветку
veryrarepepega

Напоминает жральню black star burger, только там "звезда" не против что людей кормят помоями :)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Ну там сначала действительно вкусно было. Да и тема бургеров только начинала набирать обороты

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Abutkov

Наше все - это котлетка с пюрешкой, а не чуждая котлета промеж булок.

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

наше все - бутылка промеж булок

Ответить
Развернуть ветку
Konung

Ну кому что нравится, я все же предпочту котлету с пюрешкой.
Не осуждаю.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

К сожалению вся фишка в том, что решаешь не ты 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Хм. Тут надо разбираться.
Продукт был скорее всего дешевым, адаптированным для бедных.
Плюс чем больше продаж, тем больше плохих отзывов.
И думаю его аудитория изначально токсична.

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

очевидно что ца говноеды с хлебушком в голове, как блять можно заказывать еду, потому что какой то там хуесос ее прорекламил и свое имя шлепнул в нейминг

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

так работает любой бренд. просто есть фуд бренды, но суть то не меняется особо.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Ну они строят имя на сервисе и качестве, а тут просто громкое имя создателя

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

сильное заявление

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Mr Beast минус 100 в карму за то что использует популярность среди младшего возраста продавая треш фуд и шоколадки. Мог бы не меньше заработать одновременно обучая людей питаться нормально.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Ага, много видел, как школьники жуют овощи? И много бы он на этом заработал?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

У Макдональдса и у Санта-Клауса сколько тогда минусов в карме?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B
благодаря рекламным навыкам блогера

😂😂🤣

Ответить
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

сегодня я открыл для себя то, что на ютубе оказывается можно переключать аудио дорожки (никогда такого не видел и такое количество). ну и этого хереса, у которого сотни миллионов просмотров

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Станков
1 млн бургеров за первые три месяца.

Допустим бургеры по 5-10$, 5-10 млн долларов - бюджет одного проходного видоса биста, как то слабо совсем

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
null