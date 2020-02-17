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Галина Мубаракшина
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Стартап Oxford VR привлёк $13 млн на лечение психических расстройств с помощью виртуальной реальности Материал редакции

Посредством технологий специалисты воссоздают для пациентов дискомфортные условия и помогают справиться с ними.

4 комментария
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Британская компания Oxford VR, которая применяет технологии виртуальной реальности в медицине, привлекла 10 млн фунтов ($13 млн) в рамках раунда А. Основным инвестором выступил венчурный фонд Optum Ventures, говорится на сайте стартапа.

В числе инвесторов научно-техническая компания Oxford University Innovation, инвестиционная компания Oxford Sciences Innovation, сеть негосударственных больниц Partners HealthCare и другие. Полученные средства помогут стартапу ускорить продвижение разработки в США, пояснили в компании.

Основатели Oxford VR — профессор клинической психологии в Оксфорде Дэниел Фриман, а также Джейсон Фриман и Барнаби Перкс. Новую технологию компания называет автоматизированной VR-терапией. Она основана на клинических исследованиях, которые проводились в течение 20 лет, говорится в пресс-релизе стартапа.

В Oxford VR считают, что наиболее эффективное лечение — активное. С помощью технологий виртуальной реальности компания моделирует ситуации, которые в реальной жизни вызывают у пациентов психологические трудности. Например, человек, который боится высоты, должен пройти по мосту.

Во время лечения пациентам нужно выполнить несколько заданий разного уровня сложности. В этом им помогает виртуальный тренер. Симуляции позволяют отработать полезные навыки, чтобы затем применить их в реальности.

Клинические испытания стартап начал с борьбы с боязнью высоты, уточняет VentureBeat. Позже компания стала внедрять технологию в лечение обсессивно-компульсивного расстройства и социофобии, пишет издание.

У виртуальной реальности большой потенциал: она помогает быстро получать результат с продолжительным эффектом, отмечают в Oxford VR. По информации компании, всего два часа терапии позволяют снизить страхи пациентов на 68%.

Количество случаев разных расстройств психики растёт, и к 2030 году эта проблема обойдётся мировой экономике в $16 трлн, подсчитали в Oxford VR. 75% людей с психическими расстройствами не получают лечения, утверждают основатели стартапа.

#новость #vr #стартап

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4 комментария
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Yury Kotov

3

Тренировать публичное выступление перед виртуальной аудиторией, хороший стартап!

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Roman Platonov

2

Скоро можно будет «съездить» подлечиться в виртуальную больничку. Тем более что реальные сомнительно лечат)

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Анастасия Назарова

0

О, годнота подъехала.

На самом деле хорошая затея. Стресс-фактор под контролем врача может неплохо так помочь.

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Name

0

Не поняла, в чем фишка. Очевидно, что пройтись по виртуальному мосту не так страшно, как по настоящему. Летать на ненастоящем самолете не так страшно, как на настоящем. Как это может лечить?

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