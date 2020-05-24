«Даже худший сценарий — не катастрофа»: Билл Гейтс, Нассим Талеб и другие о будущем после пандемии

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Многие говорят о том, что после пандемии мир не будет прежним. Но что именно изменится? Издание Reminder прислушалось к прогнозам предпринимателей и экономистов.
Последствия пандемии скажутся не только на доходах отдельных людей, но и целых стран, говорит основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Прорехи в бюджетах будут настолько большими, что государства не смогут помогать другу другу — все будут решать внутренние проблемы.
Он считает, что мы движемся к глобальной депрессии. На начало апреля в США спад экономики составляет 10%, а уровень безработицы превысил двузначный уровень. Фондовые рынки потеряли $20 трлн, а падение спроса составило от 25 до 100%.
«Многие компании не в состоянии справиться с критическим уровнем долга, который накапливается из-за того, что они лишились заказов. Если у компании нет резервов и доступа к кредиту, бизнес может обанкротиться», — говорит Далио.
С Великой депрессией 1930-х удалось справиться за счет вливания дополнительных денег в экономику. Запуск «печатного станка» привел к восстановлению и росту. Далио прогнозирует, что и в этот раз власти США запустят «печатный станок». А также используют метод перераспределения социальных благ (часто это осуществляется через налоги). Но несмотря на все меры, восстановление экономики начнется не раньше, чем через два-три года.
Тем не менее разрушительный кризис приведет к положительным изменениям. «Этот опыт во многом сделает нас лучше и поможет глубже оценить базовые основы жизни», — думает Далио. Кризис — шанс изменить то, что давно устарело.
Каким же тогда будет новый мир? Прежде всего, нас ждет скачок в цифровизации, использовании технологии больших данных. Так, например, в ближайшем будущем, как считает Далио, деньги станут цифровыми.
Но чтобы быть успешными при новом мировом порядке, люди уже сейчас должны сфокусироваться на изучении и развитии логических и креативных возможностей своего мозга. «Понимание того, на что способно ваше мышление вместе с умением использовать цифровые инструменты, будут самыми ценными навыками», — отмечает Далио.
Человечество может справиться со коронавирусом, уверен сооснователь Microsoft и фонда, который занимается в числе прочего вакцинированием в развивающихся странах, Билл Гейтс. Но бедные страны пострадают сильнее богатых.
Последние, при соблюдении необходимых для сдерживания вируса ограничений, уже к лету смогут ослабить их. Но в развивающихся странах трудно обеспечить изоляцию населения.
«Как это сделать, если люди там должны как-то зарабатывать себе на жизнь, если они выходят за едой каждый день и живут в трущобах, где все находятся очень близко друг к другу?» — объясняет Гейтс. Единственный способ помочь развивающимся странам — ускорить разработку вакцины. Специалисты, по словам бывшего главы Microsoft, не исключают, что на это потребуется менее 18 месяцев.
Но в будущем вероятны новые глобальные вспышки инфекционных заболеваний. Плюс в том, что благодаря нынешней ситуации у нас есть шанс встретить их во всеоружии. «Наука на нашей стороне», — отмечает Гейтс. Да, на это придется потратить десятки миллиардов долларов. Но эта сумма гораздо меньшее возможных потерь от грядущих пандемий.
Зато в следующий раз, столкнувшись с очередным возбудителем болезни, человечество сможет быстро произвести несколько миллиардов тестов, определить, какое лекарство окажется эффективным, и наладить его выпуск в нужном количестве.
Что касается экономического ущерба от пандемии, то он будет колоссальным. Гейтс не исключает, что на этом фоне могут обостриться международные противоречия. Но он верит во взаимовыручку. «Рост инноваций и наша способность работать вместе — все это внушает оптимизм», — подчеркивает Гейтс и выражает надежду, что страны, которые быстрее оправятся от вируса, будут помогать остальным.
Если экономка после пандемии сумеет быстро восстановиться, то кардинальных изменений в нашей жизни не произойдет, считает председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. «Да, мы ускорим движение к онлайну, к цифровым технологиям. Если вчера были большие сомнения, стоит или не стоит, — сегодня жизнь заставила это делать и никого не спросила об этом».
При этом сам Греф считает вполне возможным, что кризис окажется долгосрочным. Он не будет развиваться V-образным способом (резкое падение экономики вниз и быстрый отскок) или U-образным (когда экономика какое-то количество времени пробудет в нижней точке падения, а потом резко пойдет вверх), не исключает глава «Сбербанка». А продлится год или даже два, так как с коронавирусом не удастся быстро справиться.
Греф берёт в расчет прогнозы эпидемиологов, согласно которым с вероятностью выше 50% пандемия растянется на 2021 год. Такое моделирование позволяет, по его словам, понять, что даже худший сценарий не является катастрофическим для бизнеса. Но стратегии с его учетом нужно продумывать вдолгую. «Учиться жить под водой», как называет это Греф.
И, разумеется, затяжной кризис неизбежно приведет к существенным изменениям. Сложнее всего придется бизнесу — ему нужно будет искать новые бизнес-модели.
Потребитель же окажется в выигрыше: благодаря новым бизнес-моделям он будет экономить время и деньги, у него высвободится жизненный ресурс для достижения своих целей.
Ещё одно важное следствие пандемии, в котором не сомневается Греф, — она сделает развитие национальных систем здравоохранения приоритетным для правительств многих стран. Они, очевидно, не смогли адекватно противостоять пандемии.
Также ускорятся глобальные макроэкономические тенденции последних лет. Например, производства, ушедшие в развивающиеся страны из-за дешевизны рабочей силы, будут возвращаться в развитые страны. Их будут привлекать высокий уровень роботизация и выгодные налоговые условия.
Эпидемия изменит динамику развития современных городов, так как ускорит массовый переход в онлайн, не сомневается экономист, автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб.
Одновременно усилится тенденция к локализму. В США, по словам Талеба, люди теперь понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город: и если губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп, это повод переехать в Огайо.
Изменятся и потребительские привычки. В самоизоляции, отмечает Талеб, мы уже перестаем покупать массу всего ненужного. И грядущий экономический кризис только усилит этот тренд. А вот туристической отрасли, по его мнению, не выжить — еще до пандемии она терпела убытки, и творящееся сейчас добьет ее окончательно.
Но станет ли мир после пандемии более «хрупким» (термин, обозначающий жизнестойкость системы в непредсказуемых обстоятельствах), зависит от того, как будут бороться с её последствиями.
Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.
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