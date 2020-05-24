«Даже худший сценарий — не катастрофа»: Билл Гейтс, Нассим Талеб и другие о будущем после пандемии

Многие говорят о том, что после пандемии мир не будет прежним. Но что именно изменится? Издание Reminder прислушалось к прогнозам предпринимателей и экономистов.

В закладки

Рэй Далио: глобальная депрессия и новые навыки

Последствия пандемии скажутся не только на доходах отдельных людей, но и целых стран, говорит основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Прорехи в бюджетах будут настолько большими, что государства не смогут помогать другу другу — все будут решать внутренние проблемы.

Мы (американцы) знаем, что получим свои деньги, а европейцы знают, что получат свои. Однако большинство людей и компаний в мире не получат никакой поддержки. Возникнет сильная дифференциация между тем, какие структуры в мире получат поддержку, а какие — нет. Поэтому понадобится большая совместная работа по распределению материальных благ и счетов, которые в результате придется оплачивать Рэй Далио основатель хедж-фонда Bridgewater Associates

Он считает, что мы движемся к глобальной депрессии. На начало апреля в США спад экономики составляет 10%, а уровень безработицы превысил двузначный уровень. Фондовые рынки потеряли $20 трлн, а падение спроса составило от 25 до 100%.

«Многие компании не в состоянии справиться с критическим уровнем долга, который накапливается из-за того, что они лишились заказов. Если у компании нет резервов и доступа к кредиту, бизнес может обанкротиться», — говорит Далио.

С Великой депрессией 1930-х удалось справиться за счет вливания дополнительных денег в экономику. Запуск «печатного станка» привел к восстановлению и росту. Далио прогнозирует, что и в этот раз власти США запустят «печатный станок». А также используют метод перераспределения социальных благ (часто это осуществляется через налоги). Но несмотря на все меры, восстановление экономики начнется не раньше, чем через два-три года.

Тем не менее разрушительный кризис приведет к положительным изменениям. «Этот опыт во многом сделает нас лучше и поможет глубже оценить базовые основы жизни», — думает Далио. Кризис — шанс изменить то, что давно устарело.

Как мы можем измениться? Если мы заглянем в историю, то увидим, что любая система работает на тех, кто её контролирует. В США 40% самых богатых людей инвестируют в образование детей в пять раз больше денег, чем оставшиеся 60%. И в их интересах сохранить существующую систему. Я же верю, что она нуждается в реформировании. Рэй Далио основатель хедж-фонда Bridgewater Associates

Каким же тогда будет новый мир? Прежде всего, нас ждет скачок в цифровизации, использовании технологии больших данных. Так, например, в ближайшем будущем, как считает Далио, деньги станут цифровыми.

Но чтобы быть успешными при новом мировом порядке, люди уже сейчас должны сфокусироваться на изучении и развитии логических и креативных возможностей своего мозга. «Понимание того, на что способно ваше мышление вместе с умением использовать цифровые инструменты, будут самыми ценными навыками», — отмечает Далио.

Билл Гейтс: человечество научится бороться с пандемиями

Человечество может справиться со коронавирусом, уверен сооснователь Microsoft и фонда, который занимается в числе прочего вакцинированием в развивающихся странах, Билл Гейтс. Но бедные страны пострадают сильнее богатых.

Последние, при соблюдении необходимых для сдерживания вируса ограничений, уже к лету смогут ослабить их. Но в развивающихся странах трудно обеспечить изоляцию населения.

«Как это сделать, если люди там должны как-то зарабатывать себе на жизнь, если они выходят за едой каждый день и живут в трущобах, где все находятся очень близко друг к другу?» — объясняет Гейтс. Единственный способ помочь развивающимся странам — ускорить разработку вакцины. Специалисты, по словам бывшего главы Microsoft, не исключают, что на это потребуется менее 18 месяцев.

Но в будущем вероятны новые глобальные вспышки инфекционных заболеваний. Плюс в том, что благодаря нынешней ситуации у нас есть шанс встретить их во всеоружии. «Наука на нашей стороне», — отмечает Гейтс. Да, на это придется потратить десятки миллиардов долларов. Но эта сумма гораздо меньшее возможных потерь от грядущих пандемий.

Зато в следующий раз, столкнувшись с очередным возбудителем болезни, человечество сможет быстро произвести несколько миллиардов тестов, определить, какое лекарство окажется эффективным, и наладить его выпуск в нужном количестве.

Что касается экономического ущерба от пандемии, то он будет колоссальным. Гейтс не исключает, что на этом фоне могут обостриться международные противоречия. Но он верит во взаимовыручку. «Рост инноваций и наша способность работать вместе — все это внушает оптимизм», — подчеркивает Гейтс и выражает надежду, что страны, которые быстрее оправятся от вируса, будут помогать остальным.

Закончится кризис, по прогнозам Гейтса, примерно через три года.

Герман Греф: бизнесу придется изменить свое мышление

Если экономка после пандемии сумеет быстро восстановиться, то кардинальных изменений в нашей жизни не произойдет, считает председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. «Да, мы ускорим движение к онлайну, к цифровым технологиям. Если вчера были большие сомнения, стоит или не стоит, — сегодня жизнь заставила это делать и никого не спросила об этом».

При этом сам Греф считает вполне возможным, что кризис окажется долгосрочным. Он не будет развиваться V-образным способом (резкое падение экономики вниз и быстрый отскок) или U-образным (когда экономика какое-то количество времени пробудет в нижней точке падения, а потом резко пойдет вверх), не исключает глава «Сбербанка». А продлится год или даже два, так как с коронавирусом не удастся быстро справиться.

Греф берёт в расчет прогнозы эпидемиологов, согласно которым с вероятностью выше 50% пандемия растянется на 2021 год. Такое моделирование позволяет, по его словам, понять, что даже худший сценарий не является катастрофическим для бизнеса. Но стратегии с его учетом нужно продумывать вдолгую. «Учиться жить под водой», как называет это Греф.

И, разумеется, затяжной кризис неизбежно приведет к существенным изменениям. Сложнее всего придется бизнесу — ему нужно будет искать новые бизнес-модели.

Если ты понимаешь, что твой ресторан скорее всего не откроется, тогда тебе нужно переходить в онлайн. Есть в масках невозможно, такого не придумали. Это означает, что, может быть, тебе нужно перейти на концепцию, скажем, теневой кухни — когда ты готовишь в ресторане еду и своим клиентам эту еду поставляешь. Герман Греф глава «Сбербанка»

Потребитель же окажется в выигрыше: благодаря новым бизнес-моделям он будет экономить время и деньги, у него высвободится жизненный ресурс для достижения своих целей.

Ещё одно важное следствие пандемии, в котором не сомневается Греф, — она сделает развитие национальных систем здравоохранения приоритетным для правительств многих стран. Они, очевидно, не смогли адекватно противостоять пандемии.

Также ускорятся глобальные макроэкономические тенденции последних лет. Например, производства, ушедшие в развивающиеся страны из-за дешевизны рабочей силы, будут возвращаться в развитые страны. Их будут привлекать высокий уровень роботизация и выгодные налоговые условия.

Нассим Талеб: смерть туриндустрии и деурбанизация

Эпидемия изменит динамику развития современных городов, так как ускорит массовый переход в онлайн, не сомневается экономист, автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб.

Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они «уничтожат города» — ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец действительно исполнят эти прогнозы. Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами из Нью-Йорка, находясь у себя дома в Атланте? Нассим Талеб экономист

Благодаря пандемии многие компании поняли, что у сотрудников вполне получается работать из дома. Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день. Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность. Нассим Талеб экономист

Одновременно усилится тенденция к локализму. В США, по словам Талеба, люди теперь понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город: и если губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп, это повод переехать в Огайо.

Изменятся и потребительские привычки. В самоизоляции, отмечает Талеб, мы уже перестаем покупать массу всего ненужного. И грядущий экономический кризис только усилит этот тренд. А вот туристической отрасли, по его мнению, не выжить — еще до пандемии она терпела убытки, и творящееся сейчас добьет ее окончательно.

Но станет ли мир после пандемии более «хрупким» (термин, обозначающий жизнестойкость системы в непредсказуемых обстоятельствах), зависит от того, как будут бороться с её последствиями.

Авиакомпании очень уязвимы с финансовой точки зрения. Почему? Потому что у них обычно нет буфера на случай кризисов — вместо того чтобы его формировать, гендиректор раздает деньги в виде дивидендов, чтобы акционеры были довольны. И он надеется, что если что-то случится, то авиакомпанию спасет государство. Да, государство их действительно пока что спасает — оно делало это ошибку раньше и теперь повторяет снова. «Хрупкость» компании можно уменьшить, только если её безответственная стратегия будет приводить к наказанию. И такого в Америке много. За последние три недели 20 млн американцев фактически лишились работы. Сколько из них найдет рабочие места после окончания эпидемии? Мы не знаем. Государство собирается потратить на их поддержку значительную часть ВВП, а вливание денег — эффективный способ сделать экономику еще более «хрупкой». Нассим Талеб экономист

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.