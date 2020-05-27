Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Будущее
Лиана Липанова
3106

Первый пилотируемый запуск SpaceX перенесли из-за погоды Материал редакции

Запасные даты запуска — 22:22 мск 30 мая и 22:00 мск 31 мая.

Первый пилотируемый полёт пассажирского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска перенесли из-за погоды. Запуск должен был состояться 27 мая в 23:33 мск.

Следующая запасная дата запуска назначена на 22:22 в субботу, 30 мая.

Richard Burton @ricburton
There is a tornado warning just north of the Kennedy Space Center 🌪

They will probably have to cancel the SpaceX Launch 🚀

2020 delivering the goods again 😕 https://t.co/Y6n5pSDZW5
Sean O'Kane @sokane1
SpaceX and NASA got to T-16:53 even WITH a Tropical Storm to the north *and* a neighboring tornado warning at one point. Kind of amazing we got that close, tbh: https://twitter.com/verge/status/1265741634391719936
NASA @NASA
"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. https://t.co/c7R1AmLLYh
«Вы находитесь здесь»: почему первый…
Маск может стать первым «космическим предпринимателем» и не только начнёт зарабатывать на отправке…
vc.ru

#новость #spacex

Лиана Липанова
+18 237
4
17
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["spacex","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 32, "likes": 17, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 130237, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 27 May 2020 23:22:14 +0300", "is_special": false }
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Наумов

28

У них видимо 454 000 000 рублей на облака не нашлось

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Максим
1

В обменники закрыты из-за COVID-19 🥺

Ответить

Laugh Radiant

3

Блин я сейчас так спешил в магазине отоварится чтобы успеть, а у них торнадо…
и что мне теперь делать?

Ответить

Григорий Крутеев

Laugh
19

Мне пришлось умолять собаку быстрее какать) Вы о чем?)

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
4

Собака как, с понимаем отнеслась?

Ответить

alex twit

Вася
4

Не, положила 

Ответить

Oleg Berezan

Laugh
5

На Первом канале Гордон с Малышевой. Тоже что-то необъяснимое и невероятное. И тоже стоит дорого.

Ответить

Evgenii Ishchenkov

8

Интересно, этот торнадо назовут русским? :)

В любом случае, это действительно историческое событие!

Ответить

Галина Москаленко

Evgenii
3

Ураган Vladimir

Ответить

Aleksandr Bespalov

Галина
0

Tsar

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Evgenii
–5

Это лично Путин на вертолете летал над Атлантикой, торнадо лопастями вызывал

Ответить

Oleg Berezan

Evgenii
0

Думаю, что Маск более креативное имя придумает. 😂

Ответить

Максим Киселев

3

Могли бы и тучи разогнать, расходимся до субботы

Ответить

John Doe

0

Погода на восточном побережье очень шалит в последние 3 недели. Дожди стеной, сильный ветер. Не особо обычно для мая. 

Ответить

Олег Нечаев

John
4

В Питере 8 месяцев шалила , +5 с октября по май, ни одной ракеты не взлетело, так что 3 недели не предел)))

Ответить

John Doe

Олег
0

Вопрос в том что привычно, а что нет). У нас обычно ураганы только в августе начинаются. А так - где-то 210 солнечных дней в году. 

Ответить

Oleg Berezan

1

«13 причин почему». SpaceX-версия.

Ответить

Даниил Лепетков

1

Что-то в субботу тоже грозы(((

Ответить

Ilya Brin

1
Ответить

Сергей Михельсон

Ilya
0

Нахуя?)

Ответить

Антон

1

Хорошо, что отменили. Для SpaceX это ключевой момент в истории компании. Даже погода должна быть готова на 100%.

Ответить

33_rublya

–1

Как так? Им там понятие прогноза погоды неведомо? Или там, тучи разогнать?

Ответить

Yuri Ahmedov

33_rublya
3

Ну да, ну да. Попробуй шторм разгони. 

Ответить

Милан Art

0

Похоже пока Томские ученые отправляют Рогозина в космос на «Жигулях» , тот самый Хьюстон испытывает проблемы из-за небольших осадков...

Ответить

Дмитрий Лукиенко

–6
Ответить

Владислав Сластушевский

0

Ждём ответочку от Рогозина

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Вот куда ушли 400 миллионов на разгон облаков. Согнали в Флориду

Ответить

Ilya Brin

0

Многие запускают неправильно. Они пытаются показать взлёт. Не надо. Ракета просто должна улететь. Была здесь - стала там. Вот она стоит, вот улетела.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Были времена, $20 000 000 000 деньгами были
Классика в тему: 

Ответить

Иван Иванов

0

Я тут был!! 🤘🏻

Ответить

Alexandre Svergoun

0

На прошлой неделе шамана с Якутии который шёл путина изгонять посадили в тюрьму. Наверное они его заставили на благо родины работать.

Ответить

Aleks Fox

–1

Надо было освятить перед запуском!

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Где применяются технологии Big Data уже сегодня?
Сейчас, когда значительная часть человечества в той или иной форме на карантине, самоизоляции, а то и в ситуации эконом…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Биометрия: «подводные камни»
Сбор и обработка биометрических параметров регулируются на законодательном уровне. Понятие «биометрические персональные…
0
Ситимобил
Подписан
Отписаться
«Вы прибыли!»: как участники онлайн-хакатона разрабатывали для Ситимобил модели прогноза ожидаемого времени поездки
Мы предложили эту задачу нескольким десяткам команд на онлайн-хакатоне MIPT.Hack, организованном командой Phystech.Gene…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry Porkhaev
за день
Yota предложила абонентам сменить название сети на смартфоне за 99 рублей
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Карим Мусаев

Fresmeat59 — натуральные…

John Tinko

«Тинькофф» оставит сотрудников…

Михаил М

«Вы находитесь здесь»: почему…

Eugene Danilov

Сергей Собянин продлил…

Alex

Установка из облака, ядро…

Дмитрий Оверчук

«Тинькофф» оставит сотрудников…

Виктор Веснов

Прокуратура Москвы признала…

Денис Пихаров

Установка из облака, ядро…

Да-Это-Же-Арнольд-Ш…

Время кодить. Тайм-трекеры…

Виктор Веснов

«Плати, или мы разрушим то, что…

Олег Кобызев

Что делать, чтобы перевести…

Alexandre Svergoun

«Вы находитесь здесь»: почему…

mshoubin

Как начать работать с ASO и что…

Hecatecoin

Fresmeat59 — натуральные…

Alexandre Svergoun

Первый пилотируемый запуск…

Hecatecoin

Fresmeat59 — натуральные…

Александр Королёв

Сергей Собянин продлил…

Hecatecoin

Fresmeat59 — натуральные…

mshoubin

Apple Search Ads: как запустить…

Alexandre Svergoun

«Вы находитесь здесь»: почему…