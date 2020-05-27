Запасные даты запуска — 22:22 мск 30 мая и 22:00 мск 31 мая.
Первый пилотируемый полёт пассажирского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска перенесли из-за погоды. Запуск должен был состояться 27 мая в 23:33 мск.
Следующая запасная дата запуска назначена на 22:22 в субботу, 30 мая.
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Максим Наумов
У них видимо 454 000 000 рублей на облака не нашлось
Evgenii IshchenkovМаксим
В обменники закрыты из-за COVID-19 🥺
Laugh Radiant
Блин я сейчас так спешил в магазине отоварится чтобы успеть, а у них торнадо…
и что мне теперь делать?
Григорий КрутеевLaugh
Мне пришлось умолять собаку быстрее какать) Вы о чем?)
Вася ПражкинГригорий
Собака как, с понимаем отнеслась?
alex twitВася
Не, положила
Oleg BerezanLaugh
На Первом канале Гордон с Малышевой. Тоже что-то необъяснимое и невероятное. И тоже стоит дорого.
Evgenii Ishchenkov
Интересно, этот торнадо назовут русским? :)
В любом случае, это действительно историческое событие!
Галина МоскаленкоEvgenii
Ураган Vladimir
Aleksandr BespalovГалина
Tsar
Дмитрий ЛукиенкоEvgenii
Это лично Путин на вертолете летал над Атлантикой, торнадо лопастями вызывал
Oleg BerezanEvgenii
Думаю, что Маск более креативное имя придумает. 😂
Максим Киселев
Могли бы и тучи разогнать, расходимся до субботы
John Doe
Погода на восточном побережье очень шалит в последние 3 недели. Дожди стеной, сильный ветер. Не особо обычно для мая.
Олег НечаевJohn
В Питере 8 месяцев шалила , +5 с октября по май, ни одной ракеты не взлетело, так что 3 недели не предел)))
John DoeОлег
Вопрос в том что привычно, а что нет). У нас обычно ураганы только в августе начинаются. А так - где-то 210 солнечных дней в году.
Oleg Berezan
«13 причин почему». SpaceX-версия.
Даниил Лепетков
Что-то в субботу тоже грозы(((
Ilya Brin
Сергей МихельсонIlya
Нахуя?)
Антон
Хорошо, что отменили. Для SpaceX это ключевой момент в истории компании. Даже погода должна быть готова на 100%.
33_rublya
Как так? Им там понятие прогноза погоды неведомо? Или там, тучи разогнать?
Yuri Ahmedov33_rublya
Ну да, ну да. Попробуй шторм разгони.
Милан Art
Похоже пока Томские ученые отправляют Рогозина в космос на «Жигулях» , тот самый Хьюстон испытывает проблемы из-за небольших осадков...
Дмитрий Лукиенко
Владислав Сластушевский
Ждём ответочку от Рогозина
Yuri Ahmedov
Вот куда ушли 400 миллионов на разгон облаков. Согнали в Флориду
Ilya Brin
Многие запускают неправильно. Они пытаются показать взлёт. Не надо. Ракета просто должна улететь. Была здесь - стала там. Вот она стоит, вот улетела.
Nikolay Pomeschenko
Были времена, $20 000 000 000 деньгами были
Классика в тему:
Иван Иванов
Я тут был!! 🤘🏻
Alexandre Svergoun
На прошлой неделе шамана с Якутии который шёл путина изгонять посадили в тюрьму. Наверное они его заставили на благо родины работать.
Aleks Fox
Надо было освятить перед запуском!