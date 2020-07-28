Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Будущее
Галина Мубаракшина
1035

Virgin Galactic показала интерьер космического корабля для коммерческих полётов VSS Unity Материал редакции

По периметру кабины установлены иллюминаторы для лучшего обзора Земли.

6 комментариев
В закладки

Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для туристических полётов VSS Unity. Компания представила дизайн на виртуальной презентации 28 июля 2020 года.

Virgin Galactic

В салоне VSS Unity установлены шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна, они могут менять своё положение и угол наклона в зависимости от этапа путешествия, пишет TechCrunch. Кресла будут оборудованы дисплеями с информацией о полёте.

Virgin Galactic

Возле каждого сидения расположены иллюминаторы, а в салоне установлено динамическое освещение, поясняет сайт. Многочисленные видеокамеры будут документировать полёт — некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.

Перегородка между кабиной пилотов (команда экипажа — два человека) и салоном будет зеркальной, чтобы пассажиры могли видеть свои трюки в невесомости, отмечает TechCrunch.

Virgin Galactic @virgingalactic
The cabin includes a first for space travel, a large, circular mirror on the aft bulkhead which, by adding a tint to the reflective surface, allows astronauts to view themselves weightless while illuminated by the natural brightness of the Earth. https://t.co/nsyCR5YzBY

Дизайн сидений учитывает индивидуальные особенности туристов, включая разные мелочи — например, углубление в подголовнике для собранных в хвост волос. В невесомости людей будут удерживать пять ремней с общим креплением. Внутренняя поверхность кабины, а также рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.

Virgin Galactic
Virgin Galactic
Virgin Galactic

Virgin Galactic планировала провести первый коммерческий космический полёт до середины 2020 года. В мае она провела лётные испытания: самолёт сбросил VSS Unity на высоте около 15 тысяч метров, затем космический корабль поднялся в суборбитальное пространство и спланировал на Землю — впервые за время испытаний.

В феврале 2019 года компания провела первый суборбитальный полёт с пассажиром на борту. В августе 2019 года она продемонстрировала интерьеры космодрома для запуска коммерческих полётов, а в октябре — экипировку для космических туристов от бренда Under Armour.

#новость #virgingalactic

Галина Мубаракшина
+11 885
5
8
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","virgingalactic"], "comments": 6, "likes": 8, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 145841, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jul 2020 21:45:14 +0300", "is_special": false }
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Игнат Смирнов

2

Интересно, доживем ли, что на орбиту можно будет слетать также легко и дёшево, как в Европу 🤔

Ответить

Alexey V

Игнат
1

Легко и дешево будет только если построят космический лифт или что-то на подобии. На ракетной технике дешево никогда не будет.

Ответить

Андрей Мильнер

Игнат
0

через 10 лет вполне

Ответить

Syzygy

Андрей
1

Вы нолик забыли.

Ответить

Борис Юрьевич

0

Проект надо было закрывать после смерти пилота. Очевидно же что это навсегда отбило 99% покупателей.

Ответить

Вася Пражкин

0

Че-та не впечатлило. Ждем интерьера от SpaceX .

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Сбербанк
Подписан
Отписаться
«Я угадаю эту функцию с одной строки». Как Сбербанк находит крутых программистов с помощью онлайн-игры
Все IT-компании охотятся за хорошими программистами. В 2019 году Сбербанк начал искать нестандартное решение, которое п…
3
Talkbank
Подписан
Отписаться
Виртуальная банковская карта: краткий курс по безопасным расчетам и шопингу в интернете
TalkBank – первый банк в мессенджерах рассказал о преимуществах виртуальных банковских карт при расчетах за покупки инт…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Переменные и типы данных в Java
Синтаксис является основой любого языка программирования. Java не является исключением. Поэтому если ты собираешься в б…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Кузьмин
за день
«Так вот ты какой, кэшбэк порядочный!»
ФАС уличила «Райффайзенбанк» в нечестной рекламе кэшбека по картам — банк обещал 1,5% без ограничений
alex twit
за неделю
Да и хуй с ним, тащемта
Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других

Комментарии

Иван Крючков

8 главных причин изучить NodeJS…

Павел

7 мифов, которые использует…

Mikhail

7 мифов, которые использует…

Вася Пражкин

Virgin Galactic показала…

Рамиль Газетдинов

7 мифов, которые использует…

Сергей Ермилов

Успеть до карантина: как я…

Andrew Zheludkov

7 мифов, которые использует…

Dmitriy R

7 мифов, которые использует…

Павел

7 мифов, которые использует…

Алекс Никифоров

Успеть до карантина: как я…

Mikhail

7 мифов, которые использует…

Dmitriy R

7 мифов, которые использует…

Борис Юрьевич

Virgin Galactic показала…

Denis Mayorov

«Я угадаю эту функцию с одной…

Светлана Крапивина

7 мифов, которые использует…

Алекс Никифоров

Успеть до карантина: как я…

Вячеслав Осадчий

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Миша Магадан

Как «Яндекс» пытался, но так и…

Роман Алымов

Когда суд говорит вам, что вы…

Alexandre Svergoun

Успеть до карантина: как я…