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По периметру кабины установлены иллюминаторы для лучшего обзора Земли.
Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для туристических полётов VSS Unity. Компания представила дизайн на виртуальной презентации 28 июля 2020 года.
В салоне VSS Unity установлены шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна, они могут менять своё положение и угол наклона в зависимости от этапа путешествия, пишет TechCrunch. Кресла будут оборудованы дисплеями с информацией о полёте.
Возле каждого сидения расположены иллюминаторы, а в салоне установлено динамическое освещение, поясняет сайт. Многочисленные видеокамеры будут документировать полёт — некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.
Перегородка между кабиной пилотов (команда экипажа — два человека) и салоном будет зеркальной, чтобы пассажиры могли видеть свои трюки в невесомости, отмечает TechCrunch.
Дизайн сидений учитывает индивидуальные особенности туристов, включая разные мелочи — например, углубление в подголовнике для собранных в хвост волос. В невесомости людей будут удерживать пять ремней с общим креплением. Внутренняя поверхность кабины, а также рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.
Virgin Galactic планировала провести первый коммерческий космический полёт до середины 2020 года. В мае она провела лётные испытания: самолёт сбросил VSS Unity на высоте около 15 тысяч метров, затем космический корабль поднялся в суборбитальное пространство и спланировал на Землю — впервые за время испытаний.
В феврале 2019 года компания провела первый суборбитальный полёт с пассажиром на борту. В августе 2019 года она продемонстрировала интерьеры космодрома для запуска коммерческих полётов, а в октябре — экипировку для космических туристов от бренда Under Armour.
Интересно, доживем ли, что на орбиту можно будет слетать также легко и дёшево, как в Европу 🤔
Проект надо было закрывать после смерти пилота. Очевидно же что это навсегда отбило 99% покупателей.
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