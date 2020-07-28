По периметру кабины установлены иллюминаторы для лучшего обзора Земли.

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Virgin Galactic опубликовала фотографии интерьеров космического корабля для туристических полётов VSS Unity. Компания представила дизайн на виртуальной презентации 28 июля 2020 года.

Virgin Galactic

В салоне VSS Unity установлены шесть пассажирских кресел из алюминия и углеволокна, они могут менять своё положение и угол наклона в зависимости от этапа путешествия, пишет TechCrunch. Кресла будут оборудованы дисплеями с информацией о полёте.

Virgin Galactic

Возле каждого сидения расположены иллюминаторы, а в салоне установлено динамическое освещение, поясняет сайт. Многочисленные видеокамеры будут документировать полёт — некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.

Перегородка между кабиной пилотов (команда экипажа — два человека) и салоном будет зеркальной, чтобы пассажиры могли видеть свои трюки в невесомости, отмечает TechCrunch.

Virgin Galactic @virgingalactic The cabin includes a first for space travel, a large, circular mirror on the aft bulkhead which, by adding a tint to the reflective surface, allows astronauts to view themselves weightless while illuminated by the natural brightness of the Earth. https://t.co/nsyCR5YzBY

Дизайн сидений учитывает индивидуальные особенности туристов, включая разные мелочи — например, углубление в подголовнике для собранных в хвост волос. В невесомости людей будут удерживать пять ремней с общим креплением. Внутренняя поверхность кабины, а также рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.

Virgin Galactic

Virgin Galactic

Virgin Galactic

Virgin Galactic планировала провести первый коммерческий космический полёт до середины 2020 года. В мае она провела лётные испытания: самолёт сбросил VSS Unity на высоте около 15 тысяч метров, затем космический корабль поднялся в суборбитальное пространство и спланировал на Землю — впервые за время испытаний.