На крыше здания установлены солнечные панели, больше половины дней в году в нём работает естественная вентиляция.

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Во Флориде, США открылся первый в мире ресторан McDonald’s, который полностью обеспечивает себя электричеством за счёт возобновляемых источников энергии, пишет designboom.

Здание спроектировало чикагское бюро Ross Barney Architects. Общая площадь ресторана — 8024 квадратных фута (745 м²), на которых расположены кухня, автокафе, обеденная зона, зона выдачи заказов, крытая терраса и другие.

Крыша V-образной формы покрыта солнечными панелями, которые, по расчётам, будут генерировать 704,7 тысяч кВт⋅ч в год. Также по всему зданию установлены фотоэлектрические стеклянные панели, уточняет Architectural Record.

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65% дней в году в ресторане работает естественная вентиляция. Когда нужно включить кондиционер, срабатывают автоматические окна-жалюзи (они реагируют на датчики влажности и температуры воздуха), отмечает designboom.

Снаружи стены здания покрыты живыми растениями (площадь вертикальной «клумбы» — более 1700 квадратных футов, или 158 м²). Они очищают воздух и удерживают воду, поясняет издание.

За счёт солнечной энергии работают и фонари, установленные на парковке. Автономная система питания позволяет ресторану экономить 8000 кВт⋅ч в год, указывает издание.