Microsoft стала партнёром SpaceX для создания облачной сети на основе спутников Starlink Материал редакции
В июне похожее «космическое» облачное подразделение запустила конкурирующая Amazon.
Microsoft договорилась о партнёрстве с SpaceX Илона Маска для создания облачной сети на основе космических спутников системы Starlink, рассказали vc.ru в интернет-компании.
Партнёры хотят обеспечить «надёжную связь» между наземными станциями, в частности, дата-центром Azure Modular Data Center (MDC) и облаком благодаря доступу к глобальной спутниковой системе. MDC — автономный транспортируемый ЦОД, который позволяет получить доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях, пояснили в компании.
Также Microsoft расширила партнёрство с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES, расказали в компании. Партнёры объединят возможности спутника средневысотной околоземной орбиты и работу MDC.
Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счёт предоставления резервного канала при перебоях в основной сети.
The Wall Street Journal поясняет, что Microsoft будет помогать подключать и развертывать новые сервисы с помощью Starlink и других спутников. Инициатива нацелена на бизнес и правительственные космические предприятия.
Цель Microsoft — создать безопасные сети, связывающие облачную, наземную и космическую инфраструктуру, накапливать и анализировать огромные объемы данных, указывает газета. Например, система Microsoft сможет помочь в наблюдении за космическим мусором, контролировать орбиты коммерческих спутников и предупреждать о ракетах.
- Согласно оценкам аналитиков, которые приводит издание, к концу 2020-х годов выручка облачных сервисов, связанных с космосом, может составить $15 млрд. Microsoft на этом рынке конкурирует с Amazon, которая в июне объявила о запуске бизнес-подразделения Aerospace and Satellite Solutions.
Основатель Amazon Джефф Безос развивает собственный проект низкоорбитальных спутников: в июле 2020 года компания получила разрешение на запуск свыше 3000 спутников Kuiper для раздачи интернета. SpaceX, по данным на октябрь, вывела на орбиту более 800 спутников. Илон Маск говорил, что для «приемлемого» покрытия сетью раздачи интернета из космоса достаточно 720 штук.
А потом М$ купит SpaceX ?(
Ему space x нужна что бы Марс колонизировать, а не тупо бабла срубить. Он говорил как то что готов будет продать тесла, если денег хватит сделать колоннию на марсе. Так что space x не продаст.
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