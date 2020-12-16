Компания уже проводит первые испытательные полёты.

Американский стартап ZeroAvia привлёк 12,3 млн фунтов (около $16,3 млн) от правительства Великобритании и $21,4 млн от группы инвесторов в раунде А. Среди них — фонды, финансируемые в том числе Биллом Гейтсом и Amazon, пишет Bloomberg.

Компания планирует направить деньги на развитие технологий, которые позволят сократить выбросы в авиационной отрасли. Речь идёт о разработке водородных двигателей пока для небольших самолётов, которые летают на расстояния до 500 миль (около 800 км).

Основатель и гендиректор ZeroAvia — Валерий Мифтахов. Американский Inc. в 2017 году писал, что предприниматель жил в Западной Сибири прежде чем переехал в Калифорнию. Он окончил МФТИ и Принстон, работал в Google и McKinsey, говорится на сайте проекта.

В 2019 году The Verge писало, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia использовать свой опытный образец для испытательных полетов. В сентябре 2020 года шестиместный коммерческий самолёт Piper M-class с элементами от ZeroAvia совершил первый полёт из научно-исследовательского центра компании в Англии.

По словам Мифтахова, десять авиакомпаний готовы использовать технологии стартапа, как только они будут готовы для коммерческого использования в 2023 году, указывает Bloomberg. В частности, о партнёрстве уже объявила British Airways.