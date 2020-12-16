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Таня Боброва

Стартап-разработчик водородных двигателей ZeroAvia выходца из России привлёк $37,7 млн от фондов Гейтса, Amazon и других Материал редакции

Компания уже проводит первые испытательные полёты.

Американский стартап ZeroAvia привлёк 12,3 млн фунтов (около $16,3 млн) от правительства Великобритании и $21,4 млн от группы инвесторов в раунде А. Среди них — фонды, финансируемые в том числе Биллом Гейтсом и Amazon, пишет Bloomberg.

Компания планирует направить деньги на развитие технологий, которые позволят сократить выбросы в авиационной отрасли. Речь идёт о разработке водородных двигателей пока для небольших самолётов, которые летают на расстояния до 500 миль (около 800 км).

Основатель и гендиректор ZeroAvia — Валерий Мифтахов. Американский Inc. в 2017 году писал, что предприниматель жил в Западной Сибири прежде чем переехал в Калифорнию. Он окончил МФТИ и Принстон, работал в Google и McKinsey, говорится на сайте проекта.

В 2019 году The Verge писало, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia использовать свой опытный образец для испытательных полетов. В сентябре 2020 года шестиместный коммерческий самолёт Piper M-class с элементами от ZeroAvia совершил первый полёт из научно-исследовательского центра компании в Англии.

По словам Мифтахова, десять авиакомпаний готовы использовать технологии стартапа, как только они будут готовы для коммерческого использования в 2023 году, указывает Bloomberg. В частности, о партнёрстве уже объявила British Airways.

#новость #стартапы #инвестиции

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5 комментариев Накачай стартап
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Rusik M

1

Очень перспективный стартап.

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Ol Ka

0

🤞

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Ol Ka

Ol
1

Слов нет.

За такой промежуток времени — и столько событий. Хороший повод порадоваться за соотечественника, пусть и бывшего. Остаётся только пожелать удачи!

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Killer

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Ждем бабаха ала "Цеппелин".

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Vrangel

Killer
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Поправлю, бахнул дирижабль "Гриденбург".

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