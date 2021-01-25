Будущее
Евгения Евсеева

Российский разработчик летающих мотоциклов Hover показал прототип аэротакси в Москве Статьи редакции

Компания планирует начало эксплуатации первого летающего такси в России в 2025 году.

21 21 комментарий
1204 просмотров

Гендиректор компании-разработчика ховербайка Hover Александр Атаманов представил летающее такси на малой арене «Лужников» в Москве, пишет ТАСС. По его оценкам, начало эксплуатации первого летающего такси в России планируется в 2025 году.

«По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год», — рассказал Атаманов изданию. Компания нацелена на эту же дату.

Первый этап предполагает безопасные маршруты, распределённые над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему. Сама технология должна доказать, что она безопасна, нам, конечно же, потребуется на это время какое-то. И в это же время будут проводить работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику.

Александр Атаманов
гендиректор Hover

Аэротакси — это пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей весом до 300 кг. Машиной управляет цифровая система, а пассажиры находятся в защитной капсуле — в случае аварии она примет на себя удар. В такси также встроен парашют, который спустит машину на землю в экстренной ситуации.

Тестирование аэротакси в «Лужниках» ТАСС

Атаманов надеется, что презентация в «Лужниках» позволит протестировать дрон для дальнейшей сертификации и выхода на серийное производство.

В компании утверждают, что дрон разгоняется до 200 км/ч и поднимается на высоту 150 м, стоимость полета — примерно $0,3 за 1 км (22,56 рублей), пишет РБК. Предполагается, что первые серийные «Ховеры» будут выпущены в 2021 году.

Hover известна по проекту ховербайка — летающего мотоцикла, который впервые представила на конференции Startup Village 2016 в «Сколково». С тех пор Hover привлекла более $2,4 млн инвестиций, разработала прототип аэротакси и заключила партнёрства с полицией Дубая и Yamaha.

В декабре 2020 года компания привлекла инвестиции от предпринимателя Исмаила Ахметова при оценке в $30 млн. Сумму сделки стороны не раскрывали.

История Hoversurf: 3500 предзаказов на…
Основатель компании Александр Атаманов о том, как превратить разработку прототипов в бизнес.
vc.ru

#новость #hoversurf

21 21 комментарий
1
11
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","hoversurf"], "comments": 21, "likes": 11, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 200532, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Jan 2021 20:14:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Глеб Щавлев

11

Странное чувство. Вроде и докапаться хочется, а вроде и вообще не хочется. В любом случае мне кажется, что за проектом как минимум хочется наблюдать. Это интересно.

Ответить

Sever Nordov

5

Вези меня мразь. Новый уровень.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Sever
2

Лети меня мразь :)

Ответить

Sever Nordov

Vyacheslav
1

Думал так написать. Не зашло)

Ответить

Anatoly Ivanov

Sever
0

высадить пассажира теперь будет сложнее 

Ответить

Story App

4

Класс! Желаю успеха ребятам!

Ответить

Сергей Пустовит

3

У России две проблемы — дураки и дороги. Если сделают защиту от дурака, то это просто идеальное изобретение

Ответить

Anatoly Ivanov

Сергей
0

автопилот

Ответить

Roman Moskovskiy

0

200км/ч надеюсь не на этом без лобового даже?))
А так 20 рублей за км стоит Mercedes E-класса с учетом покупки. Над Москвой никто летать не разрешит, а вокруг Москвы обычно и так нет проблем ехать быстро, соответственно кайфа от небольшой потери времени в пользу комфорта особо нет. Но в любом случае парням удачи!

Ответить

The.Vladis

Roman
2

Ну это пока что не комфортно. Сейчас это скорее технологический прорыв. Когда-то и первые автомобили были не комфортными и люди делали выбор в пользу более привычных упряжек с каретами.

Ответить

Anatoly Ivanov

Roman
0

борьба за вес, но вообще зимой на это посмотреть

Ответить

The.Vladis

Anatoly
1

Ну на мой взгляд на данном этапе это скорее прототип, нежели готовый продукт. Без стекол, системы подачи воздуха, кондея, отопительных систем, навигацией, приборов освещения и тд в массовую эксплуатацию оно в целом не поступит. Люди привыкли к комфорту, а как правильно заметили выше до комфорта ещё далеко

Ответить

Игорь Крафт

0

Молодоооой человек , пролетимте с нами отделение ...

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Предвижу судьбу Ё-мобиля.

Ответить

Вадим Клюев

Konstantin_Andr…
0

печальная у него судбба - умереть в утробе, пока китайцы будут плодиться и размножаться)

Ответить

Anatoly Ivanov

Вадим
0

нужно то было просто где-то найти $1-2 млрд и ~5000 высококвалифицированных спецов

Ответить

Demaster

0

Чего только русские не придумают, что бы дорог не строить... думаю если будет стоить дешевле вертолета, найдёт своих клиентов, удачи проекту и разработчикам.

Ответить

Syzygy

0

Очередное "made in skolkovo". Таких проектов просто куча была уже и ни один не взлетел. Когда я вижу "ну, лет через 5 мы начнём" - это в 99% случаев означате, что ничего нет.
Что они показали? Собранную на коленке этажерку из грузового дрона.
С соседней теме обсуждают, как компания-разработчик куда более востребованного электромобиля зарплату не может выплатить. 
Как там "ё-мобиль"? Как там "маруся"? Как там "Ялини"? Йоптафон и ядерный буксир? А "Яндексовский" автопилот, который так и не может проехать _реальный_ маршрут, а не заранее заданный? Помнится, был ещё грузовой дрон от почты.

Как можно верить во всё это, после того, как ни один российский "прорывной" проект не довели до массовых продаж?

Ответить

Anatoly Ivanov

Syzygy
0

Автомобили требуют огромных капиталовложений в производство серийных образцов, вместо того, чтобы сделать на базе чего либо готового, там хотели сделать все с нуля - а это на несколько порядков дороже, чем сделать новую модель на том же АвтоВАЗе. И к тому же, Ё-мобиль имел весьма странную экономическую модель, гораздо интереснее все
было с Марусей - там не хватило попросту денег на полноценный запуск производства, без технологической базы все всегда дороже.

Йоптафон стоило сразу заказывать делать в Китае и не выпендиравться.  

Ядерный буксир в работе, там огромное количество исследований фундаментальных идет параллельно, сейчас готовят прототип, но с текущим финансированием его обещают только к 2030-му, и вот что, что, а этот проект реальнее других. 

Из того что большое сделали - запустили лицензионное производство электричек Ласточка, уже изменив и адаптировав для российских очень кривых железных дорог Siemens, также в работе уже следующее поколение. Новые вагоны метро в Москве в работе, трамваи также, включая Уралтрансмаш. Из авто - Lada Vesta очень удачная вышла, судя по продажам. 

 

Ответить

Михаил Петров

0

Пару лет назад видел подобное от КБ Калашникова

Ответить

Андрей Воробьев

–1

Рождённый ползать... 😞 ну вы поняли

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

FriFlex
Подписан
Отписаться
Какие навыки необходимы для старта карьеры в ИТ. Книги для айтишников
Нас часто спрашивают, что нужно знать для старта карьеры в ИТ на позиции Junior. С чего начать? Мы считаем, что Junior…
0
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Как спортивные команды зарабатывают в пандемию: процентный доход для владельцев абонементов
Баскетбольная команда НБА Детройт Пистонс позволит своим фанатам превратить покупку абонемента на сезон в инвестицию, к…
0
Точка
Подписан
Отписаться
Точка и United Investors проинвестируют стартапы на ₽150 млн
Банк для предпринимателей Точка и клуб инвесторов United Investors запускают приём заявок на Точка PITCH DAY. К участию…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Даниил Пискурёв
за день
Где промокод на бесплатную первую поездку?
S7 запустила сервис бронирования пассажирских самолётов для частных поездок
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Sergey Khohlachev

Ценники с «9» на конце: гипноз…

Nikolai O

Рынок электрокаров в цифрах и в…

Eugene Danilov

47 самых интересных стартапов…

Михаил Петров

Российский разработчик летающих…

Вадим Клюев

Последствия накрутки отзывов…

Andrey Fedorov

Ценники с «9» на конце: гипноз…

Илья Политов

IKEA начнёт продавать запасные…

A B

От Excel-таблицы для риэлторов…

Sergey Khohlachev

Ценники с «9» на конце: гипноз…

Andrey Fedorov

Ценники с «9» на конце: гипноз…

Вадим Клюев

10 дизайнерских офисных кабин…

Ярослав Шенцов

Кейс Qmarketing Academy: как…

ur spam

От Excel-таблицы для риэлторов…

Sergey Khohlachev

Ценники с «9» на конце: гипноз…

Вадим Клюев

Прогноз стоимости Bitcoin в…

Koxae Sun

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…
null