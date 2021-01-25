Российский разработчик летающих мотоциклов Hover показал прототип аэротакси в Москве Статьи редакции
Компания планирует начало эксплуатации первого летающего такси в России в 2025 году.
Гендиректор компании-разработчика ховербайка Hover Александр Атаманов представил летающее такси на малой арене «Лужников» в Москве, пишет ТАСС. По его оценкам, начало эксплуатации первого летающего такси в России планируется в 2025 году.
«По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год», — рассказал Атаманов изданию. Компания нацелена на эту же дату.
Аэротакси — это пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей весом до 300 кг. Машиной управляет цифровая система, а пассажиры находятся в защитной капсуле — в случае аварии она примет на себя удар. В такси также встроен парашют, который спустит машину на землю в экстренной ситуации.
Атаманов надеется, что презентация в «Лужниках» позволит протестировать дрон для дальнейшей сертификации и выхода на серийное производство.
В компании утверждают, что дрон разгоняется до 200 км/ч и поднимается на высоту 150 м, стоимость полета — примерно $0,3 за 1 км (22,56 рублей), пишет РБК. Предполагается, что первые серийные «Ховеры» будут выпущены в 2021 году.
Hover известна по проекту ховербайка — летающего мотоцикла, который впервые представила на конференции Startup Village 2016 в «Сколково». С тех пор Hover привлекла более $2,4 млн инвестиций, разработала прототип аэротакси и заключила партнёрства с полицией Дубая и Yamaha.
В декабре 2020 года компания привлекла инвестиции от предпринимателя Исмаила Ахметова при оценке в $30 млн. Сумму сделки стороны не раскрывали.
Странное чувство. Вроде и докапаться хочется, а вроде и вообще не хочется. В любом случае мне кажется, что за проектом как минимум хочется наблюдать. Это интересно.
Вези меня мразь. Новый уровень.
Лети меня мразь :)
У России две проблемы — дураки и дороги. Если сделают защиту от дурака, то это просто идеальное изобретение
200км/ч надеюсь не на этом без лобового даже?))
А так 20 рублей за км стоит Mercedes E-класса с учетом покупки. Над Москвой никто летать не разрешит, а вокруг Москвы обычно и так нет проблем ехать быстро, соответственно кайфа от небольшой потери времени в пользу комфорта особо нет. Но в любом случае парням удачи!
Ну это пока что не комфортно. Сейчас это скорее технологический прорыв. Когда-то и первые автомобили были не комфортными и люди делали выбор в пользу более привычных упряжек с каретами.
борьба за вес, но вообще зимой на это посмотреть
Ну на мой взгляд на данном этапе это скорее прототип, нежели готовый продукт. Без стекол, системы подачи воздуха, кондея, отопительных систем, навигацией, приборов освещения и тд в массовую эксплуатацию оно в целом не поступит. Люди привыкли к комфорту, а как правильно заметили выше до комфорта ещё далеко
Предвижу судьбу Ё-мобиля.
печальная у него судбба - умереть в утробе, пока китайцы будут плодиться и размножаться)
нужно то было просто где-то найти $1-2 млрд и ~5000 высококвалифицированных спецов
Чего только русские не придумают, что бы дорог не строить... думаю если будет стоить дешевле вертолета, найдёт своих клиентов, удачи проекту и разработчикам.
Очередное "made in skolkovo". Таких проектов просто куча была уже и ни один не взлетел. Когда я вижу "ну, лет через 5 мы начнём" - это в 99% случаев означате, что ничего нет.
Что они показали? Собранную на коленке этажерку из грузового дрона.
С соседней теме обсуждают, как компания-разработчик куда более востребованного электромобиля зарплату не может выплатить.
Как там "ё-мобиль"? Как там "маруся"? Как там "Ялини"? Йоптафон и ядерный буксир? А "Яндексовский" автопилот, который так и не может проехать _реальный_ маршрут, а не заранее заданный? Помнится, был ещё грузовой дрон от почты.
Как можно верить во всё это, после того, как ни один российский "прорывной" проект не довели до массовых продаж?
Автомобили требуют огромных капиталовложений в производство серийных образцов, вместо того, чтобы сделать на базе чего либо готового, там хотели сделать все с нуля - а это на несколько порядков дороже, чем сделать новую модель на том же АвтоВАЗе. И к тому же, Ё-мобиль имел весьма странную экономическую модель, гораздо интереснее все
было с Марусей - там не хватило попросту денег на полноценный запуск производства, без технологической базы все всегда дороже.
Йоптафон стоило сразу заказывать делать в Китае и не выпендиравться.
Ядерный буксир в работе, там огромное количество исследований фундаментальных идет параллельно, сейчас готовят прототип, но с текущим финансированием его обещают только к 2030-му, и вот что, что, а этот проект реальнее других.
Из того что большое сделали - запустили лицензионное производство электричек Ласточка, уже изменив и адаптировав для российских очень кривых железных дорог Siemens, также в работе уже следующее поколение. Новые вагоны метро в Москве в работе, трамваи также, включая Уралтрансмаш. Из авто - Lada Vesta очень удачная вышла, судя по продажам.
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