Компания планирует начало эксплуатации первого летающего такси в России в 2025 году.

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Гендиректор компании-разработчика ховербайка Hover Александр Атаманов представил летающее такси на малой арене «Лужников» в Москве, пишет ТАСС. По его оценкам, начало эксплуатации первого летающего такси в России планируется в 2025 году.

«По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год», — рассказал Атаманов изданию. Компания нацелена на эту же дату.

Первый этап предполагает безопасные маршруты, распределённые над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему. Сама технология должна доказать, что она безопасна, нам, конечно же, потребуется на это время какое-то. И в это же время будут проводить работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику. Александр Атаманов гендиректор Hover

Аэротакси — это пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей весом до 300 кг. Машиной управляет цифровая система, а пассажиры находятся в защитной капсуле — в случае аварии она примет на себя удар. В такси также встроен парашют, который спустит машину на землю в экстренной ситуации.

Тестирование аэротакси в «Лужниках» ТАСС

Атаманов надеется, что презентация в «Лужниках» позволит протестировать дрон для дальнейшей сертификации и выхода на серийное производство.

В компании утверждают, что дрон разгоняется до 200 км/ч и поднимается на высоту 150 м, стоимость полета — примерно $0,3 за 1 км (22,56 рублей), пишет РБК. Предполагается, что первые серийные «Ховеры» будут выпущены в 2021 году.

Hover известна по проекту ховербайка — летающего мотоцикла, который впервые представила на конференции Startup Village 2016 в «Сколково». С тех пор Hover привлекла более $2,4 млн инвестиций, разработала прототип аэротакси и заключила партнёрства с полицией Дубая и Yamaha.