Развитие ИИ сулит новую технологическую революцию, которая позволит снизить цены почти на всё и улучшить благосостояние общества. Однако для этого потребуется ввести налог на капитал и налог на «дорогие» компании.

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Пересказ колонки Сэма Альтмана.

Масштабные социально-экономические изменения наступят раньше, чем ожидалось, считает бывший президент Y Combinator и гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

В следующие пару десятилетий программы, способные обучаться и «думать», будут делать практически всё: читать документы, консультировать пациентов, объяснять школьный материал, работать на конвейерном производстве, совершать научные открытия.

Технологическая революция неизбежна — вот что, по словам Альтмана, следует от неё ожидать:

По мере своего развития технологии ИИ «войдут в состав рабочей силы» и заменят человека.

Без вовлечения человека стоимость многих видов работ упадёт до нуля.

Это позволит снизить цены на товары и услуги и улучшить благосостояние общества в целом.

Чтобы справедливо распределить образовавшееся богатство, нужно будет создать принципиально новую политику. Если всё сделать правильно, то уровень жизни станет как никогда высоким, предполагает Альтман.

Изменения станут возможны благодаря способности человека мыслить, создавать, понимать и делать выводы. К трём великим революциям — сельскохозяйственной, промышленной и цифровой — добавится четвёртая: революция ИИ, которая превзойдёт по масштабам всё то, что сделал человек с тех пор, как научился добывать огонь.

Закон Мура для всего

По словам Альтмана, есть два способа улучшить качество жизни людей:

Увеличить заработки.

Снизить цены.

Благодаря развитию технологий, в США за последние 20 лет снизилась цена на телевизоры, компьютеры и развлечения. Но выросли другие расходы: на жильё, здравоохранение и высшее образование. Если они продолжат расти, грамотного перераспределения богатства будет недостаточно.

Снизить стоимость товаров и услуг можно, внедрив технологии ИИ, поскольку человек — основной фактор, влияющий на ценообразование. Если роботы смогут строить дома из добытых и обработанных на месте природных ресурсов и с использованием солнечной энергии, строительство обойдётся примерно во столько же, во сколько обойдётся аренда роботов. А если роботы смогут производить сами себя, подешевеет и аренда.

Звучит утопично, но такой прогресс возможен именно благодаря технологиям, считает Альтман. И если каждые два года всё будет дешеветь — жильё, образование, еда, одежда — человек обретёт больше свободы.

Кроме того, такая модель принесёт успех политику, который решится её реализовать, поскольку она подразумевает процветание как бизнеса, так и общества.

Капитализм для всех

Чтобы экономическая система стабильно развивалась, требуется инклюзивность и рост. Инклюзивность гарантирует равный доступ к ресурсам. А рост важен потому, что большинство надеется, что жизнь будет с каждым годом улучшаться.

В мире, где роста нет, люди вынуждены «бороться» за деньги. В быстрорастущей же экономике шансы на процветание есть у всех.

Капитализм — мощный двигатель экономического роста: люди получают награду за инвестиции в активы, а активы со временем приносят ещё больше денег. Но издержка такого прогресса — неравенство. В мелких масштабах неравенство даже необходимо, считает Альтман. Однако общество, в котором оно процветает, тормозит процесс.

По словам предпринимателя, традиционный механизм для борьбы с неравенством — налог с доходов, но он плохо работает сейчас и станет работать ещё хуже.

Технологии ИИ будут производить большую часть товаров, а труд человека обретёт иную форму и ценность. Потому облагать налогами следует не труд, а капитал, заключает Альтман. А улучшить саму модель капитализма можно, дав возможность каждому получать прямую выгоду как собственнику капитала.

Источником богатства предприниматель видит компании — в частности, те, что внедрят технологии ИИ, — и землю с фиксированным предложением.

Его основная идея — создать American Equity Fund. Средства в фонд будут поступать за счёт ежегодного налогообложения компаний выше определенной стоимости (2,5% от её рыночной стоимости в акциях) и частной земли (2,5% от совокупной стоимости в долларах).

Ставка в 2,5% будет введена не сразу, а постепенно, и только после того, как ВВП страны вырастет на 50%. На первый взгляд кажется, что на это уйдёт много времени (например, чтобы экономика выросла на 50% до своего уровня в 2019 году, понадобилось 13 лет). Однако с технологическим прогрессом ускорится и экономическое развитие. И другие налоги, по словам Альтмана, в будущем получится снизить.

Все совершеннолетние американцы станут получать ежегодные выплаты, тратить которые смогут как захотят: на образование, здравоохранение, жильё, бизнес. Это, как считает Альтман, простимулирует развитие частного рынка услуг. Финансируемые государством отрасли, в которых цены продолжат повышаться, окажутся под давлением.

Налог, оплачиваемый акциями, объединяет интересы компаний, инвесторов и граждан, ведь все они хотят, чтобы стоимость акций росла. А рост акций зависит в том числе от благосостояния страны.

Налог на прибыль же этого не делает. Компании могут скрывать средства, откладывать их на будущее, хранить в офшорах, отмечает Альтман.

Стоимость земли же будет повышаться благодаря сетевому эффекту и хорошей инфраструктуре: когда там есть чем заняться, где перекусить и погулять. Поскольку всем этим занимается не только собственник, справедливо делиться прибылью с земли с теми, кто участвует в её развитии.

Получая выгоду от активов, общество сосредоточится на том, чтобы «улучшить» мир, а не сделать его «менее плохим». Подходы кажутся схожими, но на деле имеют принципиальное отличие.

Для наглядности Альтман проводит аналогию с пирогом. «Улучшить» значит испечь пирог побольше. «Сделать менее плохим» — попытаться честнее поделить то, что уже есть. В долгосрочной перспективе стабильный рост обеспечит только первый подход.

Подводные камни

Объёмы, которое можно капитализировать, будут значительным. Стоимость только американских компаний составляет $50 трлн. Если динамика последнего столетия сохранится, показатель может вырасти как минимум вдвое в течение следующего десятилетия. Стоимость частных земель на территории США составляет около $30 трлн, что также может удвоиться.

Конечно, если поднять налог на владение землёй, её стоимость уменьшится. Для общества это плюс: во-первых, её станет проще купить, во-вторых, будут поощряться инвестиции, а не спекуляция. Альтман допускает, что земельный налог повлечёт за собой и снижение стоимости корпоративных активов — на 15%.

Учитывая текущие цифры, прогнозируемые рост и снижение, через десять лет все 250 млн совершеннолетних американцев будут ежегодно получать около $13,5 тысяч. Сумма может увеличиться, если ускорится развитие ИИ. Но даже это повысит покупательскую способность, ведь цены на товары и услуги будут ниже.

Часть компаний, возможно, захочет уклониться от уплаты налогов и перейдёт в офшоры. Однако, по словам Альтмана, решить это просто: проверить, какой процент её доходов идёт из США.

Есть проблема серьёзнее: как мотивировать компании выплачивать процент акционерам, а не реинвестировать эти средства в собственное развитие.

Кроме того, если облагать налогом только публичные компании, остальные захотят оставаться частными. В таком случае можно позволить частным компаниям, чей годовой доход превышает $1 млрд, удерживать налог до выхода на биржу. Однако только в течение определённого времени и в противном случае обязать их выплачивать налог наличными.

Понадобится также механизм количественной оценки фактической стоимости земли. Один из вариантов — основать федеральный орган оценки. Другой — позволить проводить оценку местным властям, как сейчас при подсчёте налогов на недвижимость.

Оптимальным вариантом Альтман считает облагать налогом только саму землю, не учитывая её усовершенствования (инфраструктуру и так далее). Однако сделать это непросто, поэтому облагать налогом, возможно, придётся и их, только по более низкой ставке.