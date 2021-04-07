У российской частной космонавтики две проблемы — отсутствие нормативной базы и инвестиций, считает Павел Пушкин.

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6 апреля «РИА Новости» сообщили о закрытии российской частной компании «КосмоКурс», которая хотела проводить полёты в космос для туристов — это первый «частник» который участвовал в госконкурсе «Роскосмоса» по созданию ракеты-носителя.

Основатель «КосмоКурса» Павел Пушкин заявил, что компания не смогла построить собственный космодром из-за «непреодолимых трудностей» при согласовании проекта с властями.

Пушкин основал компанию в 2014 году. «Космокурс» планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области. Компания за $200–250 тысяч отправляла бы туристов в многоразовом семиместном корабле на высоту 180-220 км, а первый полёт хотела провести в 2025 году.

В разговоре с vc.ru Пушкин рассказал, что основной причиной закрытия проекта стало отсутствие финансирования — единственный инвестор компании отказался предоставлять деньги и в дальнейшем из-за бюрократических проблем с реализацией проекта.

Павел Пушкин

Инвестор не дал денег

По словам основателя компании, у «Космокурса» не осталось денег на продолжение работы. Инвестор не стал ждать, пока решатся бюрократические проблемы.

Мы дошли до определенного этапа, когда нужно было принимать решения на уровне государства. Нужно было согласовывать место размещения космодрома. Тут возник небольшой правовой вакуум: все космодромы, которые были сделаны в СССР и России, создавались по специальному порядку. В каждом конкретном случае выпускалось постановление правительства, специальные законодательные акты. В случае с нашим проектом естественно постановления не будет. Павел Пушкин основатель «КосмоКурса»

Компанию финансировал инвестор, с которым Пушкин познакомился в середине 2013 года, когда ещё работал в центре Хруничева. Его имя компания никогда не раскрывала. Известно только то, что это российский миллиардер из списка Forbes, который интересуется космосом.

Основателю принадлежит 30% ООО «Космокурс», остальное — бывшему члену совета директоров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Александру Тукацинску. Основной владелец УГМК, Искандер Махмудов, находится на 16 строчке российского списка Forbes с состоянием $7,2 млрд. Ранее он инвестировал $25 млн в проект «Роскосмоса» по запуску частных спутников с Байконура.

По словам Пушкина, просьбу скрыть имя «никто не отзывал» и после закрытия «КосмоКурса». Он отказался комментировать предположение о том, что инвестором проекта может быть Махмудов.

Основатель «КосмоКурса» оценивал весь проект в $150–200 млн, но к 2020 году вложено было только «несколько десятков» миллионов долларов.

Сколько именно инвестор потратил денег на проект, Пушкин не раскрывает, но отмечает, что эта сумма гораздо меньше, чем те, что обычно тратятся на космические проекты.

«КосмоКурс» пыталась сменить профиль

Чтобы продолжить работу, «КосмоКурс» попыталась сменить профиль и вместо суборбитального проекта для туристов делать ракеты сверхлёгкого класса на заказ для частных компаний и госорганизаций. Однако найти заказчиков таких ракет компании не удалось.

По словам Пушкина, в целом интерес к сверхлегким ракетам есть, но «никто не может сформулировать свои желания на уровне технического задания».

Кроме того, «КосмоКурс» пыталась найти новых инвесторов, но «неопределённость» и сложности с законодательством в области частной космонавтики их отпугивают, говорит основатель компании.

Что успела сделать компания

К закрытию «КосмоКурс» собрала команду и завершила этап разработки. По словам основателя, компания успешно испытала системы зажигания и элементы двигателя, а также провела гидравлические испытания.

Свои разработки после закрытия «КосмоКурс» может продать другим компаниям, если найдёт подходящего покупателя, а если нет — то уничтожит, предполагает Пушкин.

Проблемы частной космонавтики в России

Кроме отсутствия нормативной базы, частные космические компании в России сталкиваются с отсутствием инвесторов, готовых финансировать такие проекты, говорит Пушкин.

У нас был просто удивительный инвестор, который дал предварительные деньги. Почему-то некоторые думают, что у нас лежало примерно $200 млн на счёте, и мы их разбазарили. Нет, это не так. Финансирование было достаточно скромное.

Даже таких инвесторов, которые готовы дать хоть какую-то значительную сумму, хоть и недостаточную для полноценного проекта я в России не вижу.



Никто не даст, скажем, $150 млн, тем более при таких неопределённостях. Сейчас даже любой ракетный проект (не суборбитальный) будет стоить примерно $80–100 млн. И этих денег тоже никто в России не даст.

Павел Пушкин основатель «КосмоКурса»