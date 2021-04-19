Спутников много, и они не слишком надёжны, считают компании.

{"id":236038,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu","title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 Starlink \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu&title=\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 Starlink \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu&text=\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 Starlink \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu&text=\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 Starlink \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 Starlink \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/future\/236038-konkurenty-obvinili-starlink-ilona-maska-v-kosmicheskoy-monopolii-i-zapuske-sputnikov-na-skorost-v-ushcherb-kachestvu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 220 просмотров

Проект спутникового интернета Starlink Илона Маска породил необычный союз из конкурентов, регуляторов и экспертов — они предупреждают о почти абсолютной монополии компании на орбите, пишет The Wall Street Journal. По их мнению, это угрожает космической безопасности и окружающей среде.

Конкуренты Starlink, включая Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing ввязались в «космическую» борьбу с компанией Илона Маска. Компаниям не нравится принцип Маска «сначала запуск, а потом модернизация», по которому приоритет отдаётся скорости, а не качеству.

Запуск Falcon 9 с 60 спутниками Starlink Тим Шортт/Associated Press

«Каждый из наших спутников похож на Ford Focus: он выполняет одну и ту же функцию, проходит тесты и работает. А спутники Starlink похожи на электромобили Tesla: сначала их запускают, а затем оказывается, что их нужно обновить, исправить или даже заменить», — заявил глава OneWeb по связям с правительством Крис Маклафлин.

SpaceX отказалась от комментариев изданию.

У Starlink более чем 1300 спутников на низкой околоземной орбите, и ещё 120 аппаратов компания запускает каждый месяц. Как пишет WSJ, всего с 1950-х годов на орбиту Земли запустили около 9 тысяч спутников, и Starlink на пути к тому, чтобы побить это число.

При этом спутники ненадежны — из первой партии около 5% вышли из строя. Сейчас процент отказов снизился до 1%, но даже при низкой частоте отказов их так много на орбите, что они превращаются в космический мусор, мешающий запуску других объектов, заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) должна одобрить запуск ещё большего количества спутников Starlink — если это произойдёт, конкурентам придётся пробираться через них, чтобы разместить свои собственные спутники.

Из-за этого может вырасти угроза столкновений — любое из них приведёт к огромному количеству осколков, из-за которых нельзя будет использовать орбиту. Конкуренты заявляют, что у спутников Starlink низкая маневренность, из-за этого уклоняться от столкновения приходится спутникам других компаний.

Компании просят FCC обязать SpaceX уменьшить частоту отказа спутников до одного из тысячи и улучшить работу системы предотвращения столкновений, чтобы не блокировать сигналы других объектов на орбите.