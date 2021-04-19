Конкуренты обвинили Starlink Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству Статьи редакции
Спутников много, и они не слишком надёжны, считают компании.
Проект спутникового интернета Starlink Илона Маска породил необычный союз из конкурентов, регуляторов и экспертов — они предупреждают о почти абсолютной монополии компании на орбите, пишет The Wall Street Journal. По их мнению, это угрожает космической безопасности и окружающей среде.
Конкуренты Starlink, включая Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing ввязались в «космическую» борьбу с компанией Илона Маска. Компаниям не нравится принцип Маска «сначала запуск, а потом модернизация», по которому приоритет отдаётся скорости, а не качеству.
«Каждый из наших спутников похож на Ford Focus: он выполняет одну и ту же функцию, проходит тесты и работает. А спутники Starlink похожи на электромобили Tesla: сначала их запускают, а затем оказывается, что их нужно обновить, исправить или даже заменить», — заявил глава OneWeb по связям с правительством Крис Маклафлин.
SpaceX отказалась от комментариев изданию.
У Starlink более чем 1300 спутников на низкой околоземной орбите, и ещё 120 аппаратов компания запускает каждый месяц. Как пишет WSJ, всего с 1950-х годов на орбиту Земли запустили около 9 тысяч спутников, и Starlink на пути к тому, чтобы побить это число.
При этом спутники ненадежны — из первой партии около 5% вышли из строя. Сейчас процент отказов снизился до 1%, но даже при низкой частоте отказов их так много на орбите, что они превращаются в космический мусор, мешающий запуску других объектов, заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл.
Федеральная комиссия по связи США (FCC) должна одобрить запуск ещё большего количества спутников Starlink — если это произойдёт, конкурентам придётся пробираться через них, чтобы разместить свои собственные спутники.
Из-за этого может вырасти угроза столкновений — любое из них приведёт к огромному количеству осколков, из-за которых нельзя будет использовать орбиту. Конкуренты заявляют, что у спутников Starlink низкая маневренность, из-за этого уклоняться от столкновения приходится спутникам других компаний.
Компании просят FCC обязать SpaceX уменьшить частоту отказа спутников до одного из тысячи и улучшить работу системы предотвращения столкновений, чтобы не блокировать сигналы других объектов на орбите.
Главное, что хотят изменить компании: принцип выделения орбит — сейчас их может занимать любой, у кого есть для этого возможность. И у Маска, в отличие от конкурентов, есть для этого собственные ракеты-носители Falcon 9.
Просто нытье.
One Web и просто афера, которую надо закрыть чем быстрее тем лучше.
Ути пути. Обиделись. Манагеры жопу протирали их пока манагеры Илона жопу рвали
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