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Будущее
Евгения Евсеева

Конкуренты обвинили Starlink Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству Статьи редакции

Спутников много, и они не слишком надёжны, считают компании.

4 4 комментария
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Проект спутникового интернета Starlink Илона Маска породил необычный союз из конкурентов, регуляторов и экспертов — они предупреждают о почти абсолютной монополии компании на орбите, пишет The Wall Street Journal. По их мнению, это угрожает космической безопасности и окружающей среде.

Конкуренты Starlink, включая Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing ввязались в «космическую» борьбу с компанией Илона Маска. Компаниям не нравится принцип Маска «сначала запуск, а потом модернизация», по которому приоритет отдаётся скорости, а не качеству.

Запуск Falcon 9 с 60 спутниками Starlink Тим Шортт/Associated Press

«Каждый из наших спутников похож на Ford Focus: он выполняет одну и ту же функцию, проходит тесты и работает. А спутники Starlink похожи на электромобили Tesla: сначала их запускают, а затем оказывается, что их нужно обновить, исправить или даже заменить», — заявил глава OneWeb по связям с правительством Крис Маклафлин.

SpaceX отказалась от комментариев изданию.

У Starlink более чем 1300 спутников на низкой околоземной орбите, и ещё 120 аппаратов компания запускает каждый месяц. Как пишет WSJ, всего с 1950-х годов на орбиту Земли запустили около 9 тысяч спутников, и Starlink на пути к тому, чтобы побить это число.

При этом спутники ненадежны — из первой партии около 5% вышли из строя. Сейчас процент отказов снизился до 1%, но даже при низкой частоте отказов их так много на орбите, что они превращаются в космический мусор, мешающий запуску других объектов, заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) должна одобрить запуск ещё большего количества спутников Starlink — если это произойдёт, конкурентам придётся пробираться через них, чтобы разместить свои собственные спутники.

Из-за этого может вырасти угроза столкновений — любое из них приведёт к огромному количеству осколков, из-за которых нельзя будет использовать орбиту. Конкуренты заявляют, что у спутников Starlink низкая маневренность, из-за этого уклоняться от столкновения приходится спутникам других компаний.

Компании просят FCC обязать SpaceX уменьшить частоту отказа спутников до одного из тысячи и улучшить работу системы предотвращения столкновений, чтобы не блокировать сигналы других объектов на орбите.

Главное, что хотят изменить компании: принцип выделения орбит — сейчас их может занимать любой, у кого есть для этого возможность. И у Маска, в отличие от конкурентов, есть для этого собственные ракеты-носители Falcon 9.

#новость #starlink

4 4 комментария
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Холден Колфилд

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Братья Рогозина что ли они?

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Bobo Momo

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Просто нытье. 

One Web и просто афера, которую надо закрыть чем быстрее тем лучше.

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Холден Колфилд

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Ути пути. Обиделись. Манагеры жопу протирали их пока манагеры Илона жопу рвали

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Шамиль Эдиев

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OneWeb, ещё заплачь))

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