Французская Eutelsat инвестирует $550 млн в запуск спутников оператора OneWeb Статьи редакции
Компания-конкурент Илона Маска избежала банкротства за счет инвестиций британского правительства и других международных корпораций
- Eutelsat Communications SA купит 24% акций компании OneWeb для запуска 648 спутников на низкую околоземную орбиту. Это обеспечит широкополосную связь по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Пока запущено только 182 спутника.
- Инвестиции парижского оператора спутниковой связи будут финансироваться за счет доходов от продажи радиоволн телефонным операторам США.
Сделка происходит на фоне запуска на низкой околоземной орбите более 1000 спутников системы Starlink Илона Маска. Другую конкурирующую систему Kuiper планирует создать основатель Amazon Джефф Безос.
- Eutelsat управляет спутниками для государственных и телевизионных компаний, которые находятся на более высокой орбите. OneWeb обещает, что после запуска его спутников, скорость передачи сигналов будет выше.
- OneWeb заявила, что ожидает продаж на $1 млрд в год в течение трех лет после запуска всех спутников. Результатов ожидают от оптовых сделок.
- В марте 2020 года OneWeb объявила о банкротстве с инвестициями в $3 млрд, но летом нашла спонсоров: британское правительство и индийская телекоммуникационная группа Bharti Global вложили $1 млрд. После покупки акций Eutelsat получит места в совете директоров компании.
Интересно, если компания выводит на орбиту 200-300-1000 спутников, а потом банкротится, то все спутники становятся космическим мусором и кто будет отслеживать их перемещение на орбите?
ЖЭК, понятно, или управляющая компания.
Какая разница, банкротится компания или нет. "Запустил - прибери за собой" - такого правила нет. И закона такого нет. И отслеживать тоже закона нет. И даже правила хорошего тона такого нет.
Они сгорят в течение года. Эти спутники на низкой орбите. Она деградирует и они падают. Падая - не долетают, сгорая в атмосфере
По темпам развертывания Старлинк они, конечно, не догонят, но тем не менее даже наличие такой, слабой пока, конкуренции - это уже очень хорошо.
А проблема «космического мусора» сильно преувеличена. Даже если спутников будет в 10 раз больше, чем сейчас - в околоземном пространстве еще останется куча места.
Распределите 50т автомобилей по поверхности земного шара. Они будут встречаться друг с другом крайне редко.
А у спутников к тому же еще и разные по высоте орбиты.
Чудовищно безграмотная статья. Я обычно не указываю на подобные моменты, но тут прям через край.
Британское правительство - это не международная корпорация.
Инвестиции в запуск - это не правильно. Инвестиции в проект делают.
Продажи радиоволн - это вообще за гранью, как и скорость передачи сигналов. Моё сердце радиоинженера разрывается на части.
Какое ещё банкротство с инвестициями? Там совсем другая процедура.
На низкой орбите спутники Starlink никто не запускает, спутники запускают на орбиту.
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