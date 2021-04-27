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Маша Цепелева

Французская Eutelsat инвестирует $550 млн в запуск спутников оператора OneWeb Статьи редакции

Компания-конкурент Илона Маска избежала банкротства за счет инвестиций британского правительства и других международных корпораций

  • Eutelsat Communications SA купит 24% акций компании OneWeb для запуска 648 спутников на низкую околоземную орбиту. Это обеспечит широкополосную связь по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Пока запущено только 182 спутника.
  • Инвестиции парижского оператора спутниковой связи будут финансироваться за счет доходов от продажи радиоволн телефонным операторам США.

  • Сделка происходит на фоне запуска на низкой околоземной орбите более 1000 спутников системы Starlink Илона Маска. Другую конкурирующую систему Kuiper планирует создать основатель Amazon Джефф Безос.

  • Eutelsat управляет спутниками для государственных и телевизионных компаний, которые находятся на более высокой орбите. OneWeb обещает, что после запуска его спутников, скорость передачи сигналов будет выше.
  • OneWeb заявила, что ожидает продаж на $1 млрд в год в течение трех лет после запуска всех спутников. Результатов ожидают от оптовых сделок.
  • В марте 2020 года OneWeb объявила о банкротстве с инвестициями в $3 млрд, но летом нашла спонсоров: британское правительство и индийская телекоммуникационная группа Bharti Global вложили $1 млрд. После покупки акций Eutelsat получит места в совете директоров компании.

#новость #OneWeb

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Константин Капачинский

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Интересно, если компания выводит на орбиту 200-300-1000 спутников, а потом банкротится, то все спутники становятся космическим мусором и кто будет отслеживать их перемещение на орбите?

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Станислав Антохи

Константин
0

ЖЭК, понятно, или управляющая компания. 

Какая разница, банкротится компания или нет. "Запустил - прибери за собой" - такого правила нет. И закона такого нет. И отслеживать тоже закона нет. И даже правила хорошего тона такого нет. 

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Сергей Щукин

Константин
0

Они сгорят в течение года. Эти спутники на низкой орбите. Она деградирует и они падают. Падая - не долетают, сгорая в атмосфере

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Андрей Волхонский

0

По темпам развертывания Старлинк они, конечно, не догонят, но тем не менее даже наличие такой, слабой пока, конкуренции - это уже очень хорошо. 

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Андрей Волхонский

0

А проблема «космического мусора» сильно преувеличена. Даже если спутников будет в 10 раз больше, чем сейчас - в околоземном пространстве еще останется куча места. 
Распределите 50т автомобилей по поверхности земного шара. Они будут встречаться друг с другом крайне редко. 
А у спутников к тому же еще и разные по высоте орбиты. 

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Syzygy

0

Чудовищно безграмотная статья. Я обычно не указываю на подобные моменты, но тут прям через край.
Британское правительство - это не международная корпорация. 
Инвестиции в запуск - это не правильно. Инвестиции в проект делают.
Продажи радиоволн - это вообще за гранью, как и скорость передачи сигналов. Моё сердце радиоинженера разрывается на части.
Какое ещё банкротство с инвестициями? Там совсем другая процедура. 
На низкой орбите спутники Starlink никто не запускает, спутники запускают на орбиту. 

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