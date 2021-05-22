Будущее
Виктория Степанова

Virgin Galactic Ричарда Брэнсона впервые за два года испытала космический корабль с экипажем на борту Статьи редакции

Компания уже открыла бронь путёвок в космос за $250 тысяч.

  • Virgin Galactic запустила космический корабль VSS Unity с двумя членами экипажа и двумя пилотами на борту в американском штате Нью-Мексико.
  • В компании заявили, что корабль отсоединился от самолёта-носителя VMS Eve и «достиг космоса на высоте 89,2 км (55,45 мили)», после чего успешно вернулся на взлётно-посадочную полосу». За его посадкой лично наблюдал Ричард Брэнсон.
VSS Unity отсоединяется от самолёта-носителя VMS Eve
  • Корабль VSS Unity отправляется в космос с пассажирами на борту уже в третий раз, передаёт Space.com. Предыдущие запуски состоялись в декабре 2018 года и феврале 2019-го. В 2020 году полёт сорвался из-за проблем с двигателем и бортовым компьютером.
  • 20 мая Virgin Galactic объявила, что устранила неполадки и собирается через два дня запустить космический корабль. После этого её акции подорожали на 25%.
  • По информации CNBC, Virgin Galactic планирует зарабатывать на космическом туризме. Билеты на рейсы её кораблей по цене $200-$250 тысяч уже забронировали 600 человек.
  • Один из конкурентов Брэнсона на этом рынке — Джефф Безос. Его Blue Origin выставила на аукцион билет на корабль New Shepard. На 22 мая максимальная ставка торгов достигла $2,8 млн.

#новость #ричардбрэнсон #virgingalactic #космос

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4 4 комментария
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Галя, ходи. 

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Как там поживают мои 96 акций в понедельник?

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Наконец-то выйду в плюс, спасибо дед, спасибо Галя 😍

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До 40 возможно быстро дойдёт.

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