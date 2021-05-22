Virgin Galactic Ричарда Брэнсона впервые за два года испытала космический корабль с экипажем на борту Статьи редакции
Компания уже открыла бронь путёвок в космос за $250 тысяч.
- Virgin Galactic запустила космический корабль VSS Unity с двумя членами экипажа и двумя пилотами на борту в американском штате Нью-Мексико.
- В компании заявили, что корабль отсоединился от самолёта-носителя VMS Eve и «достиг космоса на высоте 89,2 км (55,45 мили)», после чего успешно вернулся на взлётно-посадочную полосу». За его посадкой лично наблюдал Ричард Брэнсон.
- Корабль VSS Unity отправляется в космос с пассажирами на борту уже в третий раз, передаёт Space.com. Предыдущие запуски состоялись в декабре 2018 года и феврале 2019-го. В 2020 году полёт сорвался из-за проблем с двигателем и бортовым компьютером.
- 20 мая Virgin Galactic объявила, что устранила неполадки и собирается через два дня запустить космический корабль. После этого её акции подорожали на 25%.
- По информации CNBC, Virgin Galactic планирует зарабатывать на космическом туризме. Билеты на рейсы её кораблей по цене $200-$250 тысяч уже забронировали 600 человек.
- Один из конкурентов Брэнсона на этом рынке — Джефф Безос. Его Blue Origin выставила на аукцион билет на корабль New Shepard. На 22 мая максимальная ставка торгов достигла $2,8 млн.
424 просмотров
{ "author_name": "Виктория Степанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434\u0431\u0440\u044d\u043d\u0441\u043e\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","virgingalactic"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 249477, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 22 May 2021 21:17:44 +0300", "is_special": false }
0
4 комментария
Блоги компаний
Дизайн-джем special: блендер, стиральная машинка, робот-заяц и другие герои обложек дайджеста глазами их создателей
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
CityDrive бросили меня со…
WhatsApp работает над переносом…
Тред: команда Figma рассказала…
«Целый год я был почти нищий…
Как не надо инвестировать…
«Сказал девушке, что придумал…
Fitmost — крупнейший…
Как не надо инвестировать…
Как не надо инвестировать…
Производитель овсяного молока…