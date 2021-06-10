Будущее
Маша Цепелева

Спутниковый оператор Starlink начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах Статьи редакции

Для запуска SpaceX изменит конструкцию антенн и спутников.

Оператор Starlink провёл несколько демонстраций продукта для использования Wi-Fi в самолётах и хочет официально презентовать его в ближайшее время, рассказал на отраслевом саммите Джонатан Хофеллер, вице-президент SpaceX по Starlink и продажам.

Оборудование будет спроектировано и изготовлено SpaceX. Компания улучшит конструкцию новых антенн, чтобы использовать их для авиационной связи.

А следующее поколение Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь, чтобы обеспечивать доступ самолётам над удалёнными частями океана.

В 2020 году SpaceX подала заявку на тестирование Starlink на пяти самолетах Gulfstream, а в марте 2021 года запросила разрешение у Федеральной комиссии по связи на использование Starlink с «наземными станциями в движении», например, в грузовиках, морских судах и самолетах, сообщает The Verge.

  • SpaceX с 2018 года запустила на орбиту больше 1500 спутников Starlink из 4440, для глобального покрытия широкополосным интернетом.
  • В 2020 году SpaceX запустил подписку на бета-тестирование интернета от Starlink за $99 в месяц.

#новость #starlink #spacex

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Маркетологов к стенке

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Классная конечно афера. Наземный интернет назвать спутниковым, влупить 99 долларов и снимать все сливки с тех, кому связь изначально делали плохим или вообще не включали) Гении.

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Хозяин

Маркетологов
1

А почему он наземный? Низкоорбитальный же.

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евгений аношин

Хозяин
2

Это вариант плоскоземельщиков. Они верят что старлинк это афера, никаких спутников нет, а интернет раздается с наземных станций старлинка

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Маркетологов к стенке

Хозяин
–2

Наземный, со 100% охватом. Как и навигаторы, которые работают от простых вышек.
Это только одна компания в США, а их там несколько. Если навести курсор на вышку, вам покажут и охват территории.

National Spatial Reference System, Geodetic…
Geographical interface for accessing the National Spatial Reference System.
www.ngs.noaa.gov
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Дмитрий Гладышев

Маркето…
0

О каких навигаторах речь? GPS и Глонасс от спутников работают.

Ответить

Маркетологов к

Дмитрий
1

GPS и Глонасс от спутников работают.
Вы серьезно?)))

Ответить

Дмитрий Гладышев

Маркето…
0

Вы либо притворяетесь, либо действительно далёкий от технологий и жизни.

Ответить

Маркетологов к

Дмитрий
0

Я вам выше дал только две компании, чьи вышки поставляют и интернет и GPS от обычных, стационарных вышек

Ответить

Дмитрий

Маркето…
1

И что? Эти две компании может и работают от "Земли", но как это относится к теме статьи? Есть и спутниковый Интернет. А по GPS вообще почитайте для начала про технологию, прежде чем писать бред. GPS генераторы сигнала вообще для других целей служат.

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Маркетолог

Дмитрий
0

Если эти две компании(а по факту их гораздо больше) работают от земли, то для кого они понатыкали столько вышек и для чего?
И вот ниже статья от 2013 года, что еще одна компания поставляет НАЗЕМНЫЙ GPS

Locata Press Release – TMC Design Awarded USAF…
Locata Press Release – TMC Design Awarded USAF Contract for LocataNet at White Sands
www.locata.com
Ответить

Дмитрий

Маркето…
0

По той же причине для чего в городе ставят не одну сотовую вышку, а множество.

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Маркетологов к стенке

Хозяин
0

Вот вторая компания

COSMIC - SuomiNet - Real Time Integrated…
COSMIC - SuomiNet - Real Time Integrated Atmospheric Water Vapor from GPS
www.suominet.ucar.edu
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Маркетологов к стенке

Хозяин
0

Изображенный на фото девайс был установлен в недоступном для "спутников" месте - хребет White Sands Missile в Нью-Мексико, одно устройство покрывает более 2500 квадратных миль (6475 кв / км)

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Дмитрий Иванов

Маркетологов
0

Объясните, что вы называете наземным интернетом? Кому, а главное как Маск делал связь плохой?

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Маркетологов к стенке

Дмитрий
–2

От вышек, которые на земле находятся.
В дальних районах. Не он конечно, просто он работает с теми, кто это организовывает.
Выше дал только две компании и только по США.

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Мистер Твистер

Маркето…
0

Всегда интересовало откуда у таких как вы есть информация о том, какие аферы проворачивает маск и с кем он работает

Ответить

Маркетологов к

Мистер
0

Это не так сложно, как кажется. Достаточно знать изначальные задачи и немного копнуть.

Ответить

Мистер Твистер

Маркето…
1

В огороде?

Ответить

Маркетологов к

Мистер
0

Да где угодно

Ответить

Igor Filippov

1

Самолет - лучшее время отдохнуть от интернета. Почитать статьи до которых не мог добраться, или начать книгу. В крайнем случае влупить затычки в уши и нормально поспать.

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Captain

0

Хорошая новость. Вот только когда мы теперь опять будем летать... 

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Zurab Pro

Captain
0

В Белорусь ?😂😂😂

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Igor Filippov

Captain
0

На Мальдивы вроде как никто не мешает сгонять и сейчас. Ну или в Сочи на крайняк.

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Инокентий Смирнов

0

Гигок за биток :)

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Инокентий Смирнов

0

Рогозин вкурсе?

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