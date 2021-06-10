Спутниковый оператор Starlink начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах Статьи редакции
Для запуска SpaceX изменит конструкцию антенн и спутников.
Оператор Starlink провёл несколько демонстраций продукта для использования Wi-Fi в самолётах и хочет официально презентовать его в ближайшее время, рассказал на отраслевом саммите Джонатан Хофеллер, вице-президент SpaceX по Starlink и продажам.
Оборудование будет спроектировано и изготовлено SpaceX. Компания улучшит конструкцию новых антенн, чтобы использовать их для авиационной связи.
А следующее поколение Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь, чтобы обеспечивать доступ самолётам над удалёнными частями океана.
В 2020 году SpaceX подала заявку на тестирование Starlink на пяти самолетах Gulfstream, а в марте 2021 года запросила разрешение у Федеральной комиссии по связи на использование Starlink с «наземными станциями в движении», например, в грузовиках, морских судах и самолетах, сообщает The Verge.
Классная конечно афера. Наземный интернет назвать спутниковым, влупить 99 долларов и снимать все сливки с тех, кому связь изначально делали плохим или вообще не включали) Гении.
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А почему он наземный? Низкоорбитальный же.
Это вариант плоскоземельщиков. Они верят что старлинк это афера, никаких спутников нет, а интернет раздается с наземных станций старлинка
Наземный, со 100% охватом. Как и навигаторы, которые работают от простых вышек.
Это только одна компания в США, а их там несколько. Если навести курсор на вышку, вам покажут и охват территории.
О каких навигаторах речь? GPS и Глонасс от спутников работают.
GPS и Глонасс от спутников работают.
Вы серьезно?)))
Вы либо притворяетесь, либо действительно далёкий от технологий и жизни.
Я вам выше дал только две компании, чьи вышки поставляют и интернет и GPS от обычных, стационарных вышек
Если эти две компании(а по факту их гораздо больше) работают от земли, то для кого они понатыкали столько вышек и для чего?
И вот ниже статья от 2013 года, что еще одна компания поставляет НАЗЕМНЫЙ GPS
Изображенный на фото девайс был установлен в недоступном для "спутников" месте - хребет White Sands Missile в Нью-Мексико, одно устройство покрывает более 2500 квадратных миль (6475 кв / км)
Объясните, что вы называете наземным интернетом? Кому, а главное как Маск делал связь плохой?
От вышек, которые на земле находятся.
В дальних районах. Не он конечно, просто он работает с теми, кто это организовывает.
Выше дал только две компании и только по США.
Всегда интересовало откуда у таких как вы есть информация о том, какие аферы проворачивает маск и с кем он работает
Это не так сложно, как кажется. Достаточно знать изначальные задачи и немного копнуть.
Самолет - лучшее время отдохнуть от интернета. Почитать статьи до которых не мог добраться, или начать книгу. В крайнем случае влупить затычки в уши и нормально поспать.
Хорошая новость. Вот только когда мы теперь опять будем летать...
На Мальдивы вроде как никто не мешает сгонять и сейчас. Ну или в Сочи на крайняк.
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