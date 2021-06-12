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Будущее
Виктория Степанова

«Мы придумали отправлять малые спутники на "Союзах"»: история россиянки, которая организует запуски в космос Статьи редакции

Жанна Медведева рассказала проекту «Запуск завтра» о работе в «Роскосмосе», спутниках размером с ладонь и звездопаде на заказ.

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Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный 5 июля 2019 года

Как Жанна Медведева начала запускать спутники

Жанне Медведевой 29 лет, в 2021 году она стала победителем рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в номинации «Наука и технологии».

Вице-президент Exolaunch по запускам Жанна Медведева

С 12 лет девушка учила китайский язык, а потом поступила в Высшую школу экономики на специальность «Мировая экономика».

Когда я закончила «Вышку» я не хотела идти в финансы и аудит, куда в основном все устраивались. Мне хотелось работать с крупными международными проектами. В итоге я попала на программу российско-китайского сотрудничества в области гражданского космоса.

В 2013 году я захотела чего-то более динамичного и случайно попала в департамент запуска малых спутников в коммерческом центре «Роскосмоса». После этого я с Китаем уже не работала, только с американскими, английскими и японскими клиентами.

Жанна Медведева

В департаменте Медведева оказалась единственной, кто знал английский, поэтому ей предложили поучаствовать в пусковой программе на космодроме Байконур в 2014 году.

В первый раз я помогала иностранцам и отвечала за то, чтобы их вовремя доставили на космодром и увезли обратно.

Тогда мы запускали аппарат компании Skybox, он фотографировал Землю из космоса оптической камерой. Через две недели после запуска спутника компанию купила Google за $500 млн.

Это была одна из крупнейших сделок в частной космонавтике, и она вдохновила меня дальше работать в этой сфере.

Жанна Медведева

После пусковой кампании девушка попала в команду, которая искала клиентов и вела переговоры о запуске иностранных спутников с российской ракеты-носителя «Союз-2» на космодромах Байконур и Восточный.

У нас была потрясающая команда, которая развивала всё это с нуля. Мы по сути придумали весь процесс того, как иностранные малые спутники могут запускаться на «Союзах». Этой индустрии тогда не было вообще.

Когда нас впервые встречали наши заказчики, все ожидали увидеть таких матёрых дедушек из индустрии, а к ним приезжали молодые ребята.

Мы как-то приезжали в Глазго знакомиться с клиентом, они тоже удивились нам. И говорят: «Вы же русские, давайте пить водку». А мы им: «Мы водку не пьём, мы пьём протеин».

Жанна Медведева

Зачем Медведева ушла в стартап Exolaunch

В 2018 году Медведева поняла, что хочет строить международную карьеру, работать в более свободном графике и принимать больше решений. Такие условия ей смог предложить один из клиентов «Роскосмоса» — Exolaunch.

Жанна Медведева на космодроме 

Компания появилась в Германии в 2011 году и работает на рынке new space — запускает спутники частных космических компаний, которые делают снимки с орбит и продают их вместе с другими данными.

Медведева переехала в Берлин, где занимается привлечением клиентов и находит свободные места для спутников на борту ракет. По её словам, Exolaunch запускает аппараты практически каждый квартал, а по всему миру полёты происходят как минимум раз в неделю.

В мире есть ещё пара компаний, которые пытаются оказывать похожие услуги. Но у них нет полного цикла и своих систем для отделения спутников от ракеты, как у нас. Они всё это у кого-то покупают, что делает проект дороже для клиента.

У нас большая доля рынка и она растёт. На текущий момент мы запустили 200 спутников разных размеров. Думаю, что сейчас мы только раскрываем свой потенциал.

Жанна Медведева

Как происходит запуск космического аппарата

Медведева объясняет, что на борту ракеты помещается многотонный спутник старого образца, а свободное пространство могут заполнить малые в качестве дополнительной полезной нагрузки.

Перед запуском Exolaunch проверяет аппараты в специальном шейкере, потом выбирает ракету, космодром, орбиту и дату полёта. В среднем стоимость запуска обходится в $100 тысяч.

Также под запуск каждого спутника компания производит необходимое оборудование и системы отделения от ракеты. За 40 дней до запуска спутник помещают в железный контейнер с крышкой, который сам открывается в космосе, объясняет Медведева.

Для микроспутников Exolaunch использует систему отделения, которая выглядит, как большое плоское кольцо. Его крепят к интерфейсу аппарата снизу, интегрируют его с адаптером ракеты и кольцо само выталкивает спутник, чтобы он отделился от ракеты.

Договориться о полёте можно минимум за шесть месяцев до запуска. Ещё полтора месяца займёт подготовка к пусковой кампании.

Сначала в ракету устанавливают малые аппараты, а потом большой спутник — основную полезную нагрузку в несколько тонн. Потом на поезде привозят ракету на стартовый стол, поднимают в вертикальное положение и несколько дней проверяют.

Мы организуем специальную смотровую площадку для запуска с фуршетом и вином. Запуск можно смотреть с расстояния три километра. Мы сообщаем клиентам, когда отделился их спутник. Дальше они следят за ним с наземных станций.

Потом начинается вечеринка. Помню, на Байконур приезжали сто человек из разных стран.

Жанна Медведева
Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк, который организовала Exolaunch 28 сентября 2020 года

По словам Медведевой, они запускают спутники со всех космодромов мира, кроме китайских. Их основные клиенты — американские производители спутников, которым по закону запрещено экспортировать свои космические технологии в Китай.

Как спутники измеряют парниковые газы и организуют звездопады

Медведева говорит, что они специализируются на малых спутниках: весом от 1 до 200 кг и размером от 1 до 16 юнитов. В космос можно запустить спутник размером с ладонь: 1 юнит — это квадрат 10х10 см.

Размеры спутников зависят от задач. Например, более крупные радарные спутники могут снять землю даже через облака, отслеживать чрезвычайные ситуации, местонахождение судов в океане и проводить мониторинг сельского хозяйства. Потом их владельцы продают эти данные бизнесу и госструктурам.

Малые спутники могут измерять гелиогеофизические параметры для научных институтов и объём парниковых газов, которые беспокоят европейцев. Потом эти показатели сверяют с замерами на Земле и могут заставить нарушителей доплатить за выбросы.

Ещё есть японская компания ALE, которая разрабатывает микро-спутники для индустрии развлечений. Они называются Shooting stars и могут организовать звездопад к торжественному событию.

Спутник на определённой высоте начинает выбрасывать частички, которые сгорают в слоях атмосферы, и создают эффект звездопада.

Жанна Медведева

Медведева говорит, что в космос можно запустить любой предмет, но при возвращении он скорее всего сгорит в атмосфере.

Чтобы вещь уцелела, надо отправить её на Международную космическую станцию, и тогда её могут вернуть обратно в Россию. Обычно туда запускают алкоголь, чтобы потом продать за большие деньги, рассказывает она.

#космос #роскосмос #спутники

36 36 комментариев
14
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Dima Kalinov

29

"В мире есть ещё пара компаний, которые пытаются оказывать похожие услуги. Но у них нет полного цикла и своих систем для отделения спутников от ракеты, как у нас." - а можно подробнее про ваши системы? Информации что-то нет. А вот компаний в мире вроде достаточно с огромной экспертизой и технической базой.

"В среднем стоимость запуска обходится в $100 тысяч" - уйма компаний сделает это дешевле (Люксембург, Болгария и тд)

Не нашёл множества международных запусков, о которых написано.
Запуски почему-то со Восточного на Союзах.  Плюс Моментус.
Видимо поэтому о вас пишете вы сами и Главкосмос, но не Питер Бек.

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Алексей Малахов

Dima
1

Болгария это тупо посредник, запуск будет на тех же союзах, почему дешевле это к нашему царю государю

Ответить

Dima Kalinov

Алексей
5

Что-то я не вижу, чтобы было дешевле.
Доля Роскосмоса в мировом космосе 1,3%.
Так что царь ваш пусть дальше Федерацию достраивает и прикормленные шараги создаёт для откатов, а вы самокатами занимайтесь.

Ответить

Николай Кычкин

Dima
0

Да самокаты это тема ахахахха

Ответить

From Siberia to London

6

Бред какой-то, особенно вот это:
в Роскосмосе все такие молодые и прогрессивные, водку не пьют, только протеин.
Но английский никто не знает🤷🏻‍♂️
Вот как-то совсем не стыкуются у меня эти 2 факта, в китайский с 12 лет в обычной московской семье поверить гораздо проще.

Ответить

Хозяин

From
8

Да тут всё клюква какая-то от дешёвых пиарщиков Роскосмоса. Не удивлюсь если этой девушки вообще не существует.

"Мы организуем специальную смотровую площадку для запуска с фуршетом и вином. Запуск можно смотреть с расстояния три километра. Мы сообщаем клиентам, когда отделился их спутник. Дальше они следят за ним с наземных станций.

Потом начинается вечеринка. Помню, на Байконур приезжали сто человек из разных стран."

Какой-то несвязный поток сознания.

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Kate

Хозяин
2

Это краткая выжимка из 40-минутного аудио-подкаста. Возможно, в речи это все было связаннее, а в статью надергали как попало

Ответить

Способный кавалер

0

напишите кто родители еёйные и как она с 12 вдруг начала китайский учить и прочее? вундеркинд что ль? исходные данные значит такие. явно не из села.

ну а про "просто повезло" не буду писать.

*зависть*

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Andrey Fedorov

Способный
14

А в чем сложность изучения китайского у детей? Моя дочка учит китайский с 7 лет.

Ответить

Способный кавалер

Andrey
0

сейчас нет. но это было когда?

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Mikhail Khvostov

Способн…
0

Учил японский в обычной московской школе в 94 году. В рамках добровольных доп. занятий.

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Способный

Mikhail
2

в моих школах и англ толком не было нормального.

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Борис Васильев

Способный
3

Мой внук учит английский с 4-х лет.
Наш строитель в поселке таджик, учит свою дочь английскому с 6 лет, осенью начнет водить на китайский.
Что мы делаем не так?

Ответить

Способный кавалер

Борис
1

причем тут нынешнее время?

Ответить

Борис Васильев

Способн…
1

Для меня 17 лет назад (когда Жанна начала учить китайский) и вчера - одинаково.

Я вот английский начал учить в школе в 1959 году, у очень хорошей учительницы, заложила мне основы.
Потом с репетитором чуть подтягивал, никогда не было проблем с английским.
Немецкий знаю сто слов, учить пытался в 1950-м.
И с обоими этими языками - можно сказать, что да, давно.

Ответить

J S

Способн…
0

Учебники китайского ещё в совке выпускались

Ответить

Хозяин

Способн…
0

Родители инженер и врач скорой помощи отвели меня в 6 лет в самом начале 90-х к репетитору по английскому. Город не Москва и даже не областной центр. До 100 я сначала на английском считать научился.

Ответить

Способный

Хозяин
0

повезло

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Арслан Панаев

Способный
2

Жанна Дмитриевна? )

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Сергей Янзин

Арслан
0
Ответить

Andrey Shevtsov

Способный
2

Информация уже засекречена в соответствии с законодательством

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ϏϙηαϟϮ

Способный
1

с 12 вдруг начала китайский учить

Как человек с дипломом переводчика - вообще не имеет разницы с 7 (у нас с 1го класса был английский) или с 12.
Никак исходных данных тут тоже нет, это все чушь. Знакомый родился и вырос в селе под Волгоградом, в школу ходил там же - тоже был обучен английскому (тут конечно надо сказать спасибо учительнице и тому факту, что ему выпала удача учиться у нее).

Само собой получить языковое образование тем проще чем ближе ты к большому городу, где учителей более высокого уровня больше.

Ну и 12 ей было в 2006м, какие там могли быть проблемы с изучением языков, если даже в 90е с ними проблем не было? (но завит от школы конечно, да)

Ответить

Способный кавалер

ϏϙηαϟϮ
1

я хз че тут все такие умные, но ни у меня ни у моих друзей не было ни таких школ ни курсов. англ еле-еле был.

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Способн…
0

А у меня математика говно и физика, повезло, что родители оба инженеры.

Речь просто о том, что учить ин.яз в 12 лет это не какая-то фантастика и офигительное везение.

ни у моих друзей не было ни таких школ ни курсов

Вижу 2 варианта - либо это глубинка, которой не повезло на учителей, очевидно такое тоже может быть.
Либо наплевательство родителей.

Либо школа где сильный дисбаланс в пользу условной математики.

Ответить

Способный

ϏϙηαϟϮ
0

москва

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Способн…
0

Ну, сорян, не фарт.

Ответить

Andrey Shevtsov

ϏϙηαϟϮ
0

У меня уроков английского не было вообще. Я сам начал учить язык в 27 лет.

Ответить

Владимир В

Способный
0

у моих детей преподают китайский в школе. Давно в школу не заглядывали?

Ответить

Способный кавалер

Владимир
–9

причем тут нынешнее время? нахер мне в школу заглядывать? и что это за школа такая у ваших детей? все прям школы такие, да? я же написал, что были исходные условия значит + повезло.

Ответить

Борис Васильев

Способн…
4

были исходные условия значит + повезло.

Нет.
Условия следует создавать, а не ждать "везения".

Ответить

Способный

Борис
0

ну так я и говорю, что ей создали условия. или она всё сама?

Ответить

Andrey Shevtsov

Способн…
0

Это люди, которым с детства все условия создали. Не завидуй им - сами они не могут ровным счетом ничего.

Ответить

Борис Васильев

5

Жанна молодец!

Статья бы лучше зашла на Вумен.ру.
Но и перед этим её нужно существенно редактировать:

для спутников на борту ракетах. (???)

1 юнит — это квадрат 10х10 см.

Полагаю, Роскосмос берет деньги за запуск объема и веса, а не за площадь.

Обычно туда запускают алкоголь, чтобы потом продать за большие деньги

Ну да, ну да ...
Интересно узнать соотношение количеств запущенного в космос алкоголя и реально под этим видом проданного за большие деньги)))

А ценителям космических услуг было бы интересно узнать, что ещё запускают, кроме "обычного")))

Ответить

Антон Волков

2

Какая знакомая фамилия. Наверное и сама всего добилась, как Шойгу 

Ответить

Борис Ельцин

Антон
0

круто подметил пикабушники ставим плюс

Ответить

Константин Шукалов

3

"многотонный спутник старого образца"

Т.е. девушка утверждает, что тяжелые спутники морально устарели просто потому, что они большие и тяжелые? :D

Так то Медведева молодец, конечно, но половина статьи - какая-то сказка без пруфов. Может в желтом издании это бы и зашло, но на VC лучше некоторые утверждения сопровождать пруфами хоть какими-то. 

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