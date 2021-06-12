Жанна Медведева рассказала проекту «Запуск завтра» о работе в «Роскосмосе», спутниках размером с ладонь и звездопаде на заказ.

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Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный 5 июля 2019 года

Как Жанна Медведева начала запускать спутники

Жанне Медведевой 29 лет, в 2021 году она стала победителем рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в номинации «Наука и технологии».

Вице-президент Exolaunch по запускам Жанна Медведева

С 12 лет девушка учила китайский язык, а потом поступила в Высшую школу экономики на специальность «Мировая экономика».

Когда я закончила «Вышку» я не хотела идти в финансы и аудит, куда в основном все устраивались. Мне хотелось работать с крупными международными проектами. В итоге я попала на программу российско-китайского сотрудничества в области гражданского космоса. В 2013 году я захотела чего-то более динамичного и случайно попала в департамент запуска малых спутников в коммерческом центре «Роскосмоса». После этого я с Китаем уже не работала, только с американскими, английскими и японскими клиентами. Жанна Медведева

В департаменте Медведева оказалась единственной, кто знал английский, поэтому ей предложили поучаствовать в пусковой программе на космодроме Байконур в 2014 году.

В первый раз я помогала иностранцам и отвечала за то, чтобы их вовремя доставили на космодром и увезли обратно. Тогда мы запускали аппарат компании Skybox, он фотографировал Землю из космоса оптической камерой. Через две недели после запуска спутника компанию купила Google за $500 млн. Это была одна из крупнейших сделок в частной космонавтике, и она вдохновила меня дальше работать в этой сфере.

Жанна Медведева

После пусковой кампании девушка попала в команду, которая искала клиентов и вела переговоры о запуске иностранных спутников с российской ракеты-носителя «Союз-2» на космодромах Байконур и Восточный.

У нас была потрясающая команда, которая развивала всё это с нуля. Мы по сути придумали весь процесс того, как иностранные малые спутники могут запускаться на «Союзах». Этой индустрии тогда не было вообще. Когда нас впервые встречали наши заказчики, все ожидали увидеть таких матёрых дедушек из индустрии, а к ним приезжали молодые ребята. Мы как-то приезжали в Глазго знакомиться с клиентом, они тоже удивились нам. И говорят: «Вы же русские, давайте пить водку». А мы им: «Мы водку не пьём, мы пьём протеин». Жанна Медведева

Зачем Медведева ушла в стартап Exolaunch

В 2018 году Медведева поняла, что хочет строить международную карьеру, работать в более свободном графике и принимать больше решений. Такие условия ей смог предложить один из клиентов «Роскосмоса» — Exolaunch.

Жанна Медведева на космодроме

Компания появилась в Германии в 2011 году и работает на рынке new space — запускает спутники частных космических компаний, которые делают снимки с орбит и продают их вместе с другими данными.

Медведева переехала в Берлин, где занимается привлечением клиентов и находит свободные места для спутников на борту ракет. По её словам, Exolaunch запускает аппараты практически каждый квартал, а по всему миру полёты происходят как минимум раз в неделю.

В мире есть ещё пара компаний, которые пытаются оказывать похожие услуги. Но у них нет полного цикла и своих систем для отделения спутников от ракеты, как у нас. Они всё это у кого-то покупают, что делает проект дороже для клиента. У нас большая доля рынка и она растёт. На текущий момент мы запустили 200 спутников разных размеров. Думаю, что сейчас мы только раскрываем свой потенциал. Жанна Медведева

Как происходит запуск космического аппарата

Медведева объясняет, что на борту ракеты помещается многотонный спутник старого образца, а свободное пространство могут заполнить малые в качестве дополнительной полезной нагрузки.

Перед запуском Exolaunch проверяет аппараты в специальном шейкере, потом выбирает ракету, космодром, орбиту и дату полёта. В среднем стоимость запуска обходится в $100 тысяч.

Также под запуск каждого спутника компания производит необходимое оборудование и системы отделения от ракеты. За 40 дней до запуска спутник помещают в железный контейнер с крышкой, который сам открывается в космосе, объясняет Медведева.

Для микроспутников Exolaunch использует систему отделения, которая выглядит, как большое плоское кольцо. Его крепят к интерфейсу аппарата снизу, интегрируют его с адаптером ракеты и кольцо само выталкивает спутник, чтобы он отделился от ракеты.

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Договориться о полёте можно минимум за шесть месяцев до запуска. Ещё полтора месяца займёт подготовка к пусковой кампании.

Сначала в ракету устанавливают малые аппараты, а потом большой спутник — основную полезную нагрузку в несколько тонн. Потом на поезде привозят ракету на стартовый стол, поднимают в вертикальное положение и несколько дней проверяют.

Мы организуем специальную смотровую площадку для запуска с фуршетом и вином. Запуск можно смотреть с расстояния три километра. Мы сообщаем клиентам, когда отделился их спутник. Дальше они следят за ним с наземных станций. Потом начинается вечеринка. Помню, на Байконур приезжали сто человек из разных стран. Жанна Медведева

Запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк, который организовала Exolaunch 28 сентября 2020 года

По словам Медведевой, они запускают спутники со всех космодромов мира, кроме китайских. Их основные клиенты — американские производители спутников, которым по закону запрещено экспортировать свои космические технологии в Китай.

Как спутники измеряют парниковые газы и организуют звездопады

Медведева говорит, что они специализируются на малых спутниках: весом от 1 до 200 кг и размером от 1 до 16 юнитов. В космос можно запустить спутник размером с ладонь: 1 юнит — это квадрат 10х10 см.

Размеры спутников зависят от задач. Например, более крупные радарные спутники могут снять землю даже через облака, отслеживать чрезвычайные ситуации, местонахождение судов в океане и проводить мониторинг сельского хозяйства. Потом их владельцы продают эти данные бизнесу и госструктурам.

Малые спутники могут измерять гелиогеофизические параметры для научных институтов и объём парниковых газов, которые беспокоят европейцев. Потом эти показатели сверяют с замерами на Земле и могут заставить нарушителей доплатить за выбросы. Ещё есть японская компания ALE, которая разрабатывает микро-спутники для индустрии развлечений. Они называются Shooting stars и могут организовать звездопад к торжественному событию. Спутник на определённой высоте начинает выбрасывать частички, которые сгорают в слоях атмосферы, и создают эффект звездопада. Жанна Медведева

Медведева говорит, что в космос можно запустить любой предмет, но при возвращении он скорее всего сгорит в атмосфере.