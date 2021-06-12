«Мы придумали отправлять малые спутники на "Союзах"»: история россиянки, которая организует запуски в космос Статьи редакции
Жанна Медведева рассказала проекту «Запуск завтра» о работе в «Роскосмосе», спутниках размером с ладонь и звездопаде на заказ.
Как Жанна Медведева начала запускать спутники
Жанне Медведевой 29 лет, в 2021 году она стала победителем рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в номинации «Наука и технологии».
С 12 лет девушка учила китайский язык, а потом поступила в Высшую школу экономики на специальность «Мировая экономика».
В департаменте Медведева оказалась единственной, кто знал английский, поэтому ей предложили поучаствовать в пусковой программе на космодроме Байконур в 2014 году.
После пусковой кампании девушка попала в команду, которая искала клиентов и вела переговоры о запуске иностранных спутников с российской ракеты-носителя «Союз-2» на космодромах Байконур и Восточный.
Зачем Медведева ушла в стартап Exolaunch
В 2018 году Медведева поняла, что хочет строить международную карьеру, работать в более свободном графике и принимать больше решений. Такие условия ей смог предложить один из клиентов «Роскосмоса» — Exolaunch.
Компания появилась в Германии в 2011 году и работает на рынке new space — запускает спутники частных космических компаний, которые делают снимки с орбит и продают их вместе с другими данными.
Медведева переехала в Берлин, где занимается привлечением клиентов и находит свободные места для спутников на борту ракет. По её словам, Exolaunch запускает аппараты практически каждый квартал, а по всему миру полёты происходят как минимум раз в неделю.
Как происходит запуск космического аппарата
Медведева объясняет, что на борту ракеты помещается многотонный спутник старого образца, а свободное пространство могут заполнить малые в качестве дополнительной полезной нагрузки.
Перед запуском Exolaunch проверяет аппараты в специальном шейкере, потом выбирает ракету, космодром, орбиту и дату полёта. В среднем стоимость запуска обходится в $100 тысяч.
Также под запуск каждого спутника компания производит необходимое оборудование и системы отделения от ракеты. За 40 дней до запуска спутник помещают в железный контейнер с крышкой, который сам открывается в космосе, объясняет Медведева.
Для микроспутников Exolaunch использует систему отделения, которая выглядит, как большое плоское кольцо. Его крепят к интерфейсу аппарата снизу, интегрируют его с адаптером ракеты и кольцо само выталкивает спутник, чтобы он отделился от ракеты.
Договориться о полёте можно минимум за шесть месяцев до запуска. Ещё полтора месяца займёт подготовка к пусковой кампании.
По словам Медведевой, они запускают спутники со всех космодромов мира, кроме китайских. Их основные клиенты — американские производители спутников, которым по закону запрещено экспортировать свои космические технологии в Китай.
Как спутники измеряют парниковые газы и организуют звездопады
Медведева говорит, что они специализируются на малых спутниках: весом от 1 до 200 кг и размером от 1 до 16 юнитов. В космос можно запустить спутник размером с ладонь: 1 юнит — это квадрат 10х10 см.
Размеры спутников зависят от задач. Например, более крупные радарные спутники могут снять землю даже через облака, отслеживать чрезвычайные ситуации, местонахождение судов в океане и проводить мониторинг сельского хозяйства. Потом их владельцы продают эти данные бизнесу и госструктурам.
Медведева говорит, что в космос можно запустить любой предмет, но при возвращении он скорее всего сгорит в атмосфере.
Чтобы вещь уцелела, надо отправить её на Международную космическую станцию, и тогда её могут вернуть обратно в Россию. Обычно туда запускают алкоголь, чтобы потом продать за большие деньги, рассказывает она.
"В мире есть ещё пара компаний, которые пытаются оказывать похожие услуги. Но у них нет полного цикла и своих систем для отделения спутников от ракеты, как у нас." - а можно подробнее про ваши системы? Информации что-то нет. А вот компаний в мире вроде достаточно с огромной экспертизой и технической базой.
"В среднем стоимость запуска обходится в $100 тысяч" - уйма компаний сделает это дешевле (Люксембург, Болгария и тд)
Не нашёл множества международных запусков, о которых написано.
Запуски почему-то со Восточного на Союзах. Плюс Моментус.
Видимо поэтому о вас пишете вы сами и Главкосмос, но не Питер Бек.
Болгария это тупо посредник, запуск будет на тех же союзах, почему дешевле это к нашему царю государю
Что-то я не вижу, чтобы было дешевле.
Доля Роскосмоса в мировом космосе 1,3%.
Так что царь ваш пусть дальше Федерацию достраивает и прикормленные шараги создаёт для откатов, а вы самокатами занимайтесь.
Бред какой-то, особенно вот это:
в Роскосмосе все такие молодые и прогрессивные, водку не пьют, только протеин.
Но английский никто не знает🤷🏻♂️
Вот как-то совсем не стыкуются у меня эти 2 факта, в китайский с 12 лет в обычной московской семье поверить гораздо проще.
Да тут всё клюква какая-то от дешёвых пиарщиков Роскосмоса. Не удивлюсь если этой девушки вообще не существует.
"Мы организуем специальную смотровую площадку для запуска с фуршетом и вином. Запуск можно смотреть с расстояния три километра. Мы сообщаем клиентам, когда отделился их спутник. Дальше они следят за ним с наземных станций.
Потом начинается вечеринка. Помню, на Байконур приезжали сто человек из разных стран."
Какой-то несвязный поток сознания.
А в чем сложность изучения китайского у детей? Моя дочка учит китайский с 7 лет.
Способный кавалер
сейчас нет. но это было когда?
Учил японский в обычной московской школе в 94 году. В рамках добровольных доп. занятий.
Мой внук учит английский с 4-х лет.
Наш строитель в поселке таджик, учит свою дочь английскому с 6 лет, осенью начнет водить на китайский.
Что мы делаем не так?
Способный кавалер
причем тут нынешнее время?
Для меня 17 лет назад (когда Жанна начала учить китайский) и вчера - одинаково.
Я вот английский начал учить в школе в 1959 году, у очень хорошей учительницы, заложила мне основы.
Потом с репетитором чуть подтягивал, никогда не было проблем с английским.
Немецкий знаю сто слов, учить пытался в 1950-м.
И с обоими этими языками - можно сказать, что да, давно.
Жанна Дмитриевна? )
с 12 вдруг начала китайский учить
Как человек с дипломом переводчика - вообще не имеет разницы с 7 (у нас с 1го класса был английский) или с 12.
Никак исходных данных тут тоже нет, это все чушь. Знакомый родился и вырос в селе под Волгоградом, в школу ходил там же - тоже был обучен английскому (тут конечно надо сказать спасибо учительнице и тому факту, что ему выпала удача учиться у нее).
Само собой получить языковое образование тем проще чем ближе ты к большому городу, где учителей более высокого уровня больше.
Ну и 12 ей было в 2006м, какие там могли быть проблемы с изучением языков, если даже в 90е с ними проблем не было? (но завит от школы конечно, да)
Способный кавалер
я хз че тут все такие умные, но ни у меня ни у моих друзей не было ни таких школ ни курсов. англ еле-еле был.
А у меня математика говно и физика, повезло, что родители оба инженеры.
Речь просто о том, что учить ин.яз в 12 лет это не какая-то фантастика и офигительное везение.
ни у моих друзей не было ни таких школ ни курсов
Вижу 2 варианта - либо это глубинка, которой не повезло на учителей, очевидно такое тоже может быть.
Либо наплевательство родителей.
Либо школа где сильный дисбаланс в пользу условной математики.
У меня уроков английского не было вообще. Я сам начал учить язык в 27 лет.
у моих детей преподают китайский в школе. Давно в школу не заглядывали?
Способный кавалер
причем тут нынешнее время? нахер мне в школу заглядывать? и что это за школа такая у ваших детей? все прям школы такие, да? я же написал, что были исходные условия значит + повезло.
были исходные условия значит + повезло.
Нет.
Условия следует создавать, а не ждать "везения".
Способный
ну так я и говорю, что ей создали условия. или она всё сама?
Это люди, которым с детства все условия создали. Не завидуй им - сами они не могут ровным счетом ничего.
Жанна молодец!
Статья бы лучше зашла на Вумен.ру.
Но и перед этим её нужно существенно редактировать:
для спутников на борту ракетах. (???)
1 юнит — это квадрат 10х10 см.
Полагаю, Роскосмос берет деньги за запуск объема и веса, а не за площадь.
Обычно туда запускают алкоголь, чтобы потом продать за большие деньги
Ну да, ну да ...
Интересно узнать соотношение количеств запущенного в космос алкоголя и реально под этим видом проданного за большие деньги)))
А ценителям космических услуг было бы интересно узнать, что ещё запускают, кроме "обычного")))
Какая знакомая фамилия. Наверное и сама всего добилась, как Шойгу
"многотонный спутник старого образца"
Т.е. девушка утверждает, что тяжелые спутники морально устарели просто потому, что они большие и тяжелые? :D
Так то Медведева молодец, конечно, но половина статьи - какая-то сказка без пруфов. Может в желтом издании это бы и зашло, но на VC лучше некоторые утверждения сопровождать пруфами хоть какими-то.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще