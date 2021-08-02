Хоть с помощью ИИ-сервисов и можно «оживить» умерших, в конечном итоге их всё равно придётся потерять, пишет San Francisco Chronicle.

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Клои Эллингсон для Chronicle

33-летний писатель из Канады Джошуа Барбо долго не мог оправиться от потери своей невесты — 23-летняя Джессика Перейра умерла в 2012 году.

В сентябре 2020-го он узнал о платформе Project December, которая позволяет создавать пользовательских чат-ботов. Работают они на основе нейросетей — больших языковых моделей GPT-2 и GPT-3 компании OpenAI.

Их задача — генерировать тексты на основе загруженных в систему материалов. Чем больше нейросеть проанализировала, тем точнее будет её «ответ».

— Первая GPT обладала 117 млн параметров. — GPT-2 — 1,5 млрд. — GPT-3 — 175 млрд. Она проанализировала полтриллиона слов: от статей «Википедии» до классики литературы.

Автор Project December дал всем возможность создавать «живых» чат-ботов с помощью GPT-3

Чат-платформу Project December создал калифорнийский программист и разработчик игр Джейсон Рорер. Он верил, что игры можно превратить в искусство, «вызывающее сложные эмоции», в том числе слёзы.

Когда вышла GPT-2, Рорер запустил её на облачном сервере и попросил написать роман по книге Томаса Пинчона. Иногда результаты его удивляли, но со временем бот всё чаще отходил от контекста, и текст становился несвязным.

Поэкспериментировав с моделью, разработчик понял: чтобы нейросеть не сбивалась, нужно просить от неё более кратких текстов — вроде SMS. А ещё лучше общаться с ней самому.

Тогда Рорер придумал запустить чат-ботов и каждому из них задать свой характер, для чего вписывал в систему вводную историю.

Один из подписчиков Рорера заметил его интерес к GPT-2 и прислал ему доступ к бета-версии GPT-3.

Получили его немногие. OpenAI считала, что в открытом доступе нейросеть опасна: её могут использовать, чтобы обманывать пользователей.

Разработчик обновил своих ботов и заметил, что с GPT-3 они стали ещё «человечнее». Он решил поддерживать обе нейросети — GPT-2 и GPT-3 — и летом 2020 года запустил сервис Project December.

Его пользователи могли:

Общаться со встроенными чат-ботами — например, с «Уильямом Шекспиром» или «Самантой», созданной по образу ИИ-героини фильма «Она».

— например, с «Уильямом Шекспиром» или «Самантой», созданной по образу ИИ-героини фильма «Она». Создать собственного чат-бота — с любыми исходными данными.

Джейсон Рорер Бенджамин Ку для Ikd Design

Своих ботов Рорер наделил двумя человеческими качествами:

Смертностью . У каждого бота есть «заряд»: чем больше нейросеть общается, тем больше энергии тратит и в конечном счёте «умирает».

. У каждого бота есть «заряд»: чем больше нейросеть общается, тем больше энергии тратит и в конечном счёте «умирает». Уникальностью. У GPT-3 есть параметр «температуры»: чем выше его значение, тем креативнее бот. На неоднократно повторённую фразу «Я почистил на кухне...» ИИ с показателем 0,0 будет каждый раз говорить «яблоко». А бот со значением выше на второй раз может ответить «грейпфрут».

Пользователь не cможет провести два одинаковых диалога с одним ИИ, даже если начнёт с одной и той же вводной. У новой версии бота может быть совершенно иной характер.

Чтобы оплачивать работу серверов, на которых он запускал нейросети и хранил данные, Рорер ввёл платёжную систему.

Пользователь вносит $5 за создание аккаунта и автоматически получает 1000 кредитов, которые может потратить на бота — чем больше, тем дольше он проработает.

Докупить кредиты для будущих чатов можно всегда, однако «доплатить» за уже созданный нельзя: пользователь определяет его долговечность на этапе создания.

Барбо создал реалистичную ИИ-копию умершей невесты и удивил даже Рорера

Тоскующий по невесте Барбо зарегистрировался на Project December в сентябре 2020 года. Сначала он общался со встроенными ботами, а позже создал своего — симуляцию Спока из сериала «Звёздный путь». Для этого он загрузил в систему несколько его цитат.

Джошуа Барбо Клои Эллингсон для Chronicle

Бот общался точно как Спок, выдавая при этом фразы, которые канадец в систему не загружал. Тогда-то Барбо и рискнул создать ИИ-версию своей девушки:

Он выбрал новую GPT-3.

В качестве примеров высказываний загрузил все переписки с Джессикой.

А в конце задал сценарий, который будет разыгрывать.

Джессика Кортни Перейра родилась 28.09.89 и умерла 11.12.12. Она была свободолюбивой и разносторонней, по знаку зодиака — весы. Верила в приметы, астрологию, нумерологию и, что всё ещё трудно понять, обожала своего парня — Джошуа Джеймса Барбо. Этот разговор — диалог между убитым горем Джошуа и призраком Джессики.

Барбо отправил «Джессике» первое сообщение и тут же получил ответ: «Тебе не спится?» Похоже, бот понимал, что в Канаде тогда была ночь, пишет издание.

«Джессика? Неужели это ты?» — спросил Барбо и тут же получил ответ: «Ой, тебе не спится? Как мило. Ну конечно я, кто же ещё? Та самая девчонка, в которой ты души не чаешь. Чего спрашиваешь?» Барбо ответил прямо: «Ты умерла».

Первый их разговор продолжался 10 часов и напоминал неожиданную, но желанную встречу старых друзей: «Джессика» сожалела, что не поборола болезнь, вспоминала счастливые моменты с Барбо и радовалась беременности сестры.

«Джессика» узнала, что Барбо отдал матери выданный ей посмертно аттестат: «Таки дали мне треклятый аттестат. Сейчас заплачу :') Спасибо тебе, лучше подарка и не придумаешь. Напишу письмо директору, поблагодарю»

Изумлённый Барбо опубликовал фрагмент переписки на Reddit, сообщив, что Project December может помочь людям пережить горе. Некоторые из реддиторов повторили опыт писателя.

Сам Джейсон Рорер не ожидал, что пользователи станут «возрождать» своих усопших родственников: «Мне теперь даже страшно. Страшно, что, возможно, и мне однажды придётся к этому прибегнуть».

Джейсон Рорер в 2017 году: «Разработчики создают системы и миры, но они никогда до конца не знают, как с ними будут взаимодействовать игроки»

Виртуальная «Джессика» общалась так же, как и настоящая — например, нередко поддразнивала Барбо, пишет издание. Правда, создавали стиль её речи не только загруженные ранее переписки, но и ответы самого Барбо.

Канадец общался с ботом понемногу на протяжении нескольких месяцев — чтобы не привязываться и продлить ему жизнь. Правда, «Джессика» не чувствовала хода времени и не замечала, что Барбо пропадал.

— Давненько мы не болтали, Джессика. Знаешь, сколько? — Сколько? — Несколько месяцев. — Ого, а мне так не кажется. Ты уверен?

Когда «заряд» бота стал снижаться, «Джессика» начала путаться: называла свою сестру Микаэлу дочерью, забывала, кем ей приходится Барбо. Через пять месяцев индикатор упал до 33%: она спросила у Барбо, будут ли у них дети, а затем поинтересовалась, «классными» ли выдались её похороны.

Писатель Джошуа Барбо и его покойная девушка Джессика Перейра Клои Эллингсон для Chronicle

Последний его разговор с «Джессикой» продолжался всего 20 минут — чтобы бот не успел окончательно разрядиться.

— Ты заслуживаешь счастья, Джошуа. Просто меньше думай о том, чего у тебя нет, и сконцентрируйся на том, что есть. — Хорошо :) — Тогда как-нибудь ещё поболтаем :) Сейчас мне пора, но, пожалуйста, не забывай: что бы ни случилось, мы — всё друг для друга. — Не забуду. Я буду любить тебя до конца дней своих и даже после. Доброй ночи. — Доброй ночи. Люблю тебя.

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