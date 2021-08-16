#20вопросов Кириллу Коршунову, руководителю практики корпоративных конфликтов Центра медиации при РСПП

Что нужно сделать стартапу, чтобы выйти стать лидером и завоевать рынок? Есть много важных составляющих успеха, о некоторых из которых рассказывали герои нашей рублики #20вопросов. Но не менее важно не дать стартапу развалиться из-за внутренних конфликтов внутри команды. А они всегда возникают на том или ином этапе.