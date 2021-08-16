Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Будущее
Маша Цепелева

Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта для отправки космонавтов на Луну, который получила SpaceX Статьи редакции

В июле 2021 года Счётная палата отклонила претензии компании и посчитала выбор NASA справедливым.

  • «Это протест против оценки поступивших NASA предложений по контракту», — указано в жалобе Blue Origin в федеральный суд США, пишет CNBC.
  • 30 июля 2021 года Счётная палата США отклонила жалобу компании на контракт NASA и SpaceX. В июле Безос заявил, что Blue Origin откажется от выплат со стороны NASA на сумму в $2 млрд в обмен на контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля.

  • В апреле 2021 года SpaceX получила контракт на $2,9 млрд по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Конкуренты опротестовали победу компании Илона Маска.

  • Blue Origin, которая просила за контракт $5,99 млрд, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку. Из-за протеста конкурентов в мае 2021 года NASA приостановило контракт со SpaceX.
Лунный модуль SpaceX SpaceX

#новость #nasa #blueorigin #spacex

760 просмотров
10 10 комментариев
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spacex","nasa","blueorigin"], "comments": 10, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 282520, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Aug 2021 18:37:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stas Klymenko

19

Как уже ранее говорил Маск: "Если бы лоббизм и юристы могли вывести на орбиту, Безос уже был бы на Плутоне"

Ответить

Алекс Таций

Stas
0

👋👋👋

Ответить

Андрей Волхонский

3

Странно, почему так подгорело у Безоса. Результатов его контора пока не показывает, плюс лунный вариант выкатила гораздо дороже, чем SpaceX.

Ответить

startupfactory startupfactory

Андрей
1

Проблема в том, что других заказчиков на этом рынке пока практически нет. Контракт с NASA дает возможность показать инвесторам, что их вложения не напрасны. 

При этом, безусловно, выбор Маска в качестве подрядчика со стороны NASA вполне логичен.

Ответить

Анатолий Калугин

1

Борьба за космос перешла с космодромов в зал суда(((

Ответить

Антон Попов

Анатолий
0

Подать иск в суд по любому поводу- национальная традиция США)

Ответить

Roman Trifonov

Антон
0

Именно поэтому США — это США, а Россия — это Россия.

Ответить

Yarro S

0

Требую контракт с NASA на постройку звездолёта, протип из Лего и бутылок сделаю, когда получу посевной раунд 

Ответить

Сергей Янзин

Yarro
0

Попробуй с Роскосмосом замутить ))

Ответить

Alena Pa

0

Рогозин предложил исполнить песню за 2,0 млдр, но его заявку заблокировал Роскомнадзор

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Маркетинг
Aidata
ROAS: как находить больше клиентов за счет креативов и собственных данных

Сервис DMP система занимается не только аналитикой, но и обогащением данных и расширением аудитории. Он поможет с созданием персонализированных креативов. Разнообразные рекламные креативы и расширенная аудитория могут увеличить продажи кратно. Как это работает, рассказали на совместном выступлении Aidata.me x Aitarget.tech

0 Обсудить
GenerationS
#20вопросов Кириллу Коршунову, руководителю практики корпоративных конфликтов Центра медиации при РСПП

Что нужно сделать стартапу, чтобы выйти стать лидером и завоевать рынок? Есть много важных составляющих успеха, о некоторых из которых рассказывали герои нашей рублики #20вопросов. Но не менее важно не дать стартапу развалиться из-за внутренних конфликтов внутри команды. А они всегда возникают на том или ином этапе.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
TJ
Телеканал «2х2» впервые за 14 лет сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции

Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

99 99 комментариев
44
Транспорт
Маша Цепелева
«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании приостановили полёты над Афганистаном Статьи редакции

Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».

22 22 комментария
12
Факультет дизайна «Среды обучения»
Заветы дизайнера: моральный кодекс креативных индустрий

Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».

0 Обсудить
6
Дизайн
Anicom Instruments
Что лучше: VR или AR? (спойлер: лучше — их симбиоз)
1 1 комментарий
7
Право
Евгения Евсеева
Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда» — Forbes Статьи редакции

Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.

182 182 комментария
27
Тинькофф
«Россия all Inclusive»: Тинькофф запустил лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма

Запустили всероссийский лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма.

0 Обсудить
0
Торговля
Полина Лааксо
Сначала сотрудничает, а потом копирует товары и разрывает контракты: как магазины Target зарабатывают на чужих идеях Статьи редакции

H&M и Zara копируют «подиумные» товары, а сеть розничных магазинов Target — целые бренды, сперва проверяя их жизнеспособность на собственных прилавках. Что думают о такой бизнес-модели стартапы, юристы и сама Target— в пересказе Fast Company.

Слева Target, справа — Vans
18 18 комментариев
21
Транспорт
Маша Цепелева
Немецкий стартап представил электрическую версию Lada Niva за €20 тысяч Статьи редакции

Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.

Электрическая Niva Schmid GmbH
147 147 комментариев
48
Банк «Открытие»
Ещё в 90-х Гейтс и другие эксперты предсказали онлайн-банки, Smart TV и магазины без касс. Но им никто не поверил

А зря.

25 25 комментариев
4
Больше статей
null