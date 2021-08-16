Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта для отправки космонавтов на Луну, который получила SpaceX Статьи редакции
В июле 2021 года Счётная палата отклонила претензии компании и посчитала выбор NASA справедливым.
- «Это протест против оценки поступивших NASA предложений по контракту», — указано в жалобе Blue Origin в федеральный суд США, пишет CNBC.
- 30 июля 2021 года Счётная палата США отклонила жалобу компании на контракт NASA и SpaceX. В июле Безос заявил, что Blue Origin откажется от выплат со стороны NASA на сумму в $2 млрд в обмен на контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля.
В апреле 2021 года SpaceX получила контракт на $2,9 млрд по итогам победы в тендере, в котором также участвовали Dynetics и Blue Origin. Конкуренты опротестовали победу компании Илона Маска.
- Blue Origin, которая просила за контракт $5,99 млрд, заявила, что NASA объявило о сокращении бюджета программы и не позволила ей пересмотреть заявку. Из-за протеста конкурентов в мае 2021 года NASA приостановило контракт со SpaceX.
Как уже ранее говорил Маск: "Если бы лоббизм и юристы могли вывести на орбиту, Безос уже был бы на Плутоне"
Странно, почему так подгорело у Безоса. Результатов его контора пока не показывает, плюс лунный вариант выкатила гораздо дороже, чем SpaceX.
Проблема в том, что других заказчиков на этом рынке пока практически нет. Контракт с NASA дает возможность показать инвесторам, что их вложения не напрасны.
При этом, безусловно, выбор Маска в качестве подрядчика со стороны NASA вполне логичен.
Борьба за космос перешла с космодромов в зал суда(((
Подать иск в суд по любому поводу- национальная традиция США)
Требую контракт с NASA на постройку звездолёта, протип из Лего и бутылок сделаю, когда получу посевной раунд
Рогозин предложил исполнить песню за 2,0 млдр, но его заявку заблокировал Роскомнадзор
Сервис DMP система занимается не только аналитикой, но и обогащением данных и расширением аудитории. Он поможет с созданием персонализированных креативов. Разнообразные рекламные креативы и расширенная аудитория могут увеличить продажи кратно. Как это работает, рассказали на совместном выступлении Aidata.me x Aitarget.tech
Что нужно сделать стартапу, чтобы выйти стать лидером и завоевать рынок? Есть много важных составляющих успеха, о некоторых из которых рассказывали герои нашей рублики #20вопросов. Но не менее важно не дать стартапу развалиться из-за внутренних конфликтов внутри команды. А они всегда возникают на том или ином этапе.
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».
Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».
Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.
Запустили всероссийский лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма.
H&M и Zara копируют «подиумные» товары, а сеть розничных магазинов Target — целые бренды, сперва проверяя их жизнеспособность на собственных прилавках. Что думают о такой бизнес-модели стартапы, юристы и сама Target— в пересказе Fast Company.
Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.
А зря.