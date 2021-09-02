Пять грехов сценариста анимации

Привет, на связи Саша, сценарист агентства Multiways. Когда-то я писала очень плохие сценарии для анимации. Потом чуть получше. Сейчас получается даже неплохо. Но я все еще иногда ловлю себя на самых банальных ошибках, которые закрывают мой путь в копирайтерский рай с шампанским у бассейна.