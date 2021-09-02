Регулятор в США запретил Virgin Galactic проводить полёты в космос на время расследования Статьи редакции
Во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, после этого управление начало расследование.
- Virgin Galactic не сможет проводить полёты на космическом корабле SpaceShipTwo до тех пор, пока Федеральное управления гражданской авиации (FAA) не закончит расследование и не определит, что проблемы с отклонением корабля от курса не влияют на общественную безопасность, сообщает Reuters.
- 1 сентября Virgin Galactic признала, что «конечная траектория июльского полёта отклонилась от первоначального плана», но корабль «не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства».
- Virgin Galactic заявила также, что планирует коммерческий полёт SpaceShipTwo в конце сентября или начале октября. На борту будут три экипажа итальянских ВВС и Национального исследовательского совета.
- После сообщения FAA акции Virgin Galactic упали на минимуме на 7,02%, до $24,85 за бумагу. В первой половине торгов бумаги компании дорожали на 7%, до $28,77, после объявления о том, что Virgin Galactic отправит в космос пилотов ВВС Италии.
Ой ща грохнется...
А, так час уже прошел с грохания. Хорошо, что я не в гале. Уж слишком ненадёжно, чисто на новостях болтается.
Уважаемые не опытные читатели , акции были в таком говно что падение на 7% ничего не изменило. Так что все инвесторе в плюсе, а кто-то нехороший это все засрал, могли эту новость преподнести после полета, но это было для кого то не выгодно. Это лишь доказывает что весть рынок Америки это спекуляции.
Почитайте офигительные истории в Пульсе Тинька про Вёрджин.
Кстати идея для тиктока просто показывать комментарии в пульсе
Кто это ?
На Ютубе забей и посмотри.
Прогнозируют постоянно обвал в Америке регулярно. Не вылазят из минусов.
Олейник нанят Тинькофф и ведёт самое популярное в России шоу по финансам.
При этом он классический лудоман. Запросто может сказать, что купил акцию чисто поржать. Дословная цитата кстати.
В прошлом году шортил теслу. В этом году шортит снп 500
Во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, после этого управление начало расследование.
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