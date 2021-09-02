Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-конференция AliExpress Россия
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Будущее
Маша Цепелева

Регулятор в США запретил Virgin Galactic проводить полёты в космос на время расследования Статьи редакции

Во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, после этого управление начало расследование.

  • Virgin Galactic не сможет проводить полёты на космическом корабле SpaceShipTwo до тех пор, пока Федеральное управления гражданской авиации (FAA) не закончит расследование и не определит, что проблемы с отклонением корабля от курса не влияют на общественную безопасность, сообщает Reuters.
  • 1 сентября Virgin Galactic признала, что «конечная траектория июльского полёта отклонилась от первоначального плана», но корабль «не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства».
  • Virgin Galactic заявила также, что планирует коммерческий полёт SpaceShipTwo в конце сентября или начале октября. На борту будут три экипажа итальянских ВВС и Национального исследовательского совета.
  • После сообщения FAA акции Virgin Galactic упали на минимуме на 7,02%, до $24,85 за бумагу. В первой половине торгов бумаги компании дорожали на 7%, до $28,77, после объявления о том, что Virgin Galactic отправит в космос пилотов ВВС Италии.
Котировки Virgin Galactic 2 сентября

#новость #virgingalactic

2382 просмотров
11 11 комментариев
6
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","virgingalactic"], "comments": 11, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 289390, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Sep 2021 22:54:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Igor Shkarin

2

Ой ща грохнется...
А, так час уже прошел с грохания. Хорошо, что я не в гале. Уж слишком ненадёжно, чисто на новостях болтается.

Ответить

Кека Пека

1

сначала допэмиссия теперь это, уфф

Ответить

Каменный нос

1

Пора расчехлять котлету :) 

Ответить

Alex Sedoff

1

ну что, лонг на х100? 😂

Ответить

Артем Черных

–3

Уважаемые не опытные читатели , акции были в таком говно что падение на 7% ничего не изменило. Так что все инвесторе в плюсе, а кто-то нехороший это все засрал, могли эту новость преподнести после полета, но это было для кого то не выгодно. Это лишь доказывает что весть рынок Америки это спекуляции.

Ответить

Тот самый партизан

Артем
1

Почитайте офигительные истории в Пульсе Тинька про Вёрджин.

Ответить

Иван Шеметов

Тот
1

Кстати идея для тиктока просто показывать комментарии в пульсе 

Ответить

юрий с

Иван
0

Да в сфере финансов фриков полным полно. Взять того же Демуру или Олейника. 

Ответить

Борис Агафонцев

юрий
1

Кто это ?

Ответить

юрий с

Борис
0

На Ютубе забей и посмотри.
Прогнозируют постоянно обвал в Америке регулярно. Не вылазят из минусов. 
Олейник нанят Тинькофф и ведёт самое популярное в России шоу по финансам. 
При этом он классический лудоман. Запросто может сказать, что купил акцию чисто поржать. Дословная цитата кстати. 
В прошлом году шортил теслу. В этом году шортит снп 500

Ответить

Каменный нос

Артем
1

На 6 месячном промежутке это падение даже не заметно 😂

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Будущее
Маша Цепелева
Регулятор в США запретил Virgin Galactic проводить полёты в космос на время расследования Статьи редакции

Во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, после этого управление начало расследование.

11 11 комментариев
6
Торговля
Маша Цепелева
В iHerb посчитали, что за жалобами и возможной блокировкой сайта в России стоит компания «Эвалар» — Forbes Статьи редакции

Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.

43 43 комментария
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Маша Цепелева
Минэкономразвития и «Яндекс» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции

В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.

177 177 комментариев
69
Личный опыт
Multiways
Пять грехов сценариста анимации

Привет, на связи Саша, сценарист агентства Multiways. Когда-то я писала очень плохие сценарии для анимации. Потом чуть получше. Сейчас получается даже неплохо. Но я все еще иногда ловлю себя на самых банальных ошибках, которые закрывают мой путь в копирайтерский рай с шампанским у бассейна.

8 8 комментариев
16
Транспорт
TJ
NASA протестирует аэротакси Joby Aviation на безопасность Статьи редакции

Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.

Экспериментальный летающий электромобиль Joby  Фото Joby Aviation
52 52 комментария
25
Карьера
Маша Цепелева
Глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления, но останется акционером компании Статьи редакции

Компания Фёдора Овчинникова хочет сфокусироваться на развитии, для этого нужен «лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост бизнеса».

Магомед Костоев «Донер 42»
45 45 комментариев
11
Mail.ru Group
Голос для бизнеса: как и зачем брендам создавать навыки для голосовых ассистентов

Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.

Что можно спросить у Маруси
1 1 комментарий
10
Yota
Российские комедии и зарубежные новинки: Yota составила рейтинг популярных сериалов и фильмов

Yota составила рейтинг популярного видеоконтента у пользователей сервиса Yota ТВ. Больше всего на Yota ТВ за период с мая по июль смотрели боевик Гая Ричи “Гнев человеческий”, доля любителей остросюжетных фильмов составила 4,6%. На втором месте расположилась российская комедия “Пара из будущего”*, а замыкает тройку лидеров долгожданный…

0 Обсудить
1
Трибуна
Андрей Захаров
Теперь возможно найти человека в интернете для живой консультации по любому вопросу

Я программист, написал с нуля за 2 недели сервис поиска консультаций AnyAsk, потому что хотел свой собственный серьезный web-сервис. Хочу рассказать подробнее об идее, процессе разработки и о проблемах которые у меня возникли.

46 46 комментариев
12
IVI
Фильм «Белый кит» IVI Originals получил специальный приз кинофестиваля «Окно в Европу»
0 Обсудить
0
ТНТ
Первое омоложение на российском ТВ с использованием технологии face-de-aging

В сериале «Контакт» Павла Майкова омолодили на 15 лет с помощью технологии deepfake.

3 3 комментария
2
Больше статей
null