Первый этап строительства намечен на 2030 год.

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Бывший гендиректор Walmart Марк Лор задумал построить в американской пустыне новый экологичный город Телоса (Telosa) на 5 млн человек.

Миллиардер хочет построить Телосу с нуля в пустыне площадью 150 тысяч акров (607 млн м²). В нём будет экологически чистая архитектура, производство энергии из возобновляемых источников и устойчивая к засухе система водоснабжения.

Город спроектирован так, чтобы дорога от дома до работы или учёбы занимала не больше 15 минут. Место для строительства ещё не найдено, авторы проекта рассматривают Неваду, Юту, Айдахо, Аризону, Техас и регион Аппалачи.

Разработкой и визуализацией проекта занималась архитектурная компания Bjarke Ingels Group (BIG). В городе будут «зелёные» жилые дома, надземное хранилище воды, солнечные батареи на крышах и запрещены автомобили на бензине.

В Телосе хотят создать систему управления, где жители могут «участвовать в процессе принятия решений и составления бюджета» и получат долевое владение землей.

Первый этап намечен на 2030 год — строительство части города для 50 тысяч жителей за $25 млрд. Стоимость всего проекта превысит $400 млрд долларов, город достигнет численности в 5 млн человек в течение 40 лет.

Авторы проекта хотят получить средства от частных инвесторов, филантропов, получить федеральные и государственные гранты, субсидии на экономическое развитие.