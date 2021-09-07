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Будущее
Маша Цепелева

Бывший глава Walmart решил построить в США экологический город за $400 млрд с «зелёными» домами и без бензиновых машин Статьи редакции

Первый этап строительства намечен на 2030 год.

44 44 комментария
1582 просмотров

Бывший гендиректор Walmart Марк Лор задумал построить в американской пустыне новый экологичный город Телоса (Telosa) на 5 млн человек.

Миллиардер хочет построить Телосу с нуля в пустыне площадью 150 тысяч акров (607 млн м²). В нём будет экологически чистая архитектура, производство энергии из возобновляемых источников и устойчивая к засухе система водоснабжения.

Город спроектирован так, чтобы дорога от дома до работы или учёбы занимала не больше 15 минут. Место для строительства ещё не найдено, авторы проекта рассматривают Неваду, Юту, Айдахо, Аризону, Техас и регион Аппалачи.

Разработкой и визуализацией проекта занималась архитектурная компания Bjarke Ingels Group (BIG). В городе будут «зелёные» жилые дома, надземное хранилище воды, солнечные батареи на крышах и запрещены автомобили на бензине.

В Телосе хотят создать систему управления, где жители могут «участвовать в процессе принятия решений и составления бюджета» и получат долевое владение землей.

Первый этап намечен на 2030 год — строительство части города для 50 тысяч жителей за $25 млрд. Стоимость всего проекта превысит $400 млрд долларов, город достигнет численности в 5 млн человек в течение 40 лет.

Авторы проекта хотят получить средства от частных инвесторов, филантропов, получить федеральные и государственные гранты, субсидии на экономическое развитие.

  • BIG известна разработкой горнолыжного склона на электростанции в Копенгагене, проектом штаб-квартиры Google в Лондоне и Калифорнии.
  • В 2020 году Toyota объявила о планах построить в Японии «город будущего» с беспилотниками и роботами. Над проектом тоже работала студия BIG.
  • В 2021 года власти Саудовской Аравии объявили, что начнут строить экологический город без будет машин, улиц и выбросов углекислого газа.

#новость #город

44 44 комментария
11
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44 комментария
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Yury Gagarin

8

Ага... И построен он будет без бензиновой техники 😁😂

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Vladimir Chyorniy

Yury
6

В скандинавии уже переходят на электрическую спецтехнику. И ОЧЕНЬ активно

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Леонид Блохин

Vladimir
2

Чувак....ты хоть раз видел в жизни 40 тонный экскаватор или Д10 катерпиллера? Твои малохольные скандинавы «газонокосилки» делать собрались, а не спец технику! :)))

Ответить

Вася Пражкин

Леонид
1

У Катерпиллара есть электрический 26-тонный, еще 2 года назад сделали. В чем проблема-то у Вас?

Ответить

Леонид Блохин

Вася
0

Чувак, электромобили «делали» в начале XX века. Толку от этого. Если ты не осознаешь термин плотность энергии и удобство использования, то я тут хз как помочь. Пока что нет массового ни производства, ни использования электричек в индустрии строительства и транспорта. Потому что грузы перевозить и перемещать миллионы кубометров грунта и камня, это не одну худую жопу переместить из коворкинга в тайнхаус. Сечешь?

Ответить

Artem

Леонид
0

220 тонный БелАЗ, например, едет с помощью 2х электродвигателей, дизельный двигатель используется как генератор тока.

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Леонид Блохин

Artem
0

Всё верно. Как генератор тока. Я тут не спорю. Но это не электрический самосвал, а дизель-электрический. Есть разница.

И кстати единственная причина к такой конструкции это отсутствие в СССР коробок передач и всей ходовой такого размера и стоимость запуска их производства во время проектирования БелАЗов. Голь на выдумки хитра. :))

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Maks Rez

Yury
0

А какая разница? На итог повлияет?

Ответить

Тимур Гатауллин

4

А электричество для экологичного города будет поставлять угольный \ ядерный завод :)

Жаль что пока не придумали действительно экологичного источника энергии. Ну разве что солнечные батареи, и то - их утилизировать надо.
Геотермальные источники - тоже хорошо, только много не нагенерируешь.

В любом случае здорово, что есть стремление к экологичному образу жизни, а там глядишь и технологии подтянутся.

Ответить

Леонид Блохин

Тимур
2

Придуманы! АЭС и ГЭС. В РФ строят вообще пик атомной технологии: БРЕСТ300

Ответить

Yuri Istomin

Леонид
1

ГЭС в пустынях Невады и Техаса, продолжайте)))

Ответить

Александр

Yuri
0

Но в Неваде уже есть Плотина Гувера

Ответить

Андрей Крамарь

Леонид
0

в каком месте ГЭС экологичны? 

Ответить

Леонид Блохин

Андрей
1

Во всех! Для этого надо пересчитать объем произведенной энергии за время службы ГЭС на выбросы при строительстве....но за Вас это уже сделали Американцы.

Ответить

Андрей Крамарь

Леонид
0

вы бы хоть про водогноилища почитали, эколух.

Ответить

Леван Какубава

2

Зависеть от одного источника энергии так себе перспектива

Ответить

John Fima

Леван
0

Ну так мы все от нефти зависим или газа.

Ответить

Yury Gagarin

John
0

уже два...

Ответить

Yuri Istomin

John
0

Мягко говоря, это не так. В на юге Штатов широко распространена солнечная и ветроэнергетика. А вот что бывает с изолированными энергосистемами:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(2021)

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Техасский энергетический кризис — серьёзный энергетический кризис, произошедший в феврале 2021…
ru.wikipedia.org
Ответить

Michael Nick

0

Америку ожидает грандиозный распил  денег инвесторов и бюджета?

Ответить

Nurken Aitymov

Michael
1

Уточните пожалуйста, что вы понимаете под словом "распил"? Воровство денег или конкурсное распределение на выполнение работ?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Nurken
4

Да.

Ответить

Evgeniy Zorin

Michael
0

грандиозный распил ожидает страну, где один министр обороны собирается построить 5 городов в труднодоступной местности

Ответить

Evgeniy Zorin

1

Один городской тип построит в пустыне поселок...и будет это поселок городского типа

Ответить

Valik Pavlov

1

Во всём этом "зеленом" прямо чувствуется лицемерие и наебалово

Ответить

Пп Пп

0

А почему бы не построить это всё на базе старого города?

Ответить

Yuri Istomin

Пп
0

Высокая стоимость земли мешает. Здесь все в лучших традициях русских застройщиков: прийти в чисто поле и понастроить муравейников.

Ответить

Вася Пражкин

Пп
0

С нуля строить всегда проще, чем перестраивать.

Ответить

Александр Губин

0

Вы знаете. Я не верю. Смотрю по сторонам и я не вижу желания стать ближе к природе, я вижу желание сколотить капитал. Раздуть пузырь и свалить. Я не пессимист и не моралист. Но мне видятся эти проекты не как пенка через край здорового общества, а как «бульк» со дна океана за которым к солнцу с пузырьками несутся рыбки.

Ответить

Женя Гагарин

Александр
1

это владельцу волмарта нужно сколотить капитал и свалить ?) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Женя
0

Бывшему директору

Ответить

Дмитрий О

Женя
0

Главное правило миллиардера какое? "Денег много не бывает"

Ответить

Для закладок

0

А мошки, муравьи, клопы и тараканы будут в комплекте?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Zbs 

Ответить

Stepan Rysakov

0

литий-ионные аккумуляторы тоже в СВОЕМ городе будут закапывать надеюсь?)

Ответить

Rodeus

Stepan
0

Перерабатывать

Ответить

Леонид Блохин

Rodeus
0

Переваливать! Перерабатывать их дороже чем производить и пока что только на уровне лабораторий.

Ответить

Yuri Istomin

Stepan
0

Хм, а если там будут автомобили без аккумуляторов и брать энергию будут от дорожного покрытия? Как беспроводная зарядка для айфона. 
Конечно, пока это кажется фантастикой.

Ответить

Дмитрий О

Stepan
0

Для этого есть необьятная Россия

Ответить

Кирилл Загоскин

0

Ещё один.

Ответить

Леонид Блохин

0

Фляга свистит у товарища. :)))

Ответить

Yury Gagarin

0

Для производства одного аккумулятора для электромобиля, в природу выбрасывается вредных веществ больше, чем выбросил бы аналогичный за весь срок службы на бензине.
Так себе экология. 
Это просто маркетинг!

Ответить

Denis Bystruev

Yury
0

Зависит от срока службы.

Для коротких сроков — да, из-за батарей. Производство аккумуляторов существенно вреднее, чем бензобаков. При этом сами электрические двигатели проще и дешевле бензиновых, и выбросов от их производства меньше.

Для длинных — нет. За время жизни электрические выбрасывают гораздо меньше ДВС даже с учётом производства аккумуляторов.

Are electric cars 'green'? The answer is yes…
Electric vehicles have surged in demand, and hit a record number last year as more and more people…
www.cnbc.com
Ответить

Artemy

0

Бьярке Ингельс классный, буду следить

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