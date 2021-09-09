«Вырезала кусок стены и пыталась увезти капсулы»: сооснователи российской криофирмы делят замороженные тела Статьи редакции
Валерию Удалову хотели уволить ещё в 2019 году: тогда она отказалась передавать контроль и создала новое юрлицо, а теперь хочет забрать «пациентов» в своё хранилище.
Валерия Удалова, соосновательница и гендиректор криогенной компании «КриоРус», попыталась вывезти «пациентов» и перевести в хранилище другой своей фирмы. Об этом vc.ru рассказал сооснователь компании и бывший муж Удаловой Данила Медведев.
Компания замораживает людей и животных в надежде на их оживление в будущем. Дьюары — капсулы с «пациентами» — пытались вывезти из хранилища в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде.
Медведеву сообщил об этом представитель и сын владельца помещения Алексей Самыкин, партнёр предпринимателя по компании «Открытая крионика», которую они создали на время потери контроля в «КриоРусе». Самыкин обратился в полицию, которая затем задержала две машины с дьюарами и потребовала вернуть оборудование в криохранилище. Разбирательства продлились до полуночи, говорит Медведев.
По его словам, полицейские заключили, что оснований для перевозки тел нет, и Удалова может обратиться со своими аргументами в суд.
«Сейчас дьюары вернули на территорию хранилища и установили на прежние места. Заливку азота произведём сегодня в ближайшее время. Нанесённый криопациентам и хранилищу ущерб ещё только предстоит оценить», — заявил Квасников.
Удалова заявила, что полиция распорядилась оставить оборудование на старом месте, чтобы разобраться с документами. «Мы просто перевозили оборудование с одной нашей территории на другую. А вот на Медведева поданы заявления на возбуждение уголовных дел по статьям 306 и 327», — рассказала она TJ.
В видео, которое прислал TJ соучредитель «КриоРуса» Игорь Артюхов, Удалова заявила, что Медведев лжёт об обстоятельствах случившегося. Она утверждает, что законно вывезла оборудование из хранилища, поскольку договор аренды помещения оформлен на неё. Удалова отмечает, что партнёр Медведева Алексей Самыкин не владеет помещением, собственник его отец.
В ответ на это Медведев показал vc.ru скан договора аренды хранилища в Сергиевом Посаде, которое действует с 1 января 2021 года по 1 октября. Стоимость аренды — 3000 рублей в месяц.
Арендодателем выступает Борис Самыкин в лице представителя по доверенности Алексея Самыкина. На скане договора нет подписей, но в нём есть данные доверенности, по которой Алексей представляет интересы своего отца. Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, доверенность действительна.
В Telegram-канале «Открытой крионики» Квасников писал, что так как криохранилище находится в собственности Самыкина, Валерия больше не платит за него аренду, а не выделяет деньги и жидкий азот на содержание.
По словам Медведева, договор, оформленный на Удалову, подписан в 2014 году и действовал в течение года. Удалова же в своём видео утверждает, что её договор действителен до сих пор.
Удалова заявляет, что оборудование принадлежит ей: будучи гендиректором первого юрлица «КриоРус», она продала дьюары своему юрлицу и подготовила соответствующие документы, рассказывает Медведев.
Он утверждает, что дьюары никогда не принадлежали «КриоРусу»: он лично покупал их у «Полюса холода», а «КриоРус» использовал оборудование фактически бесплатно. Удалова заявляет, что Медведев подделал договор.
Предыстория конфликта
ООО «КриоРус» основана в мае 2006 года членами «Российского трансгуманистического движения»: Данилой Медведевым, Валерией Удаловой, Игорем Артюховым, Михаилом Батиным, Андреем Башмаковым, Дмитрием Бусловым, Виктором Гребенщиковым, Алексеем Потаповым, Михаилом Сычевым, Майклом Федеровичем и Симоне Корвино. У всех учредителей также есть другой бизнес.
Первым гендиректором стал Данила Медведев, но в 2009 году он отошел от оперативного управления и сосредоточился на собственных проектах. Его заменила Валерия Удалова.
В конце 2019 года соучредители приняли решение отстранить Валерию Удалову от должности гендиректора. Как объясняет Медведев, причины было две.
На собрании собственников 60% проголосовали за увольнение Удаловой, 20% — против, а ещё 20% не присутствовали, рассказал Медведев. На стороне Удаловой оказались Игорь Артюхов и Виктор Гребенщиков.
Несмотря на результаты голосования, Удалова отказалась передавать контроль над банковскими счетами, сайтами и прочим. «В гражданском кодексе не прописано, что делать, если гендиректор, грубо говоря, печать и пароль от банк-клиента положил себе в карман и отказывается кому-то это отдать», — объясняет Медведев.
На том же собрании она заявила, что две недели назад уже зарегистрировала другое юрлицо с аналогичным названием, в котором Удалова единственный владелец. По данным «Контур.Фокуса», 19 ноября 2019 года Удалова действительно зарегистрировала ООО «Криорус».
Кроме того, к моменту собрания она перевела часть договоров на своё новое юрлицо, а за день до собрания перевезла половину пациентов из хранилища в Семхозе на хранение компании, которая поставляет «КриоРусу» жидкий азот.
«Мы хотели с этим покончить быстро, но в 2020 году случился коронавирус, и это всех сбило. Только в начале 2021 года мы предприняли определённые юридические шаги, забрали контроль над криохранилищем в "Семхозе" с половиной пациентов и начали постепенно налаживать работу», — рассказал Медведев.
В июне 2021 года Медведев вместе с активистом крионики Дмитрием Квасниковым, одним из клиентов «КриоРуса», и Алексеем Самыкиным, мать которого крионировали в компании, зарегистрировали ООО «Открытая крионика».
В марте 2021 года Удалова от лица «Криорус» подала в суд на Медведева и требовала передачи домена и компенсации в 5 млн рублей, но суд не удовлетворил её требования. В апелляции ей тоже отказали.
В июне Медведев также подал иск к «КриоРус» с требованием раскрыть бухгалтерскую отчётность как соучредителю компании.
- В 2018 году РБК называл «КриоРус» единственной криофирмой в России и сообщал, что она хранит тела 62 «криопациентов».
- Полное крионирование тела в «Криорус» стоит $36 тысяч по курсу на дату подписания договора. Сохранение головы или мозга (нейросохранение) — $15 тысяч для россиян и $18 тысяч для иностранцев.
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Валерию Удалову хотели уволить ещё в 2019 году: тогда она отказалась передавать контроль и создала новое юрлицо, а теперь хочет забрать «пациентов» в своё хранилище.
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