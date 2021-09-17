Пока одни говорят, что вертикальные фермы могут спасти планету, другие уверены — это всего лишь развлечение для богатых. Как работает отрасль, разбирается Wired.

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Вертикальные фермы компании Infarm Infarm

Что такое вертикальное фермерство

Концепция вертикального земледелия проста: растения выращивают друг на другом, а не располагают в один ряд. Они растут в специальном помещении, где вместо солнца — искусственный свет, вместо почвы — обогащённая питательными элементами вода или равномерно рассеянный туман.

Прообраз вертикальных ферм придумали во время Второй мировой войны: военно-воздушные силы США выращивали овощи гидропонным способом — на воде вместо почвы. Позже NASA исследовала, сможет ли эта технология помочь выращивать продукты на других планетах.

В 1999 году профессор Колумбийского университета Диксон Деспомье разработал концепцию 30-этажного небоскреба, на каждом этаже которого были фермы с сельхозкультурами.

В 2010 году он опубликовал книгу «Вертикальная ферма: питание мира в 21 веке». Деспомье считал, что переход на вертикальные фермы — единственное, что поможет остановить вырубку лесов из-за сельского хозяйства.

Концепция небоскрёба с фермами Деспомье Blake Kurasek

У вертикальных ферм есть много преимуществ перед обычными полевыми, пишет Wired:

Они занимают меньше места.

Используют мало воды и не смывают пестициды в экосистему.

Позволяют внедрять новые технологии.

Могут находиться в городе, что облегчает доставку.

Какие есть недостатки

Но у нового «экологичного» земледелия есть и минусы:

На строительство одной вертикальной фермы нужно более $138 тысяч.

Фермы потребляют огромное количество электроэнергии.



Пока на фермах можно выращивать только некоторые виды продуктов, например, травы.

Предотвратить голод в Сомали, Бангладеше или Боливии могут три «мегакультуры» — пшеница, кукуруза и рис, а не салат-латук. Но их вертикальные фермы производить пока не могут. Джонатан Фоули ученый-эколог

Фоули считает, что технологии, деньги и энергию, которые используют вертикальные фермы, чтобы вырастить «рукколу для богатых», можно было бы направить на решение других, более важных проблем.

Но по мнению Деспомье, еще слишком рано критиковать молодую отрасль за то, что она не может производить разные сельхозкультуры. Он объяснил, что сначала компаниям нужно получить прибыль и угодить инвесторам, а уже потом думать над инновациями.

Wired пишет, что объём рынка вертикальных ферм достигнет почти $13 млрд в ближайшие пять-десять лет. Разработкой таких ферм занимаются компании AeroFarms, Bowery Farming, Plenty и Infarm.

Как Infarm выращивает продукты в вертикальных фермах

Немецкую Infarm в 2013 году основал Эрез Галонска вместе с женой Оснат Михаэли и братом Гаем Галонска. За восемь лет компания стала лидером в вертикальном земледелии Европе, пишет Wired.

Команда создала вертикальную ферму, выращивала в ней зелень и продавала её. Чтобы поддерживать работу фермы, требовалось много ручного труда. Бизнес не окупался, так как зелень стоит дёшево.

Соучредители Infarm Оснат Михаэли и Эрез Галонска wired.co.uk

Чтобы показать свой продукт потребителям, в 2014 году Михаэли и братья Галонска взяли трейлер Airstream 1955 года, сделали из него вертикальную ферму и разместили в городском садовом сообществе в модном берлинском районе Кройцберг.

Там они рассказывали про свою деятельность, раздавали салат и проводили семинары. Свежая зелень стала привлекать потребителей. У компании появились первые крупные клиенты — сначала берлинский отель, потом супермаркет. Они попросили сделать для них такие же мини-фермы.

Трейлер Infarm

Так Infarm занялась модульными фермами. Устройства похожи на торговые автоматы: в них несколько рядов лотков, в которых выращивают свежую зелень и травы. В лотки поступает богатая питательными веществами вода, а освещаются они крошечными светодиодами.

Продукты растут прямо в устройствах в супермаркетах: их может сорвать любой желающий и купить. Мини-фермы можно разбирать и собирать как гигантские наборы Lego, где каждый компонент совместим с другими.

В 2016 году Infarm получила грант в размере $2,3 млн от Европейского союза. У компании появились предложения от супермаркетов и ресторанов по всей Германии, а потом и остальной Европе. В 2021 году продукцию Infarm можно купить в 1220 супермаркетах сетей Aldi, Carrefour и Marks & Spencer в Европе и Kroger в США. Инвесторы вложили в фирму в общей сложности $315 млн.

Ферма Infarm в супермаркете Edeka в Берлине wired.co.uk

Компания не остановилась на производстве ферм для супермаркетов. В 2021 году в своём заводе она установила камеры для выращивания — это четыре 18-метровые конструкции с полками, на которых растут травы.

Каждая конструкция заменяет площадь, эквивалентную 10 тысячам м² земли и использует всего пять литров воды на килограмм пищи — для традиционного земледелия нужно около 322 литров на килограмм. Обычно в одной камере чуть меньше 300 растений.

По данным Infarm, одна камера по сравнению с полевым земледелием использует:

на 95% меньше воды;

на 99% меньше места;

на 75% меньше удобрений.

Камеры для выращивания Infarm Infarm

Как могут помочь современные технологии

Многие проблемы вертикального фермерства Infarm решает с помощью инноваций:

Технологии машинного обучения и облачное ПО сокращают объём физического труда и увеличивают производительность.

Облачная платформа помогает отслеживать водородные показатели, уровни углекислого газа и следить за ростом растений в магазинах с продукцией фирмы.

У компании роботизированная «система поиска растений» — устройство, похожее на кран из автомата с игрушками. Оно двигается вверх и вниз, выдёргивает лотки с растениями и перемещает их.



Светодиоды заменяют солнечный свет, а интеллектуальные датчики помогают регулировать яркость и спектр света. Некоторые спектры могут увеличить содержание витамина С во фруктах, а другие продлевают срок годности продуктов почти на неделю.



90% электроэнергии Infarm возобновляемая.



«Система поиска растений» на ферме Wired

Сотрудники Infarm — инженеры-механики, электрики, разработчики ПО, специалисты по растениеводству и биологи. Они следят за работой системы через iPad.

Infarm вкладывает часть своей выручки обратно в исследования. В лаборатории аналитики проводят тесты на травах, измеряют уровень сахара в растениях, определяют уровень кислотности и другое.

Ряды лотков со светодиодной подсветкой внутри одной из четырех новых производственных камер Infarm wired.co.uk

Благодаря исследованиям Infarm надеется создать более ароматную зелень или придумать новые вкусы. Компания уже начала выращивать помидоры и грибы шиитаке в отдельных камерах размером с винный погреб.

Основатели компании верят, что технологии помогут изменить отрасль.

«Если судить по тому, что у нас есть сегодня, то можно понять критиков — и они правы. Но они не могут заглянуть на десять лет вперед, они не видят различные тенденции, которые приведут к революции», — считает Гай Галонска.

Киоски Infarm внутри ресторана Beba в берлинском музее Мартин-Гропиус-Бау wired.co.uk

В конечном счете Infarm хочет построить сеть из десятков тысяч автоматизированных ферм, которые будут подключены к основной ИИ-системе компании в Берлине.

Этот «мозг», как называет его Галонска, будет передавать информацию в алгоритмы. Это поможет получить более качественную пищу, при этом меньше тратить. Каждый новый урожай будет потреблять меньше воды, энергии и питательных веществ, надеются в Infarm.