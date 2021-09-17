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Будущее
TJ

Экипаж первой гражданской космической миссии опубликовал фотографии с орбиты Статьи редакции

Отдых за пределами Земли.

48 48 комментариев
1446 просмотров

В твиттере миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии гражданского экипажа, который сейчас находится на околоземной орбите: миллиардер Джаред Исаакман, профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Арсено и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

«Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — говорится в сообщении команды.

Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите ещё два дня.

  • 16 сентября SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.

#новости #spacex

48 48 комментариев
11
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48 комментариев
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Raimond Vladimirov

12

Да здравствует космический туризм!

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Пространственный фонарь

Raimond
1

До богатых дедов 

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Dmitry Filippov

6

так и не ясно по фоткам, круглая ли

Ответить

Dmitry Pasyutin

Dmitry
2

говорят плоская

Ответить

greg chudnoff

Dmitry
1

нет, она твердая

Ответить

Dmitry

greg
1

местами жидкая

Ответить

Rodeus

Dmitry
1

Плоское может быть круглым

Ответить

Яся Зайцев

Dmitry
0

тебе же сказали что нужно отдалиться хотя бы на расстояние равное одному радиусу земли R земли=6 371 ребята полетели вселишь на 500 км с копейками 

Ответить

Vladimir Zelenskiy

3

А в чем успех и новизна "гражданской миссии"? Что она типа из непрофессионалов??
СССР вон вообще собак и обезьян в космос отправлял, и почему-то без понтов про "мы даже шимпанзе можем отправить в космос".

Ответить

Sergey Gerdov

2

Фотки не те, вот правильная.

Ответить

greg chudnoff

Sergey
5
Ответить

Sam Esq

greg
0

С батута так высоко запрыгнул?)

Ответить

Александр Бакалов

1

А что Роскосмос?

Ответить

Rodeus

Александр
2

А Роскосмос Роскосмос.

Ответить

greg chudnoff

Rodeus
1

Роскосмос или не Роскосмос, вот в чем Роскосмос!

Ответить

greg chudnoff

Александр
1

А что Роскосмос?

Ответить

Фагиз Мавлютов

Александр
1

8 декабря 2021 года с космодрома Байконур на «Союзе МС-20» два космических туриста из Японии полетят на МКС на 12 дней. 

Ответить

Vladimir Zelenskiy

Александр
0

Роскосмос туристов возил когда это не то что не было мейнстримом, но и вообще либердой объявлялось чем-то унизительным.

Ответить

Sam Esq

Александр
–1

Роскосмос пилит на закупке батутов 😁😁

Ответить

Fred Han

–3

На айфон снимали? Что за поршивое качество🤣

Ответить

Rodeus

Fred
2

На кроссовок Nike

Ответить

Фиктивный Аккаунт

1

Вот оно!

Начало эры космического туризма!

Американские частные компании вскоре освоят:
- суборбитальный туризм
- орбитальный туризм
- посещение частной орбитальной станции
- туристический облет Луны.

Все это наконец-то выведет технологии пилотируемых полётов на новый уровень и сделает полет людей к Марсу ближе! 

Ответить

Vladimir Zelenskiy

Фиктивный
–2

Когда Роскосмос отправил на орбиту первого в истории космического туриста, либерда и поцреUSы дружно вопили "Фффуу, побирушки, за деньги в космос возят!!"
Когда Роскосмос больше всех запусков делал в мире, либерда и поцреUSы вопили "Ффффууу, космические таксёры и извозчики!"

И так как ждый раз - сначала вопят, а потом то же самое преподносят как свои "успехинеимеющиеаналогов".

Ответить

Vladimir Zelenskiy

Фиктивный
–1

А туроблет Луны еще в 2018 году состоялся, Маск по крайней мере обещал.
Или не состоялся?

Ответить

greg chudnoff

Vladimir
1

Что вы такое говорите, оскорбляете чувства верующих в Илона Маска!

Ответить

Vladimir

greg
0

Ну, после того как он сам признался что на Марс "не при его жизни" люди полетят, верующим уже хоть в глаза это самое...

Ответить

greg chudnoff

Фиктивный
0

Пусть горят в аду американские частные компании. Засрут всю орбиту космическим мусором, а потом и Луну.

Ответить

Фиктивный Аккаунт

greg
0

Завидно?

Ответить

greg chudnoff

Фиктивн…
0

Нет. Почему мне должно быть завидно?

Ответить

Фиктивный

greg
0

Ну хз, чужие успехи.

Ответить

greg chudnoff

Фиктивн…
0

Какие успехи? Покатали нескольких хомяков по орбите - успехи? Бгггг.

Я понимаю, если бы они че-нить реально понтовое на орбите замутили, типа орбитального отеля 5 звезд со сферическим бассейном... А так на подмосковной маршрутке прокатиться - и то более комфортно.

Ответить

greg chudnoff

1

На борту нет ни одного профессионального астронавта

Последняя запись в бортовом журнале:
- Ой, а что это за кнопочка? Блин, самоликвидация...

Ответить

Arty Cool

1

Ждем фото с раскорякой

Ответить

Медиапортал Умный Век

–1

100% продолжение фальсификации американской космической программы «Аполлон» - этот полет тоже в студии снимали ))

Ответить

Хозяин

Медиапортал
0

Точно! В фильме Козерог-1 всё чётко показано.

Ответить

greg chudnoff

Медиапортал
0
Ответить

Serge Sokolov

–1

Интересно локальный экстрим, в виде путешествия  в Российский блок МКС, входит в ценник? 

Ответить

Андрей Волхонский

0

Полет уникален тем, что его организовала частная лавочка для частных же людей. 
НАСА тут вообще ни при чем. 
Такого раньше не было. 

Ответить

Vladimir Zelenskiy

Андрей
–1

Дрегон создан по контракту Наса и безвозмездно арендованными инженерами Наса.
Но Наса ни при чем.

Ответить

greg chudnoff

Андрей
0

Да и Роскосмос тут вообще ни причем.
Такого раньше не было.

Ответить

Александр Мраев

Андрей
0

Именно поэтому эта частная лавочка плотно сидит на деньгах и технологиях НАСА. Ага.

Ответить

Андрей Волхонский

Александр
0

Это мифы из методички. Вы или не в курсе, или по умыслу такое пишите. 
Наса платит им деньги за конкретные услуги, а не просто так. 
А технологиями скорее СпейсХ делится с Наса, чем наоборот. 

Ответить

Александр Якунин

Андрей
0

Космодром чей?

Ответить

kova7ev

0

Хорошая ава на инсту

Ответить

John Fima

0

А про секс в невесомости ничего в пресс релизе не было написано?

Ответить

Arty Cool

0

Вопрос икзпердам- на какую высоту летят туристы и на какую МКС? 

Ответить

Sam Esq

0

Думал, что будет первая космическая порнушка. Разочарован

Ответить

Сергей Сергеевич

–1

Доказали всему миру что земля круглая и плоская?

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