Экипаж первой гражданской космической миссии опубликовал фотографии с орбиты Статьи редакции
Отдых за пределами Земли.
В твиттере миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии гражданского экипажа, который сейчас находится на околоземной орбите: миллиардер Джаред Исаакман, профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Арсено и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.
«Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — говорится в сообщении команды.
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите ещё два дня.
- 16 сентября SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж. Он состоит из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. На борту нет ни одного профессионального астронавта.
Да здравствует космический туризм!
так и не ясно по фоткам, круглая ли
говорят плоская
тебе же сказали что нужно отдалиться хотя бы на расстояние равное одному радиусу земли R земли=6 371 ребята полетели вселишь на 500 км с копейками
А в чем успех и новизна "гражданской миссии"? Что она типа из непрофессионалов??
СССР вон вообще собак и обезьян в космос отправлял, и почему-то без понтов про "мы даже шимпанзе можем отправить в космос".
Фотки не те, вот правильная.
А что Роскосмос?
8 декабря 2021 года с космодрома Байконур на «Союзе МС-20» два космических туриста из Японии полетят на МКС на 12 дней.
Роскосмос туристов возил когда это не то что не было мейнстримом, но и вообще либердой объявлялось чем-то унизительным.
На айфон снимали? Что за поршивое качество🤣
Вот оно!
Начало эры космического туризма!
Американские частные компании вскоре освоят:
- суборбитальный туризм
- орбитальный туризм
- посещение частной орбитальной станции
- туристический облет Луны.
Все это наконец-то выведет технологии пилотируемых полётов на новый уровень и сделает полет людей к Марсу ближе!
Когда Роскосмос отправил на орбиту первого в истории космического туриста, либерда и поцреUSы дружно вопили "Фффуу, побирушки, за деньги в космос возят!!"
Когда Роскосмос больше всех запусков делал в мире, либерда и поцреUSы вопили "Ффффууу, космические таксёры и извозчики!"
И так как ждый раз - сначала вопят, а потом то же самое преподносят как свои "успехинеимеющиеаналогов".
А туроблет Луны еще в 2018 году состоялся, Маск по крайней мере обещал.
Или не состоялся?
Что вы такое говорите, оскорбляете чувства верующих в Илона Маска!
Пусть горят в аду американские частные компании. Засрут всю орбиту космическим мусором, а потом и Луну.
Завидно?
Нет. Почему мне должно быть завидно?
Какие успехи? Покатали нескольких хомяков по орбите - успехи? Бгггг.
Я понимаю, если бы они че-нить реально понтовое на орбите замутили, типа орбитального отеля 5 звезд со сферическим бассейном... А так на подмосковной маршрутке прокатиться - и то более комфортно.
На борту нет ни одного профессионального астронавта
Последняя запись в бортовом журнале:
- Ой, а что это за кнопочка? Блин, самоликвидация...
100% продолжение фальсификации американской космической программы «Аполлон» - этот полет тоже в студии снимали ))
Интересно локальный экстрим, в виде путешествия в Российский блок МКС, входит в ценник?
Полет уникален тем, что его организовала частная лавочка для частных же людей.
НАСА тут вообще ни при чем.
Такого раньше не было.
Дрегон создан по контракту Наса и безвозмездно арендованными инженерами Наса.
Но Наса ни при чем.
Именно поэтому эта частная лавочка плотно сидит на деньгах и технологиях НАСА. Ага.
Это мифы из методички. Вы или не в курсе, или по умыслу такое пишите.
Наса платит им деньги за конкретные услуги, а не просто так.
А технологиями скорее СпейсХ делится с Наса, чем наоборот.
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