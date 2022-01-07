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Будущее
TJ

Во время выставки CES 2022 в туннелях The Boring Company образовались пробки из Tesla Статьи редакции

Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.

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Adam Tranter @adamtranter
It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion.

Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса. Его длина — 2,7 километра. Возможно, пробка возникла из-за того, что пока автомобилями под землёй управляет человек. Маск пока не прокомментировал этот затор.

Dr. Sian “Leo” Proctor @DrSianProctor
Awesome things I’m seeing at @CES! The Loop with @Tesla cars shuttling people below the convention center. Very cool @elonmusk!!
Mick Akers @mickakers
The @boringcompany Convention Center Loop operating early as CES kicks off today. Driver said 90 cars are in use in the 3 stop loop system today. #vegas #vegasloop #boringcompany #ces
Paris Marx @parismarx
Elon Musk said his tunnels would fix traffic congestion, but even his shitty Las Vegas tunnel is already getting backed up. Who could’ve predicted this?! 🙃
Mick Akers @mickakers
A quick CES Day 1 recap. #vegas #CES2022 #boringcompany #tesla

#theboringcompany #илонмаск

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2 комментария
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Uuno Turhopuru

Пффф.. затор из тесл... А как тебе такое, Илон Маск:-)?
https://youtu.be/A-XowXnxffE

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Антон Штадлер

Идея убрать машины под землю в городе неплохая. Идея Маска так себя
В Барсе, кстати, есть опыт убирания под землю автострады

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Будущее
TJ
Во время выставки CES 2022 в туннелях The Boring Company образовались пробки из Tesla Статьи редакции

Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.

Adam Tranter @adamtranter
It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion.

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