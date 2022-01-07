Во время выставки CES 2022 в туннелях The Boring Company образовались пробки из Tesla Статьи редакции
Илон Маск писал: «Пробки навсегда или туннели». Но пробки появились и в подземной сети.
Пробка образовалась в однополосном туннеле Vegas Loop, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса. Его длина — 2,7 километра. Возможно, пробка возникла из-за того, что пока автомобилями под землёй управляет человек. Маск пока не прокомментировал этот затор.
Пффф.. затор из тесл... А как тебе такое, Илон Маск:-)?
https://youtu.be/A-XowXnxffE
Идея убрать машины под землю в городе неплохая. Идея Маска так себя
В Барсе, кстати, есть опыт убирания под землю автострады
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