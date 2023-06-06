{"id":13959,"url":"\/distributions\/13959\/click?bit=1&hash=3e504f7b176350354538806b2b3c72f263e69d5504c520ebf447170dc4ee79ed","title":"\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0441 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a","buttonText":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443?","imageUuid":"9133a6f2-4291-5bdb-b75d-c389dca92e58"}
Будущее
Евгения Евсеева

Студент придумал модель для Stable Diffusion, которая генерирует изображения с «зашитыми» в них QR-кодами Статьи редакции

Пока он только показывает результаты, а саму модель обещает выложить позже.

540 просмотров
  • О проекте рассказал в своём блоге выпускник Китайского университета связи под ником ciaochaos. По его словам, несколько лет назад он со своим одногруппником придумал генератор «красивых QR-кодов» — QRBFT.
  • Проект в итоге «заглох», но ciaochaos решил попробовать возродить идею: только взять изображение, сгенерированное нейросетью, и наложить на него параметры для считывания QR-кода.
Все QR-коды на изображении ведут на сайт https://qrbtf.com — генератор QR-кодов 
  • Как пишет ciaochaos, идею «зашить» QR-код в красивую картинку он вынашивал давно, но раньше для этого не было подходящих инструментов. Они появились сейчас, когда стали популярны нейросети для генерации изображений.
  • Чтобы создать модель генерации QR-кодов, он использовал Stable Diffusion. Он тренировал модель для расширения к нейросети — ControlNet. С этим ему помогали несколько студентов и преподаватели из университета.
Процесс обучения для управления светотенью 
  • После обучения тестовой модели ciaochaos использовал разные комбинации chekpoint и LoRa (второстепенные модели для точной настройки параметров генерации), чтобы получить изображения с QR-кодами.
  • Подробнее о процессе обучения ciaochaos рассказывает на своём сайте, там же он в ближайшее время обещает выложить больше информации о технических параметрах и саму модель для генерации QR-кодов.

Сгенерированные изображения с QR-кодами

#нейросети #qrкоды

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Вадим Д.

Утром их видел, просто огонь! Товарищ Масахиро сделал qr-код практически неубиваемым, что можно даже так «издеваться» и он работает (-:

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Уже захотел на лоб такой!
Вместо визитки.

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Зотова

Очень интересный проект! мне понравилось!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
null