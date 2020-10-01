Старший вице-президент «Сбербанка» Виктор Шкипин уволился из компании — он отвечал за ребрендинг «Сбера» Материал редакции
Он принял решение покинуть компанию по личным причинам, говорят в «Сбере».
- Старший вице-президент «Сбербанка» Виктор Шкипин уволился из компании, сообщила пресс-служба банка.
- Он руководил департаментом маркетинга и коммуникаций.
- «Мы благодарны Виктору за его вклад в реализацию таких важнейших для нас проектов, как вывод на рынок нашего нового бренда — "Сбер", открытия принципиально нового формата отделений, а также запуску таких значимых проектов, как "СберИндекс" и "СберПресс"», — прокомментировал уход Шкипина первый зампред правления компании Лев Хасис.
- Шкипер покидает компанию «по личным причинам», отметили в «Сбере».
- Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя департамента.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 47, "likes": 11, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 163379, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Oct 2020 21:48:35 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Как стать успешным продактом: мотивация, образование, скиллы
Глубинные технологии: как DeepTech формирует будущее человечества
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Google представила смартфон…
Старший вице-президент…
Google представила смартфон…
Как построить проект с нуля до…
«Яндекс» посчитал расходы на…
Microsoft представила ноутбук…
Ucoz обещает месяцами исправить…
Яндекс.Карты удаляют…
«Яндекс.Еда» добавила в…
«Яндекс.Еда» добавила в…
Gabby BenDer
Вхахаахах это после иска за спертый лого?🤣
Michael ShramkoGabby
Какие великолепные новости хахахах
Vit PavlovGabby
Не пережил шатерстоковскую галочку =)
Парвиз Мадаминов
А ведь как минимум 10 лет придется терпеть этот убогий дизайн.
КарлПарвиз
не терпите, к чему эти жертвы
Александр КучеряевПарвиз
Он что раньше был лучше?) Терпели же, принципиально все тоже самое.
Парвиз МадаминовАлександр
Про разницу ощущении и восприятия в курсе?
Александр КучеряевПарвиз
В курсе, но не совсем понял к чему это вы, вам нравился старый логотип?
Парвиз МадаминовАлександр
Да
Сергей НоздринПарвиз
Что это говно, что то. Вообще пофиг. Главное, сервис, а не его обёртка для меня.
Anton Prikhodko
Шкипер покинул своё судно...
alex twitAnton
Шкипер покинул судно
Юрий Белоножкинalex
Своё
Sergey FurtaevAnton
Вперёд крыс побежал, так себе шкипер.
Sergei TimofeyevAnton
Alexey TykhonovAnton
Шкипер Шрёдингера.
Сергей Подливчук
Ребят, а че не так с ребрендингом? Вроде норм получилось, ну презентация кринжовая, но остальное то норм с визуальной точки зрения?
Андрей МальцевСергей
Герман Оскарович, перелогиньтесь.
Sergey L.Андрей
😂😂😂
Сергей ПодливчукАндрей
А если серьезно?:)
Илитный ИкспертСергей
Тоже не понимаю чего все доебались, если глаза закрыть то нормально
selecadmСергей
Кринжовая презентация + при входе в приложение заставка не такая интересная, как раньше было по временам суток. В остальном лично для меня просто ни о чём, но не так, чтобы прям "фу блядь, фу нахуй".
Denis1710Сергей
Виктор Леонидович, перелогиньтесь.
Владимир Бугаев
Николай Синицын
Вот и вице-президента заребрендили
Дмитрий Мухин
Место Шкипера займёт Ковальски
Andrew Alexeyev
Просто он прочитал все комменты про новый Сбер.
Black Jack
Нагадил и срулил.
Yan Purvenes
Будет парашут при уходе? Если будет то мне кажется Сбербанк пора все таки обязать вернуть сгоревшие вклады.
Full NameYan
в смысле "сгоревшие"? Вы о чем?
Oleg Matveenko
Сбер Фьюча пипл не дали сделать видимо и пилить бабло на русских ноунеймов.
Макс Попов
Или сделал дело, гуляй смело)
Marat Ahiar
Ну облажался человек и ладно, зачем его выкидывать? Исправится, может. Там таких "эффективных управленцев" еще много!
Pasha Kislova
Данный ребрендинг войдёт в историю как один из крупнейших факапов. В учебниках напишут
Влад Ижевский
Ну уволился и уволился.
Semyon Efimov
Голубой огонёк не понравился руководству :(
Дмитрий Корнеев
Известно сколько отдали за ребрендинг ?
Yan PurvenesДмитрий
Писали где то. Дорого. Проще было бы просто сделать конкурс и выдать пару млн рублей победителю
DimalossYan
Они никогда не делали как проще. Выбирают всегда путь, какой дороже. И это понятно, почему))
Алексей ПатринДмитрий
300лямов
Pavel Rychalovsky
Хаха да и только
Pasha Kislova
Прости, бро. Мы не со зла...
Александр Минаев
Удобно будет через пару лет сказать: ну вот столько старания, и только ушёл а они все изгадили
Александр Привалов
Он забыл принять таблетки, инфа сотка
Yulay Mambetov
а вот и жертва спижженого логотипа
Arif Emirbekov
Ибо нех...й
Костик Зю
Откуда инфа что логотип украли? Ну купили галочку в круге на шаттерстоке за 50р и все