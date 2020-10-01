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Лиана Липанова
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Старший вице-президент «Сбербанка» Виктор Шкипин уволился из компании — он отвечал за ребрендинг «Сбера» Материал редакции

Он принял решение покинуть компанию по личным причинам, говорят в «Сбере».

  • Старший вице-президент «Сбербанка» Виктор Шкипин уволился из компании, сообщила пресс-служба банка.
  • Он руководил департаментом маркетинга и коммуникаций.
  • «Мы благодарны Виктору за его вклад в реализацию таких важнейших для нас проектов, как вывод на рынок нашего нового бренда — "Сбер", открытия принципиально нового формата отделений, а также запуску таких значимых проектов, как "СберИндекс" и "СберПресс"», — прокомментировал уход Шкипина первый зампред правления компании Лев Хасис.
  • Шкипер покидает компанию «по личным причинам», отметили в «Сбере».
  • Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя департамента.

#новость #сбербанк #сбер

Лиана Липанова
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47 комментариев
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Gabby BenDer

20

Вхахаахах это после иска за спертый лого?🤣

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Michael Shramko

Gabby
1

Какие великолепные новости хахахах

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Vit Pavlov

Gabby
1

Не пережил шатерстоковскую галочку =)

Ответить

Парвиз Мадаминов

10

А ведь как минимум  10 лет придется терпеть этот убогий дизайн.  

Ответить

Карл

Парвиз
13

не терпите, к чему эти жертвы

Ответить

Александр Кучеряев

Парвиз
3

Он что раньше был лучше?) Терпели же, принципиально все тоже самое.

Ответить

Парвиз Мадаминов

Александр
0

Про разницу ощущении и восприятия в курсе?

Ответить

Александр Кучеряев

Парвиз
0

В курсе, но не совсем понял к чему это вы, вам нравился старый логотип?

Ответить

Парвиз Мадаминов

Александр
2

Да 

Ответить

Сергей Ноздрин

Парвиз
0

Что это говно, что то. Вообще пофиг. Главное, сервис, а не его обёртка для меня. 

Ответить

Anton Prikhodko

13

Шкипер покинул своё судно...

Ответить

alex twit

Anton
3

Шкипер покинул судно

Ответить

Юрий Белоножкин

alex
1

Своё

Ответить

Sergey Furtaev

Anton
1

Вперёд крыс побежал, так себе шкипер.

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
1
Ответить

Alexey Tykhonov

Anton
0

Шкипер Шрёдингера.

Ответить

Сергей Подливчук

1

Ребят, а че не так с ребрендингом? Вроде норм получилось, ну презентация кринжовая, но остальное то норм с визуальной точки зрения?

Ответить

Андрей Мальцев

Сергей
26

Герман Оскарович, перелогиньтесь.

Ответить

Sergey L.

Андрей
0

😂😂😂

Ответить

Сергей Подливчук

Андрей
0

А если серьезно?:)

Ответить

Илитный Иксперт

Сергей
6

Тоже не понимаю чего все доебались, если глаза закрыть то нормально

Ответить

selecadm

Сергей
1

Кринжовая презентация + при входе в приложение заставка не такая интересная, как раньше было по временам суток. В остальном лично для меня просто ни о чём, но не так, чтобы прям "фу блядь, фу нахуй".

Ответить

Denis1710

Сергей
0

Виктор Леонидович, перелогиньтесь.

Ответить

Владимир Бугаев

8
Ответить

Николай Синицын

6

Вот и вице-президента заребрендили

Ответить

Дмитрий Мухин

5

Место Шкипера займёт Ковальски

Ответить

Andrew Alexeyev

4

Просто он прочитал все комменты про новый Сбер.

Ответить

Black Jack

3

Нагадил и срулил.

Ответить

Yan Purvenes

2

Будет парашут при уходе? Если будет то мне кажется Сбербанк пора все таки обязать вернуть сгоревшие вклады.

Ответить

Full Name

Yan
0

в смысле "сгоревшие"? Вы о чем? 

Ответить

Oleg Matveenko

2

Сбер Фьюча пипл не дали сделать видимо и пилить бабло на русских ноунеймов.

Ответить

Макс Попов

1

Или сделал дело, гуляй смело)

Ответить

Marat Ahiar

1

Ну облажался человек и ладно, зачем его выкидывать? Исправится, может. Там таких "эффективных управленцев" еще много!

Ответить

Pasha Kislova

1

Данный ребрендинг войдёт в историю как один из крупнейших факапов. В учебниках напишут 

Ответить

Влад Ижевский

1

Ну уволился и уволился. 

Ответить

Semyon Efimov

0

Голубой огонёк не понравился руководству :(

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

Известно сколько отдали за ребрендинг ?

Ответить

Yan Purvenes

Дмитрий
1

Писали где то. Дорого. Проще было бы просто сделать конкурс и выдать пару млн рублей победителю

Ответить

Dimaloss

Yan
1

Они никогда не делали как проще. Выбирают всегда путь, какой дороже. И это понятно, почему))

Ответить

Алексей Патрин

Дмитрий
0

300лямов

Ответить

Pavel Rychalovsky

0

Хаха да и только

Ответить

Pasha Kislova

0

Прости, бро. Мы не со зла... 

Ответить

Александр Минаев

0

Удобно будет через пару лет сказать: ну вот столько старания, и только ушёл а они все изгадили

Ответить

Александр Привалов

0

Он забыл принять таблетки, инфа сотка

Ответить

Yulay Mambetov

0

а вот и жертва спижженого логотипа

Ответить

Arif Emirbekov

0

Ибо нех...й

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Костик Зю

0

Откуда инфа что логотип украли? Ну купили галочку в круге на шаттерстоке за 50р и все 

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