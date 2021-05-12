ФРИИ и Минцифры запустили бесплатный акселератор для видеосервисов, игровых стартапов и других ИТ-компаний Статьи редакции
Наставники и эксперты будут проводить ежедневные тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации.
Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа поддержки для ИТ-компаний, ориентированных на российских рынок, сообщили vc.ru в Фонде развития интернет-инициатив.
Заявки участие в программе могут подать видео- и аудиосервисы, мессенджеры, рекомендательные системы, сервисы управления проектами и базами данных, игровые и поисковые сервисы, разработчики приложений для дополненной реальности и другие ИТ-компании, рассчитанные на российский рынок.
Условия участия в программе:
- Зарегистрированное в России юрлицо.
- Есть прототип, минимально жизнеспособный или готовый продукт.
- В команде участвуют два и более человек.
- Компания соответствует приоритетному направлению программы, список можно посмотреть здесь.
Заявку можно подать до 10 июня на сайте акселератора.
Программа рассчитана на десять недель. Она состоит из шести тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Для участников организуют тренинги, мастер-классы, индивидуальные консультации экспертов.
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