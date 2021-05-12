Наставники и эксперты будут проводить ежедневные тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации.

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Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа поддержки для ИТ-компаний, ориентированных на российских рынок, сообщили vc.ru в Фонде развития интернет-инициатив.

Заявки участие в программе могут подать видео- и аудиосервисы, мессенджеры, рекомендательные системы, сервисы управления проектами и базами данных, игровые и поисковые сервисы, разработчики приложений для дополненной реальности и другие ИТ-компании, рассчитанные на российский рынок.

Условия участия в программе:

Зарегистрированное в России юрлицо.

Есть прототип, минимально жизнеспособный или готовый продукт.

В команде участвуют два и более человек.

Компания соответствует приоритетному направлению программы, список можно посмотреть здесь.



Заявку можно подать до 10 июня на сайте акселератора.