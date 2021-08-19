Он считал, что бизнесмену не нужен высокий IQ, публично критиковал компанию и согласился войти в совет директоров только вместе со своими коллегами. Каким был его путь и что думали о его «дерзости» руководители — в пересказе The Wall Street Journal.

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Райан Коэн HBR

В 2019 году 36-летний бывший соучредитель интернет-зоомагазина Chewy Райан Коэн владел всего 12% акций GameStop. Менее чем за год ему удалось:

Вытеснить 60-летнего гендиректора компании и других членов высшего руководства.

Пригласить на их места бывших коллег.

Заработать на биржевом всплеске более $1 млрд.

И стать главой совета директоров.

Индивидуальные инвесторы GameStop зовут его «Папа Коэн», однако оправдает ли он их доверие — неизвестно, поскольку долгосрочной стратегии у него, возможно, и нет, пишет издание.

На ежегодном собрании акционеров в июне 2021 года Коэн игнорировал уточняющие вопросы, заявив, что не хочет выдавать свои планы конкурентам. «Некоторые ждут от нас подробно расписанной стратегии, но они её не получат», — сказал он.

19 августа 2021 года акции компании стоили $157 — в восемь раз больше, чем в декабре 2020-го, но намного ниже январского максимума в $483. К тому же на протяжении трёх лет компания несла убытки.

Коэну, считает издание, предстоит полностью переосмыслить бизнес — хотя бы для того, чтобы оправдать рост акций.

Коэн критиковал руководство GameStop и демонстративно отказывался от места в совете

В 2019 году GameStop «простаивала»: стоимость акций не поднималась выше $16, а руководство то и дело принимало неверные стратегические решения, пишет издание.

Тогда совет сменил гендиректора — пятый раз за два года: им стал бывший руководитель интернет-ритейлеров Victra и Advance Auto Parts Джордж Шерман.

В том же 2019 году акции GameStop купил Коэн — он раньше не работал в публичной компании, но управлял онлайн-магазином Chewy и сумел продать его за $3,35 млрд.

GameStop тогда проигрывала онлайн-ритейлерам и несла убытки из-за карантинных ограничений. Она надеялась, что Microsoft и Sony выпустят новые консоли, которые компания сможет распродать, но те откладывали релизы. Компания подумала, что Коэн поймёт потребности современных геймеров, и предложила ему место в совете. Но тот отказался: лишь одно место в совете, сказал он, не позволит ему влиять на решения. Вскоре предприниматель стал публично критиковать GameStop. В ноябре 2020 года он опубликовал обращение к совету, в котором отметил, что:

Внутренние процессы в GameStop идут медленно.

Компания не адаптируется к цифровизации рынка.

А её гендиректор по-прежнему руководствуется принципами, актуальными разве что для 20-го века.

Бывший гендиректор GameStop Джордж Шерман Cheddar

В декабре 2020 года GameStop обещала выпустить дополнительные акции на сумму не менее $100 млн, чтобы пополнить резервы. Коэн сообщил руководству, что решение может оттолкнуть инвесторов, поскольку выпуск новых акций снизит стоимость уже существующих.

А также предупредил, что выскажет своё недовольство публично, если компания не передумает. Компания вскоре отменила продажу, но причин не раскрыла.

Коэн обожает фильм «Тупой и ещё тупее» и считает, что «совершенно необязательно обладать высоким IQ, чтобы вести успешный бизнес».

GameStop опасалась публичного порицания и была готова к новым идеям, поэтому в январе 2021-го предложила места в совете не только Коэну, но и двум его коллегам.

На своём первом заседании предприниматель предложил переизбрать комитет для анализа расходов и найма персонала. В качестве участников предложил себя, коллегу-инвестора Курта Вольфа и бывшего исполнительного директора Chewy Алана Аттала.

Совет обеспокоился тем, что Коэн активно влияет на внутренние процессы, но предложение одобрил, пишет издание. Новый член совета принялся активно нанимать сотрудников и руководителей — из Amazon, Alphabet, Google и Chewy.

Райан Коэн для рекламы интернет-зоомагазина Chewy Майами Геральд для Alamy Live News

Коэн нравился реддиторам, но раздражал руководство GameStop — его он позднее «выжил»

Некоторые директора относились к Коэну скептически, поскольку тот не предлагал ничего кардинально нового или конкретного, пишет издание:

Компания уже сокращала число розничных магазинов и больше вкладывала в развитие онлайн-торговли.

А также считала, что простое переключение с розницы на интернет — это не стратегия.

Сам Коэн полагал, что если компания что-то и реализует, то делает это слишком медленно. Однажды он попросил одного из руководителей подписать соглашение об аренде нового склада для хранения заказов— так он надеялся ускорить сроки доставки.

Руководитель отказался: по его словам, компания всегда рассматривала подобные сделки коллективно. Однако позже решение Коэна всё же поддержали.

Подобную дерзость я встретил впервые. Где это видано, чтобы акционер с долей в 12% мог взять под контроль целую компанию? Майкл Пачтер аналитик Wedbush Securities

В январе 2021 года стоимость акций GameStop возросла и то поднималась, то опускалась на $100 в течение пяти дней. Однако руководству GameStop такая волатильность не нравилась:

Она привлекла внимание регуляторов и Конгресса.

А также встревожила акционеров.

Многие из действующих тогда директоров плохо понимали, как устроена Reddit, которая раздувала стоимость акций, и поэтому не знала, стоит ли обсуждать ситуацию публично.

Зато геймеры с Reddit и Twitter активно обсуждали Коэна. За неделю с 24 января в Reddit и Twitter его упоминали в три раза чаще, чем за неделю до, подсчитала Zignal Labs.

Правда, помимо популярности, у Коэна была склонность вмешиваться во все дела компании — что не нравилось руководству.

Член совета Джеймс Симанчик неоднократно предупреждал совет, что при Коэне Chewy работала в убыток, а все её технологии давно устарели. Одни директора сочли замечания Симанчика необоснованной критикой, а другие приняли за факт.

Коэн тем временем выступал за кадровые перестановки. Он просил увеличить финансирование онлайн-торговли и призывал уйти в отставку финансового директора компании Джима Белла, который, по его словам, не справлялся с задачей. Белл первым из высшего руководства покинул компанию в марте 2021 года.

Об уходе задумались и гендиректор, и топ-менеджеры. Они считали, что Коэн ограничивает их участие в процессах, и надеялись сослаться на нарушение контракта, чтобы получить многомиллионные компенсации.

Сотрудники не замечали открытого противостояния Шермана и Коэна, но признали, что многие решения на совещаниях давно принимал Коэн. В обход гендиректора к нему обращались даже рядовые сотрудники.

В апреле 2021 года Шерман ушёл в отставку и должен был получить более 1,1 млн акций на сумму более чем $224 млн.

Уже в июне 2021 года, на ежегодном собрании акционеров GameStop, Коэна назначили главой совета директоров. На пост гендиректора он пригласил некогда главу австралийского департамента Amazon Мэтта Ферлонга.