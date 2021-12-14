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Карьера
Nazigul Jusupova

Бывший глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков стал гендиректором Hoff Статьи редакции

В «Яндекс.Маркете» он проработал шесть лет.

  • О назначении Гришакова написал сооснователь Hoff Михаил Кучмент на своей странице в Facebook.
  • На новой должности Гришаков будет отвечать за операционное управление бизнесом и работать над «усилением цифровой трансформации».
  • В сентябре 2021 году Максим Гришаков ушёл из «Яндекс.Маркета» после шести лет работы. Он объявил, что будет развивать новые проекты и консультировать команду сервиса в качестве советника.
  • Hoff — российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома. Компания основана в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом.
Максим Гришаков и Михаил Кучмент Facebook/Михаил Кучмент

#новости #hoff

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Евгений Дроздов

Туда ему и дорога.

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StargazerXIII

Это тот , кто ЯМ сделал неудобоваримым сервисом?

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Eduard Luckyman

Видимо, такие нужны

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StargazerXIII

Ща всю команду бывшую приведёт и начнётся «трансформация»)))

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Ware Wow

Да, чего-то они фильтры заметно урезали, теперь это тупо как магазин, выбирать невозможно стало.

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Холден Колфилд

Всему Яндексу в Тулу дорога

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Genio Genio

H off?

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Fred Han

Киборги помноженные на Явечность.

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Лёша Гожелев

Этот говномагазин никто не исправит

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Заметки Маркетолога

Михаил Кучмент однажды понял, что строить мебельный маркетплейс это рынок строительства(девелопмент) и пытаться уже делать рынок поздно. поэотому ищет кто умеет делать маркетплейсы, но скажу на 10 лет вперед , что ничего не получится. надо было оставаться в м.видео. у многих кто строит и получает десятки млн $ есть амбиции построить миллиардный бизнес в Рф, но рынок маленький и для этого нужно 20 лет, а не 10

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Дмитрий Коннов

Вот только Яндекс сделал на маркет большую ставку и видимо не скоро откупит ее

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