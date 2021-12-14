Бывший глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков стал гендиректором Hoff Статьи редакции
В «Яндекс.Маркете» он проработал шесть лет.
- О назначении Гришакова написал сооснователь Hoff Михаил Кучмент на своей странице в Facebook.
- На новой должности Гришаков будет отвечать за операционное управление бизнесом и работать над «усилением цифровой трансформации».
- В сентябре 2021 году Максим Гришаков ушёл из «Яндекс.Маркета» после шести лет работы. Он объявил, что будет развивать новые проекты и консультировать команду сервиса в качестве советника.
- Hoff — российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома. Компания основана в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом.
Туда ему и дорога.
Это тот , кто ЯМ сделал неудобоваримым сервисом?
Видимо, такие нужны
Ща всю команду бывшую приведёт и начнётся «трансформация»)))
Да, чего-то они фильтры заметно урезали, теперь это тупо как магазин, выбирать невозможно стало.
Всему Яндексу в Тулу дорога
H off?
Киборги помноженные на Явечность.
Этот говномагазин никто не исправит
Михаил Кучмент однажды понял, что строить мебельный маркетплейс это рынок строительства(девелопмент) и пытаться уже делать рынок поздно. поэотому ищет кто умеет делать маркетплейсы, но скажу на 10 лет вперед , что ничего не получится. надо было оставаться в м.видео. у многих кто строит и получает десятки млн $ есть амбиции построить миллиардный бизнес в Рф, но рынок маленький и для этого нужно 20 лет, а не 10
Вот только Яндекс сделал на маркет большую ставку и видимо не скоро откупит ее
Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.
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