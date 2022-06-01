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Карьера
Маша Цепелева

Главный операционный директор Meta* Шерил Сэндберг ушла с должности после 14 лет работы Статьи редакции

Она останется в совете директоров, но не будет заниматься оперативным управлением компанией.

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Сэндберг работала в Facebook* c 2008 года, она была вторым человеком в компании после гендиректора Марка Цукерберга, пишет CNBC.

Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг

После её ухода главным операционным директором станет Хавьер Оливан. Он был директором по развитию Meta*. Сэндберг останется в составе совета директоров.

Сэндберг сама решила уйти из компании, пишет Axios со ссылкой на источники.

До работы в Facebook* она работала в министерстве финансов США, а в 2001 году перешла в Google и отвечала там за развитие рекламного бизнеса.

СМИ связывали работу Сэндберг со скандалами вокруг Meta*, в том числе с работой алгоритмов, благодаря которым Facebook*, Instagram* и WhatsApp могут причинять вред пользователям.

В феврале канал Showtime объявил о втором сезоне сериала о бизнесменах Super Pumped — он расскажет об отношениях Цукерберга и Сэндберг и развитии компании после её прихода.

*Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

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6 комментариев
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Илья Попов

Уйдет или сбежал?

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Земной калькулятор
благодаря которым Facebook✱, Instagram✱ и WhatsApp могут причинять вред пользователям.

Не тривиальная постановка вопроса конечно.

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Саша Ясинский

Капец не могу я на это лицо смотреть без....))))

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Псков Бурито

Марк некреативили метавселеную, а тетка все отладить должна была. Но она настолько устарелая и консервативная, что не тянет. Да никто не потянет. Мета пришел пи3дец!

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Сергей Леопольдович

Не понравилась рептилоидам, ничего личного )))))))))))))))

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Борщ Хохлов

Ей просто надоело что этот рыжий ее постоянно за жопу хватал

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