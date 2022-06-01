Она останется в совете директоров, но не будет заниматься оперативным управлением компанией.

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Сэндберг работала в Facebook* c 2008 года, она была вторым человеком в компании после гендиректора Марка Цукерберга, пишет CNBC.

Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг

После её ухода главным операционным директором станет Хавьер Оливан. Он был директором по развитию Meta*. Сэндберг останется в составе совета директоров.

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Сэндберг сама решила уйти из компании, пишет Axios со ссылкой на источники.

До работы в Facebook* она работала в министерстве финансов США, а в 2001 году перешла в Google и отвечала там за развитие рекламного бизнеса.

СМИ связывали работу Сэндберг со скандалами вокруг Meta*, в том числе с работой алгоритмов, благодаря которым Facebook*, Instagram* и WhatsApp могут причинять вред пользователям.

В феврале канал Showtime объявил о втором сезоне сериала о бизнесменах Super Pumped — он расскажет об отношениях Цукерберга и Сэндберг и развитии компании после её прихода.