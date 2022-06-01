Главный операционный директор Meta* Шерил Сэндберг ушла с должности после 14 лет работы Статьи редакции
Она останется в совете директоров, но не будет заниматься оперативным управлением компанией.
Сэндберг работала в Facebook* c 2008 года, она была вторым человеком в компании после гендиректора Марка Цукерберга, пишет CNBC.
После её ухода главным операционным директором станет Хавьер Оливан. Он был директором по развитию Meta*. Сэндберг останется в составе совета директоров.
Сэндберг сама решила уйти из компании, пишет Axios со ссылкой на источники.
До работы в Facebook* она работала в министерстве финансов США, а в 2001 году перешла в Google и отвечала там за развитие рекламного бизнеса.
СМИ связывали работу Сэндберг со скандалами вокруг Meta*, в том числе с работой алгоритмов, благодаря которым Facebook*, Instagram* и WhatsApp могут причинять вред пользователям.
В феврале канал Showtime объявил о втором сезоне сериала о бизнесменах Super Pumped — он расскажет об отношениях Цукерберга и Сэндберг и развитии компании после её прихода.
*Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.
Уйдет или сбежал?
Не тривиальная постановка вопроса конечно.
Капец не могу я на это лицо смотреть без....))))
Марк некреативили метавселеную, а тетка все отладить должна была. Но она настолько устарелая и консервативная, что не тянет. Да никто не потянет. Мета пришел пи3дец!
Не понравилась рептилоидам, ничего личного )))))))))))))))
Ей просто надоело что этот рыжий ее постоянно за жопу хватал