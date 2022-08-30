S7 отменила запрет на бороды для бортпроводников и требование носить каблуки для стюардесс Статьи редакции
Члены экипажа теперь могут красить волосы в яркие цвета и иметь заметные татуировки.
- Авиакомпания отменила часть требований к внешнему виду экипажа самолётов.
- Стюардессы могут носить обувь на плоской подошве вместо каблуков — балетки или лоферы. Бортпроводники могут носить бороду, раньше это разрешалось только пилотам. Также бортпроводникам и пилотам теперь можно иметь татуировки на открытых участках тела и красить волосы в любые цвета.
- «Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», — объяснили изменения в S7.
- Некоторые ограничения сохранятся по требованиям безопасности. Например, не рекомендуется носить пирсинг на открытых частях тела и длинные ногти.
- В июле 2021 года украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц на брюки вместо юбок и разрешил носить кроссовки вместо туфель.
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Молодцы!
жаль. Мне было бы приятнее если бы они наоборот подняли требования к внешнему виду
в идеале бы там грудь не меньше третьего, модельная внешность и всё такое
А зачем это вам?
мне приятно смотреть на красивых людей и неприятно на некрасивых
Я бы к пассажирам требования ввел — "не отпускать сексисткие объективизирующие комментарии к работницам авиакомпаний", например. Мне неприятно лететь в одном самолете с людьми, которые предъявляют о*уительные требования к внешности кого угодно, кроме своего собственного отражения в зеркале.
я бы тоже, чтобы в самолёте поменьше душноты было как тут в комментах
а хорошие сиськи и жопы всегда вызывают положительный эффект у окружающих во время полёта. и даже у тебя (если ты честный гетеро конечно и не ханжа)
нет, я гей-разбойник, пришел глумиться над инфантильным мужским, ошибочно принимаемым за взрослое
конкуренции боишься? так пришей себе пару-тройку сисяндр. современная медицина многое умеет
феминист, ты болен. Они подавили твою мужскую суть
не надо стесняться того что у тебя есть тестикулы и они вырабатывают тестостерон. Хотеть много красивых женщин это нормально
не путай феминизм с адекватным отношением к женщинам, которым наверняка не очень приятно читать про то что им стоило бы сиси побольше да внешность помодельнее. если это базовое поведение настолько подавляет твое мужское, то какое-то оно хлипкое выходит
дед, ты пьян, иди проспись
правильно. не летай поэтому с обычными людьми - ходи пешком
тут ты прав, всратое отношение к женщинам это "обычное" дело
) тебя ждёт много открытий мой юный падаван
совет: они текут от хуевого поведения, если ты конечно им зашёл. а если нет, то будь хоть супер хорошим мальчиком но от тебя будет их тошнить
пробовали подкатывать к кому-то постарше 9-классниц или девочек с проблемами с отцовским комплексом?
Ну никто вроде и не отпускает
и сисю мне побольше
я вообще-то тоже красивый
Не ну это ж Кэрри Фишер...
Возможно, они выглядят как люди, которые могли бы
Но вы ведь некрасивый. Как стюардам смотреть на вас?
стюардам лучше бы найти нормальную работу
мне вот трудно представить как мужчине надо себя не уважать чтобы заниматься этим
Дак не смотрите на себя в зеркало, что же вы мучаетесь.
главное, чтоб во время чп они красиво стояли. А помогать вы уже как-нибудь сами.
во время ЧП и когда самолёт колбасит трясущиеся сиськи стюардессы разбавляют общий негатив от ситуации
у вас настолько нехватка, что даже умирая вы думаете о сиськах?
нехватка чего? сисек?
Т.е. возможно кто-то бы не хотел вместе с вами в самолёте лететь? Или со мной. Так это работает?
Блин, это из разряда «пишет он, а стыдно мне». Дизлайк.
помню на sky express предполётный инструктаж бомбический был
ну не всем идеал это третий размер...
*Запрет был введен Петром I 29 августа (19 августа по старому стилю) 1698 года
Каблукам дано пора на свалку истории. К корсетам.
девушка посередине с вами согласна
Молодцы. Давно пора.
ну пиздец. сегодня они туфли отменили, а завтра стюардессы в халате будут ходить!
Ох какие жуткие бабищи стюардессы были в 90-х, когда с7 ещё были АК Сибирь. В то время весьма прибыльная работа была, так что и брали туда кого надо знакомых из Чика и Оби