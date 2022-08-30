Карьера
Маша Цепелева

S7 отменила запрет на бороды для бортпроводников и требование носить каблуки для стюардесс Статьи редакции

Члены экипажа теперь могут красить волосы в яркие цвета и иметь заметные татуировки.

  • Авиакомпания отменила часть требований к внешнему виду экипажа самолётов.
  • Стюардессы могут носить обувь на плоской подошве вместо каблуков — балетки или лоферы. Бортпроводники могут носить бороду, раньше это разрешалось только пилотам. Также бортпроводникам и пилотам теперь можно иметь татуировки на открытых участках тела и красить волосы в любые цвета.
  • «Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции», — объяснили изменения в S7.
  • Некоторые ограничения сохранятся по требованиям безопасности. Например, не рекомендуется носить пирсинг на открытых частях тела и длинные ногти.
  • В июле 2021 года украинский лоукостер SkyUp сменил форму бортпроводниц на брюки вместо юбок и разрешил носить кроссовки вместо туфель.

#новость #s7

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39 комментариев
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 Igor Igorevich

Молодцы!

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Максим Кольцов

жаль. Мне было бы приятнее если бы они наоборот подняли требования к внешнему виду
в идеале бы там грудь не меньше третьего, модельная внешность и всё такое

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Vlad P.

А зачем это вам?

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Максим Кольцов

мне приятно смотреть на красивых людей и неприятно на некрасивых

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Vlad P.

Я бы к пассажирам требования ввел — "не отпускать сексисткие объективизирующие комментарии к работницам авиакомпаний", например. Мне неприятно лететь в одном самолете с людьми, которые предъявляют о*уительные требования к внешности кого угодно, кроме своего собственного отражения в зеркале.

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Андрей Иванов

я бы тоже, чтобы в самолёте поменьше душноты было как тут в комментах

а хорошие сиськи и жопы всегда вызывают положительный эффект у окружающих во время полёта. и даже у тебя (если ты честный гетеро конечно и не ханжа)

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Vlad P.

нет, я гей-разбойник, пришел глумиться над инфантильным мужским, ошибочно принимаемым за взрослое

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M-S-R

конкуренции боишься? так пришей себе пару-тройку сисяндр. современная медицина многое умеет

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Максим Кольцов

феминист, ты болен. Они подавили твою мужскую суть
не надо стесняться того что у тебя есть тестикулы и они вырабатывают тестостерон. Хотеть много красивых женщин это нормально

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Vlad P.

не путай феминизм с адекватным отношением к женщинам, которым наверняка не очень приятно читать про то что им стоило бы сиси побольше да внешность помодельнее. если это базовое поведение настолько подавляет твое мужское, то какое-то оно хлипкое выходит

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rezraf

дед, ты пьян, иди проспись

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M-S-R

правильно. не летай поэтому с обычными людьми - ходи пешком

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Vlad P.

тут ты прав, всратое отношение к женщинам это "обычное" дело

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Андрей Иванов

) тебя ждёт много открытий мой юный падаван

совет: они текут от хуевого поведения, если ты конечно им зашёл. а если нет, то будь хоть супер хорошим мальчиком но от тебя будет их тошнить

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Vlad P.

пробовали подкатывать к кому-то постарше 9-классниц или девочек с проблемами с отцовским комплексом?

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z0mb1e

Ну никто вроде и не отпускает

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Vlad P.

и сисю мне побольше

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Максим Кольцов

я вообще-то тоже красивый

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z0mb1e

Не ну это ж Кэрри Фишер...

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Grigoriy Malyshev

Возможно, они выглядят как люди, которые могли бы

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Denis

Но вы ведь некрасивый. Как стюардам смотреть на вас?

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Максим Кольцов

стюардам лучше бы найти нормальную работу
мне вот трудно представить как мужчине надо себя не уважать чтобы заниматься этим

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Mark Shagal

Дак не смотрите на себя в зеркало, что же вы мучаетесь.

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Надежда Марс

главное, чтоб во время чп они красиво стояли. А помогать вы уже как-нибудь сами.

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Андрей Иванов

во время ЧП и когда самолёт колбасит трясущиеся сиськи стюардессы разбавляют общий негатив от ситуации

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Надежда Марс

у вас настолько нехватка, что даже умирая вы думаете о сиськах?

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Андрей Иванов

нехватка чего? сисек?

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Посторонний Гоша

Т.е. возможно кто-то бы не хотел вместе с вами в самолёте лететь? Или со мной. Так это работает?

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Человек мира

Блин, это из разряда «пишет он, а стыдно мне». Дизлайк.

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M-S-R

помню на sky express предполётный инструктаж бомбический был

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Anton Ilabanau
в идеале бы там грудь не меньше третьего, модельная внешность и всё такое

ну не всем идеал это третий размер...

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Балкон.Ру
Бортпроводники могут носить бороду
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Grigoriy Malyshev

*Запрет был введен Петром I 29 августа (19 августа по старому стилю) 1698 года

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Олег К.
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ur spam

Каблукам дано пора на свалку истории. К корсетам.

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M-S-R

девушка посередине с вами согласна

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Dimitri

Молодцы. Давно пора.

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M-S-R

ну пиздец. сегодня они туфли отменили, а завтра стюардессы в халате будут ходить!

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Foma Kiniaev

Ох какие жуткие бабищи стюардессы были в 90-х, когда с7 ещё были АК Сибирь. В то время весьма прибыльная работа была, так что и брали туда кого надо знакомых из Чика и Оби

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