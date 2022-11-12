Издание dev.by cпросило у читателей, бывало ли, что они не смогли выдержать в компании даже испытательный срок и уходили. Вот несколько историй.

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Фото unsplash

«Собеседование проходило на скамейке около гардероба»

Около четырёх лет назад я пришла в одну крупную, очень известную продуктовую компанию устраиваться на должность офис-менеджера/HR-ассистента.

Собеседование с рекрутером проходило у самого входа — на скамейке около гардероба. Это уже должно было насторожить меня, но мне так хотелось поменять работу, что я не замечала очевидного. Например, очень странный диалог с директором на последнем этапе — перед оффером:

— Куришь?

— Нет.

— Пьешь?

— Бокал вина максимум.

— Отлично, а то я думал собеседование закончится, не начавшись.

В итоге мне сделали оффер. А в первый же рабочий день сказали: «Сейчас задач по офису нет, но директор строит дачу — посмотри для него хорошие заборы на сайтах». Моему удивлению не было предела.

Следующие три дня я перебирала мерч, принимала какие-то посылки… Потом наступили долгие майские праздники — и чем ближе был тот день, когда нужно было выходить на работу, тем больше было слёз. Я стала подумывать, не вернуться ли обратно на старое место работы.

В первый же рабочий день после праздников я сказала лиду офис-менеджеров: «Спасибо вам, но я ожидала другого, поэтому ухожу». Она в ответ раскричалась, что «те, кто сюда попал, словили птицу удачи за хвост» и мне нужно ещё 10 раз подумать.

Но уже назавтра меня рассчитали и отпустили. А ещё через две недели я нашла своё текущее место работы, которое люблю — особенно за небезразличие к людям. Здесь я выросла до HR BP и каждый раз интересуюсь у новых ребят, получили ли они то, о чём им рассказывали на собеседованиях и оправдались ли их ожидания.

«Английский был не нужен, а я на него потратил полжизни»

Проработал в Wargaming всего неделю. Это было где-то 10 лет назад. Причин, почему ушёл, было несколько.

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Я работал тогда на PHP, и то, чем приходилось заниматься в Wargaming, не подходило для меня; английский совсем не нужен был в работе, а я на него потратил на тот момент больше половины своей жизни.

В общем-то сам виноват, что не выяснил все ньюансы на собеседовании, — сказалось отсутствие должного опыта и высокий авторитет компании. Казалось, что Wargaming в Беларуси на тот момент был чем-то идеальным.

Когда объявил в компании, что ухожу, начался шухер: меня стали спрашивать, что случилось, говорили, что «никогда такого не было». Но поскольку у меня был испытательный срок, отпустили сразу же.

«Устаревшие технологии и ночные митинги»

Я один из тех, кто не досидел до конца испытательного срока — уволился (это было перед прошлым новым годом). Компания достаточно известная, офисы не только в Беларуси. Зарплату предложили хорошую, готовы были помочь с релокацией, если будет необходимость. В общем, начиналось как-то слишком идеально…

Собеседовали меня отличные ребята. Менеджер (он же меня и онбордил) был неплохой, но как будто на него слишком много взвалили — в итоге онбординг был слабый. Хотя не это сыграло главную роль в моей истории.

Когда я только проходил собес, чётко обозначил, из-за чего ушёл с прошлого места работы и с чем не смогу смириться на новом. И меня как будто услышали. Только проект никак не могли найти.

Месяца полтора я сидел на бенче, а когда проект подвернулся, мне сказали: иди хоть на какой-нибудь. А этот «какой-нибудь» был прямо набором всего того, с чем я не хотел иметь дел — начиная от слишком устаревших технологий (седьмая Java, Карл!) и тонн легаси кода, заканчивая ночными митингами.

Сначала подумал, вдруг всё это ерунда и можно будет работать. Дал себе месяц, чтобы либо привыкнуть и понять, что я ошибался, либо осознать, что действительно не готов так работать, и не тратить на это время в будущем. Спустя месяц, за пару недель до конца испытательного срока я сказал, что не хочу работать в той компании.

Правда, я немного слукавил: до конца срока я всё же досидел, потому что меня очень попросили (кто-то там был в отпуске и его не хотели дёргать лишний раз). С проекта меня тоже сняли сразу. То есть формально я числился в компании, но по факту уже не работал — и так вплоть до увольнения.

Если резюмировать: мне не понравились процессы и аутсорсинговая модель, а этот проект просто стал последней каплей. Даже несмотря на то, что моя зарплата была даже немного выше, чем сейчас. Хотя в целом условия там были неплохие, просто не попали под мои приоритеты.

«Час обеда лучше сократить — и лишние 30 минут тоже поработать»

Года 3-4 назад меня взяли в компанию как второго дизайнера — с другим опытом, хотели чтобы я привнёс в работу что-то новое.

Сначала я работал очень много, потому что моей работой были недовольны — хотели, чтобы делал всё как первый дизайнер. Хотя казалось бы, зачем тогда на собеседовании говорили, что им нужен другой подход.

Через месяц ситуация стала исправляться. Но я понял, что мне совсем не нравится атмосфера в компании, где ты должен работать все восемь часов в бешеном ритме, а час обеда лучше сократить до 30 минут — и лишние 30 минут тоже поработать.

А ещё общение только на рабочие темы и по поводу работы. Мы находились в атмосфере тотального диктата работы — все отрабатывали каждую минуту, без отдыха и перерыва.

Как итог: под конец второго месяца я сам чуть замедлил свой темп. Да, результаты стали ухудшаться, но я уже нашёл, куда уйти. Два дня ждал эйчара, чтобы сообщить о своём желании уволиться, а когда мы встретились, он сам начал с того, что со мной не хотят больше работать. Я так обрадовался! Эйчар, кажется, не ожидал такой реакции — пришлось объяснять, что я и сам хотел уйти.

«Собеседовали и брали как QA-лида, а по факту я был PM и аналитик»

Не выдержал в S. — проработал там три месяца и ушёл, а вернее отказался оставаться по итогам испытательного срока.

Что было не так: помещение — гигантский ангар, тишина в нём может только сниться. Там работали сотрудники двух ИТ-компаний.

С позицией меня обманули: собеседовали и брали как QA-лида, а по факту я был PM и аналитик.

Дали цель, команду, озвучили сроки, а возможности влиять на это — не дали. Просто кому-то в голову пришло, что три месяца и семь человек — будет нормально, а в остальном — «подстраивайся под команду и сроки».

В целом у меня на тот момент были минимальные необходимые знания под позицию, но только на базе курсов.

В параллели также набрали ещё человек 6-10, так как продукт был общий. Но головы у продукта не было, и каждый тянул, куда ему захочется. Иногда заходил СЕО, вкидывал пару «хотелок», не вдаваясь в детали проекта, и уходил. Я посмотрел, что из этого выходит — и ушёл в компанию, где сейчас работаю уже более трёх лет.

А тот проект в итоге загнулся через полгода, и всех показательно уволили.

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