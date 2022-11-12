«Директор строит дачу — посмотри для него заборы»: айтишники вспоминают, почему уходили с испытательного Статьи редакции
Издание dev.by cпросило у читателей, бывало ли, что они не смогли выдержать в компании даже испытательный срок и уходили. Вот несколько историй.
«Собеседование проходило на скамейке около гардероба»
Около четырёх лет назад я пришла в одну крупную, очень известную продуктовую компанию устраиваться на должность офис-менеджера/HR-ассистента.
Собеседование с рекрутером проходило у самого входа — на скамейке около гардероба. Это уже должно было насторожить меня, но мне так хотелось поменять работу, что я не замечала очевидного. Например, очень странный диалог с директором на последнем этапе — перед оффером:
— Куришь?
— Нет.
— Пьешь?
— Бокал вина максимум.
— Отлично, а то я думал собеседование закончится, не начавшись.
В итоге мне сделали оффер. А в первый же рабочий день сказали: «Сейчас задач по офису нет, но директор строит дачу — посмотри для него хорошие заборы на сайтах». Моему удивлению не было предела.
Следующие три дня я перебирала мерч, принимала какие-то посылки… Потом наступили долгие майские праздники — и чем ближе был тот день, когда нужно было выходить на работу, тем больше было слёз. Я стала подумывать, не вернуться ли обратно на старое место работы.
В первый же рабочий день после праздников я сказала лиду офис-менеджеров: «Спасибо вам, но я ожидала другого, поэтому ухожу». Она в ответ раскричалась, что «те, кто сюда попал, словили птицу удачи за хвост» и мне нужно ещё 10 раз подумать.
Но уже назавтра меня рассчитали и отпустили. А ещё через две недели я нашла своё текущее место работы, которое люблю — особенно за небезразличие к людям. Здесь я выросла до HR BP и каждый раз интересуюсь у новых ребят, получили ли они то, о чём им рассказывали на собеседованиях и оправдались ли их ожидания.
«Английский был не нужен, а я на него потратил полжизни»
Проработал в Wargaming всего неделю. Это было где-то 10 лет назад. Причин, почему ушёл, было несколько.
Я работал тогда на PHP, и то, чем приходилось заниматься в Wargaming, не подходило для меня; английский совсем не нужен был в работе, а я на него потратил на тот момент больше половины своей жизни.
В общем-то сам виноват, что не выяснил все ньюансы на собеседовании, — сказалось отсутствие должного опыта и высокий авторитет компании. Казалось, что Wargaming в Беларуси на тот момент был чем-то идеальным.
Когда объявил в компании, что ухожу, начался шухер: меня стали спрашивать, что случилось, говорили, что «никогда такого не было». Но поскольку у меня был испытательный срок, отпустили сразу же.
«Устаревшие технологии и ночные митинги»
Я один из тех, кто не досидел до конца испытательного срока — уволился (это было перед прошлым новым годом). Компания достаточно известная, офисы не только в Беларуси. Зарплату предложили хорошую, готовы были помочь с релокацией, если будет необходимость. В общем, начиналось как-то слишком идеально…
Собеседовали меня отличные ребята. Менеджер (он же меня и онбордил) был неплохой, но как будто на него слишком много взвалили — в итоге онбординг был слабый. Хотя не это сыграло главную роль в моей истории.
Когда я только проходил собес, чётко обозначил, из-за чего ушёл с прошлого места работы и с чем не смогу смириться на новом. И меня как будто услышали. Только проект никак не могли найти.
Сначала подумал, вдруг всё это ерунда и можно будет работать. Дал себе месяц, чтобы либо привыкнуть и понять, что я ошибался, либо осознать, что действительно не готов так работать, и не тратить на это время в будущем. Спустя месяц, за пару недель до конца испытательного срока я сказал, что не хочу работать в той компании.
Правда, я немного слукавил: до конца срока я всё же досидел, потому что меня очень попросили (кто-то там был в отпуске и его не хотели дёргать лишний раз). С проекта меня тоже сняли сразу. То есть формально я числился в компании, но по факту уже не работал — и так вплоть до увольнения.
Если резюмировать: мне не понравились процессы и аутсорсинговая модель, а этот проект просто стал последней каплей. Даже несмотря на то, что моя зарплата была даже немного выше, чем сейчас. Хотя в целом условия там были неплохие, просто не попали под мои приоритеты.
«Час обеда лучше сократить — и лишние 30 минут тоже поработать»
Года 3-4 назад меня взяли в компанию как второго дизайнера — с другим опытом, хотели чтобы я привнёс в работу что-то новое.
Сначала я работал очень много, потому что моей работой были недовольны — хотели, чтобы делал всё как первый дизайнер. Хотя казалось бы, зачем тогда на собеседовании говорили, что им нужен другой подход.
Через месяц ситуация стала исправляться. Но я понял, что мне совсем не нравится атмосфера в компании, где ты должен работать все восемь часов в бешеном ритме, а час обеда лучше сократить до 30 минут — и лишние 30 минут тоже поработать.
А ещё общение только на рабочие темы и по поводу работы. Мы находились в атмосфере тотального диктата работы — все отрабатывали каждую минуту, без отдыха и перерыва.
Как итог: под конец второго месяца я сам чуть замедлил свой темп. Да, результаты стали ухудшаться, но я уже нашёл, куда уйти. Два дня ждал эйчара, чтобы сообщить о своём желании уволиться, а когда мы встретились, он сам начал с того, что со мной не хотят больше работать. Я так обрадовался! Эйчар, кажется, не ожидал такой реакции — пришлось объяснять, что я и сам хотел уйти.
«Собеседовали и брали как QA-лида, а по факту я был PM и аналитик»
Не выдержал в S. — проработал там три месяца и ушёл, а вернее отказался оставаться по итогам испытательного срока.
Что было не так: помещение — гигантский ангар, тишина в нём может только сниться. Там работали сотрудники двух ИТ-компаний.
С позицией меня обманули: собеседовали и брали как QA-лида, а по факту я был PM и аналитик.
В целом у меня на тот момент были минимальные необходимые знания под позицию, но только на базе курсов.
В параллели также набрали ещё человек 6-10, так как продукт был общий. Но головы у продукта не было, и каждый тянул, куда ему захочется. Иногда заходил СЕО, вкидывал пару «хотелок», не вдаваясь в детали проекта, и уходил. Я посмотрел, что из этого выходит — и ушёл в компанию, где сейчас работаю уже более трёх лет.
А тот проект в итоге загнулся через полгода, и всех показательно уволили.
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Я однажды был сразу после трудоустройства поставлен во главе команды аутсайдеров. Руководитель департамента вместо того, чтобы выделить мне сотрудников или дать бюджет на найм, просто попросил руководителей других команд поделиться со мной ребятами.
Само собой они мне дали тех, от кого давно хотели избавиться. Мой отряд самоубийц не закрыл ни одного таска за месяц, после чего я решил, что не очень хочу руководить такой командой.
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