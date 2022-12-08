Карьера
Чужой Даниль

ВТБ, «Тинькофф», «Яндекс» и ещё 14 компаний возглавили рейтинг лучших работодателей 2022 года по версии Forbes Статьи редакции

Издание поделило компании на четыре группы — «платиновый» статус также получили МТС, «Ростелеком», «Сбер», «Вымпелком», «Мегафон», «Авито», VK, X5 Retail Group и несколько промышленных и производственных компаний.

  • Эксперты рейтинга анонимным голосованем оценивали участников по трём параметрам: сотрудники и сообщество, экология, корпоративное управление. В зависимости от набранных балов работодатели разделены по статусам — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Компании в рейтинге располагаются в алфавитном порядке.
  • В экспертном жюри приняли участие представители нескольких компаний, в том числе НЛМК, «Сибура», UC Rusal, ВТБ, «Яндекса», «Сбера» и «Тинькофф».
  • В 2022 году издание также учитывало, кто из работодателей смог избежать сокращения штата и увеличить заработную плату, акцентировало внимание на социальных параметрах трудоустройства и отказалось от «нерелевантных в текущий момент» показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров.
  • В число компаний, получивших «платиновый» статус, вошли ВТБ, «МТС», «Вымпелком», «Мегафон», «Сбер», «Тинькофф», «Яндекс», «Авито», VK, X5 Retail Group, а также несколько промышленных и производственных компаний.
Лучшие работодатели России: Платина
  • «Золотой» статус получили 62 компании. Среди них — «Альфа-банк», «ВкусВилл», «Райффайзенбанк», «Циан» и Qiwi.
  • «Серебряный» присвоили 36 работодателям, в том числе «Газпром-медиа», Fix Price, СДЭК и Naumen.
  • В 2021 году «платиновый» статус получили ВТБ, «Магнит», «Сбер», «Тинькофф Банк», «Яндекс», IKEA, Mars, Procter&Gamble, Unilever, VK и X5 Group.

#новость #работа

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15 комментариев
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 Я никто и звать меня никак

Какая ещё в пизду "экология"?

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Hnorr

ESG может. Нынче модно

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Я никто и звать меня никак

А все, нашёл. Сказали ли бы по-русски, что какая-то хуета из-под ногтей

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George Mertsalov

Эксперты рейтинга анонимным голосованем оценивали участников по трём параметрам: сотрудники и сообщество, какая-то хуета из-под ногтей, корпоративное управление.

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Revenant

Не хватает критерия "медианная ЗП".

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Anton Kuzmichev

Голубцы мы едим, голубцы.

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Илья Волочков

Ого, X5 Retail, золото, золото, платина! Как же повезло сотрудникам "Пятёрочки"! Смотрю на кассе, всегда довольные, сытые сотрудники! Всегда улыбаются и дорожат своим местом. Пойду их обрадую этим достижением!

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Артур Мороз

Посетитель решил реп зачитать?

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Вадим Д.

Главное - WB там нет, а то было бы сильно удивительно.

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ilia

В таких рейтингах как минимум должны быть фильтры - чтобы можно было посмотреть без "экология", "гендерное равенство" и всего вот этого. А то скоро будут "употребляют феминитивы" ставить вровень с критерием соблюдения ТК и уровнем зарплат...

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Slava Kurilkin

Мы же все знаем, как составляются рейтинги и проводятся тендеры в РФ?

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Роман Величкин

Неужели все эти кассиры из Сбера проголосовали на Платину?

Странный рейтинг вышел.

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Слегка Придурковатый

НЛМК и платиновый статус "экология", лол.

Ну и вообще, весёлый конкурс, жюри которого состоит из представителей самих оцениваемых компаний.

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Anton Kuzmichev

У топ-менеджмента инновационные офисные кресла с газоуловителями. Весомый вклад, знаете ли.

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Sergey Sergeychik

Btw, а где в списке Мин-во обороны РФ с их неплохими выплатами ?

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