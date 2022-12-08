ВТБ, «Тинькофф», «Яндекс» и ещё 14 компаний возглавили рейтинг лучших работодателей 2022 года по версии Forbes Статьи редакции
Издание поделило компании на четыре группы — «платиновый» статус также получили МТС, «Ростелеком», «Сбер», «Вымпелком», «Мегафон», «Авито», VK, X5 Retail Group и несколько промышленных и производственных компаний.
- Эксперты рейтинга анонимным голосованем оценивали участников по трём параметрам: сотрудники и сообщество, экология, корпоративное управление. В зависимости от набранных балов работодатели разделены по статусам — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Компании в рейтинге располагаются в алфавитном порядке.
- В экспертном жюри приняли участие представители нескольких компаний, в том числе НЛМК, «Сибура», UC Rusal, ВТБ, «Яндекса», «Сбера» и «Тинькофф».
- В 2022 году издание также учитывало, кто из работодателей смог избежать сокращения штата и увеличить заработную плату, акцентировало внимание на социальных параметрах трудоустройства и отказалось от «нерелевантных в текущий момент» показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров.
- В число компаний, получивших «платиновый» статус, вошли ВТБ, «МТС», «Вымпелком», «Мегафон», «Сбер», «Тинькофф», «Яндекс», «Авито», VK, X5 Retail Group, а также несколько промышленных и производственных компаний.
- «Золотой» статус получили 62 компании. Среди них — «Альфа-банк», «ВкусВилл», «Райффайзенбанк», «Циан» и Qiwi.
- «Серебряный» присвоили 36 работодателям, в том числе «Газпром-медиа», Fix Price, СДЭК и Naumen.
- В 2021 году «платиновый» статус получили ВТБ, «Магнит», «Сбер», «Тинькофф Банк», «Яндекс», IKEA, Mars, Procter&Gamble, Unilever, VK и X5 Group.
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Какая ещё в пизду "экология"?
ESG может. Нынче модно
А все, нашёл. Сказали ли бы по-русски, что какая-то хуета из-под ногтей
Эксперты рейтинга анонимным голосованем оценивали участников по трём параметрам: сотрудники и сообщество, какая-то хуета из-под ногтей, корпоративное управление.
Не хватает критерия "медианная ЗП".
Голубцы мы едим, голубцы.
Ого, X5 Retail, золото, золото, платина! Как же повезло сотрудникам "Пятёрочки"! Смотрю на кассе, всегда довольные, сытые сотрудники! Всегда улыбаются и дорожат своим местом. Пойду их обрадую этим достижением!
Посетитель решил реп зачитать?
Главное - WB там нет, а то было бы сильно удивительно.
В таких рейтингах как минимум должны быть фильтры - чтобы можно было посмотреть без "экология", "гендерное равенство" и всего вот этого. А то скоро будут "употребляют феминитивы" ставить вровень с критерием соблюдения ТК и уровнем зарплат...
Мы же все знаем, как составляются рейтинги и проводятся тендеры в РФ?
Неужели все эти кассиры из Сбера проголосовали на Платину?
Странный рейтинг вышел.
НЛМК и платиновый статус "экология", лол.
Ну и вообще, весёлый конкурс, жюри которого состоит из представителей самих оцениваемых компаний.
У топ-менеджмента инновационные офисные кресла с газоуловителями. Весомый вклад, знаете ли.
Btw, а где в списке Мин-во обороны РФ с их неплохими выплатами ?