Карьера
Полина Лааксо

GitHub сократит 10% штата и полностью перейдёт на удалёнку — Fortune Статьи редакции

Чтобы «защитить краткосрочное благосостояние бизнеса».

Источник: Mint
  • Платформа для разработчиков GitHub, принадлежащая Microsoft, уволит 10% штата до конца фискального 2023 года. Об этом сообщили Fortune со ссылкой на компанию и TechCrunch. До новостей в GitHub работало около 3000 человек.
  • Генеральный директор компании Томас Домке объяснил решение «бюджетными перестройками», необходимыми, чтобы «защитить краткосрочное благосостояние бизнеса и сохранить возможность инвестировать в достижение долгосрочных целей».
  • GitHub должен сосредоточиться на том, что поможет ему добиться этих целей. Каких — Домке не уточнил, но упомянул, что у компании есть «огромная возможность "усилить"» платформу ИИ-решениями, и один из примеров таких решений — её проект Copilot.
  • Компания также перейдёт на удалённый режим работы, отметив, что офисы и так не пользовались особым спросом. Их закроют не сразу, а либо после того как истекут договоры аренды, либо когда «позволят операционные процессы».
  • Помимо этого, GitHub также заморозит наём сотрудников и будет менять старые ноутбуки на новые не через три года использования, а каждые четыре года. Детали о выплатах сокращённым не раскрыли.
  • GitHub — одна из многих ИТ-компаний, которые пытаются контролировать расходы. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#github #новость #увольнения

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26 комментариев
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 D.

Опять, что ли сокращение...

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ЯжПрограммист

Попали в список на увольнение?)

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Бинарный Ёж

Хуже. Не попал даже в список на зачисление.

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Вася Пражкин
и будет менять старые ноутбуки на новые не через три года использования, а каждые четыре года

Где-то в недрах госконтор:

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Pavel Cree

GitHub удалит 10% штата и полностью перейдёт на сокращёнку.

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Полина Лааксо
Автор

я уж думала, что так и написала в заголовке...

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Значительный лолипоп

Хоть кто-то перешел на удаленку. А то у нас одной рукой кризис - другой всех в офисы загоняют (привет, Илон)

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Никита

А третьей везде землетрясы. Ну и военные конфликты каждая вторая третья страна мира устраивает

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Сергей Степанов

gitea 😜

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Георгий

хорошая альтернатива

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Lucia Raider

Сократить расходы... Сильно расходы сократят уволив 200 человек?

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ЯжПрограммист

Ну если каждый там получает за 100к + налоги, да, сократят ощутимо.

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Lucia Raider

Относительно прибыли вообще нет

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ЯжПрограммист

Не знаком с отчетностью гтхаба, хз чё там у них с прибылями.

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John Doe

ну я бы так не сказал - судя по гуглу, у них там чистая прибыль всего 200 миллионов в 2022м. И если даже 20 миллионов сэкономят(а я думаю больше) - это +10% прибыли.

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John Doe

смотря где и смотря кого. Но думаю миллионов под 40 в год могут.

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Дмитрий

Я думаю, примерно на 200 человек.

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Иван Иванов

Печально это всё, когда даже у компании с бесконечными деньгами (майкрософт) деньги заканчиваются...

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John Doe

Тут вопрос не в заканчивающихся деньга. Тут вопрос как получить больше прибыли, и так, что бы тебе за этого ничего не было.

Сейчас как раз такое время, когда на фоне общего шума, можно делать массовые увольнения(сливая при этом активистов и т.п., которых не в "пачке", в обычное время сложно уволить), забирать "плюшки", и нагружать существующих сотрудников.

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lalka here.kek
компании с бесконечными деньгами (майкрософт)

Окраина сибири опять считает чужие деньги? Свою нефть посчитать не может... У компании, в среднем, денег на 6-12 месяцев. И то с постепенными увольнениями. С 1% в 1й день, до 100% через 12 месяцев.

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Никита

Всего-то 300 человек, побожески

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Тимофей Любимов

Кто-нибудь может подсказать, почему так везде стали сокращать состав сотрудников в IT?

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melkiyPadonok

Избыток кадров

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Бинарный Ёж

Лишние деньги перекочевали из развития в снаряды и пушки. Теперь узнаем, кто действительно вкладывал в развитие и сможет показать прибыль, а кто дул пузырь и убыточен by design.

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lalka here.kek

Продавать стало сложнее. Да и за год некоторые рынки просели. А деньги не бесконечные. Да и айти просто на слуху. Остальные отрасли не изобрели для себя интернет.

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Кариша Бессонова

По сравнению с другими компаниями, они еще по минимуму сокращений обошлись.

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