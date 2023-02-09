GitHub сократит 10% штата и полностью перейдёт на удалёнку — Fortune Статьи редакции
Чтобы «защитить краткосрочное благосостояние бизнеса».
- Платформа для разработчиков GitHub, принадлежащая Microsoft, уволит 10% штата до конца фискального 2023 года. Об этом сообщили Fortune со ссылкой на компанию и TechCrunch. До новостей в GitHub работало около 3000 человек.
- Генеральный директор компании Томас Домке объяснил решение «бюджетными перестройками», необходимыми, чтобы «защитить краткосрочное благосостояние бизнеса и сохранить возможность инвестировать в достижение долгосрочных целей».
- GitHub должен сосредоточиться на том, что поможет ему добиться этих целей. Каких — Домке не уточнил, но упомянул, что у компании есть «огромная возможность "усилить"» платформу ИИ-решениями, и один из примеров таких решений — её проект Copilot.
- Компания также перейдёт на удалённый режим работы, отметив, что офисы и так не пользовались особым спросом. Их закроют не сразу, а либо после того как истекут договоры аренды, либо когда «позволят операционные процессы».
- Помимо этого, GitHub также заморозит наём сотрудников и будет менять старые ноутбуки на новые не через три года использования, а каждые четыре года. Детали о выплатах сокращённым не раскрыли.
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
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Опять, что ли сокращение...
Попали в список на увольнение?)
Хуже. Не попал даже в список на зачисление.
Где-то в недрах госконтор:
GitHub удалит 10% штата и полностью перейдёт на сокращёнку.
я уж думала, что так и написала в заголовке...
Хоть кто-то перешел на удаленку. А то у нас одной рукой кризис - другой всех в офисы загоняют (привет, Илон)
А третьей везде землетрясы. Ну и военные конфликты каждая вторая третья страна мира устраивает
gitea 😜
хорошая альтернатива
Сократить расходы... Сильно расходы сократят уволив 200 человек?
Ну если каждый там получает за 100к + налоги, да, сократят ощутимо.
Относительно прибыли вообще нет
Не знаком с отчетностью гтхаба, хз чё там у них с прибылями.
ну я бы так не сказал - судя по гуглу, у них там чистая прибыль всего 200 миллионов в 2022м. И если даже 20 миллионов сэкономят(а я думаю больше) - это +10% прибыли.
смотря где и смотря кого. Но думаю миллионов под 40 в год могут.
Я думаю, примерно на 200 человек.
Печально это всё, когда даже у компании с бесконечными деньгами (майкрософт) деньги заканчиваются...
Тут вопрос не в заканчивающихся деньга. Тут вопрос как получить больше прибыли, и так, что бы тебе за этого ничего не было.
Сейчас как раз такое время, когда на фоне общего шума, можно делать массовые увольнения(сливая при этом активистов и т.п., которых не в "пачке", в обычное время сложно уволить), забирать "плюшки", и нагружать существующих сотрудников.
Окраина сибири опять считает чужие деньги? Свою нефть посчитать не может... У компании, в среднем, денег на 6-12 месяцев. И то с постепенными увольнениями. С 1% в 1й день, до 100% через 12 месяцев.
Всего-то 300 человек, побожески
Кто-нибудь может подсказать, почему так везде стали сокращать состав сотрудников в IT?
Избыток кадров
Лишние деньги перекочевали из развития в снаряды и пушки. Теперь узнаем, кто действительно вкладывал в развитие и сможет показать прибыль, а кто дул пузырь и убыточен by design.
Продавать стало сложнее. Да и за год некоторые рынки просели. А деньги не бесконечные. Да и айти просто на слуху. Остальные отрасли не изобрели для себя интернет.
По сравнению с другими компаниями, они еще по минимуму сокращений обошлись.