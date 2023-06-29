Кто в Сбере носит футболки «прошёл огонь, воду и медные трубы»

И в прямом смысле их прошёл.

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Меня зовут Кирилл, и три недели назад я стал фронтенд-разработчиком дивизиона «Забота о клиентах» Сбера. Перед выходом на работу сильно волновался, конечно, — незнакомые порядки, непривычные задачи. Впрочем, лукавлю: волновался, но не сильно — я знал, что в первый же день отправлюсь не на новое рабочее место, а в Буткемп — адаптационный учебный офис для новичков. Он похож на творческое арт-пространство, только вместо гуманитарных увеселений здесь адаптируются айтишники, пришедшие в компанию. И учатся не на лекциях у преподавателей, а на настоящих задачах у практикующих специалистов.

В Буткемпе нет привычных учебных программ. Нет даже строго прописанной длительности учёбы, только некий срок с большим запасом, и обычно новички проходят Буткемп за две недели. Всё зависит от тебя: чем быстрее освоишь необходимый объём знаний, тем быстрее начнёшь со своей командой работать «по-взрослому». Я хотел поскорее присоединиться к команде, и потому поставил себе цель: закончить адаптацию поскорее.

Адаптация в Буткемпе организована по траекториям в зависимости от специальности новичка: фронтендер учится по своей программе, аналитик — по своей. За две недели новички знакомятся с инженерной культурой компании, инструментами и методологиями, которые применяют в Сбере. А ещё запускают свои проекты на реальных инструментах, продублированных в безопасной среде, в которой новичок не сможет навредить уже запущенному в Сбере процессу. Это не «курс для джунов» — через Буткемп проходят и сеньоры, и руководители. В прошлом году мы «выпустили» в Сбер 6500 айтишников, в этом — уже больше 3500. Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

В мой первый день в Буткемпе нас таких же новичков пригласили на адаптационный семинар и экскурсию. А после подарили welcome pack: брендированный рюкзак, футболку, держатель для пропуска и ещё какие-то мелочи.

Кстати, с первого же дня учёбы действуют все условия трудового договора, в том числе зарплата и ДМС, как если бы я уже трудился в команде.

В Буткемпе оказалось уютно и необычно. Интерьер разделён на три большие тематические зоны, оформленные совершенно по-разному — огонь, вода и медные трубы. С толстым намёком, что эту полосу препятствий должен пройти каждый уважающий себя профессионал, тем более в Сбере.

Для каждой зоны придумали тематические переговорки и рабочие места. Например, в «медных трубах» есть огромный чайник в разрезе, на несколько мест. В «воде» — настоящая деревянная лодка, с вёслами, в которой лежат два пуфа, а из сиденья для гребца сделали столик для ноутбука. Я больше тяготел к «огню», особенно нравилось бывать в локации с камином (бутафорским, конечно, но очень похожим) и поленьями-подушками, и в «сóпле» — это такая рабочая зона, в которой с потолка свисает много колонн из тонкой полупрозрачной ткани.

Для меня было непривычно, что по офису раскиданы стойки, на которых можно взять любые нужные тебе канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, степлеры и прочие милые бухгалтерскому сердцу полезности. Не нужно, как в других компаниях, писать заявку, ждать, когда закажут и привезут.

Когда голова уже переставала соображать, я шёл отдохнуть в одну из зон отдыха — там можно накормить своё серое вещество углеводами: налить чай-кофе, набрать печеньки, орехи и прочие вкусности, и завалиться с ноутбуком на пуфиках. Люблю такое, можно не думать, как бы себе устроить быстрый перекус.

Мои дни в Буткемпе проходили очень похоже друг на друга: учёба, учёба, учёба, обед, учёба, учёба, учёба. Там и без того не заскучаешь, задачи дают сложные, а тут ещё и я со своим персональным вызовом. Какие-то задачи были представлены в виде текста, некоторые — видео, часть — смешанные. Но больше всего мне понравилось несколько заданий в виде интерактивных игр со своими сценариями: про кибербезопасность, выполнение требований законодательства, про внутренние правила компании.

Никаких преподавателей и разделения на теорию и практику — тебе дают практическую задачу, ты её решаешь, правильность проверяют твои же коллеги по Буткемпу (!), и в награду за хорошо выполненную работу ты получаешь новую работу. Для этого проверяющие получают подсказки. Например, у меня было задание, в котором я неправильно понял вопрос, мне корректно на это указали и дали ссылку на материал, который нужно изучить. Я его прочитал, понял, где ошибался, и со второго раза решил задачу правильно.

Такой «безпреподавательский» подход мне кажется очень наглядным: в реальной жизни ты хорошо разбираешься в одних темах, а в других не дотягиваешь, и тебе придётся обращаться за помощью и помогать другим. А в Буткемпе сразу на это настраиваешься.

Peer-to-peer подход помогает наладить коммуникацию и создать горизонтальную связь между сотрудниками, которая, мы надеемся, сохранится у них и после выхода в штат. У некоторых траекторий (например, у DevOps) также есть задания, которые проверяются как технической поддержкой инженеров от Буткемпа, так и продуктовыми командами, в которые вскоре отправится работать новичок. И составляются, кстати, тоже ими — так новый сотрудник может потренироваться на задачах, которые в работе прямо сейчас. Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

Мне было психологически легче адаптироваться к условиям компании в окружении таких же новичков, как я. Получается такая коммуна людей с общими интересами и в одинаковом положении. Как-то проще становится, когда понимаешь, что у людей рядом с тобой могут возникать те же вопросы, что и у тебя. Если они через такое уже проходили, то с удовольствием помогут. И ты потом также поможешь другим.

Впрочем, это не значит, что Буткемп — сборище новичков, которое варится в собственном соку без помощи и руководства.

У каждого новичка свой план развития, а с ним и свой набор задач. Сложнее всего мне было фиксировать и распределять у себя в голове большой объём знаний, который на меня сыпался. Зато после выхода на работу в команде мне уже не придётся никого отвлекать такими вопросами, я теперь знаю, у кого нужно получать разрешения, откуда и что мне нужно скачать.

В Буткемпе у каждого есть «буткемп-мастер», его задача — помочь новичку адаптироваться: организовать первый рабочий день и групповые активности, выдать welcome-pack, порекомендовать места отдыха и собрать обратную связь.

На основе обратной связи мы дорабатываем программу и текущие процессы в Буткемпе, бывает даже в реальном времени — внедряем предложения в течение пары часов. Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

Забавно, что совсем мимо меня прошли утренние стендапы, на которых новички собираются и рассказывают о своих впечатлениях и трудностях. Впрочем, необходимости в этом я тоже не чувствовал, мне вполне хватало того, что я иногда обменивался мнениями об учёбе с парой ребят, с которыми успел познакомиться в Буткемпе. Ещё у меня завязались приятельские отношения с одним из студентов, мы рассказывали друг другу о своих задачах. Было интересно узнавать о каких-то процессах, в которых один из нас не участвовал, это расширяло кругозор. Думаю, после прохождения обучения продолжим общаться. Этим мне нравится очное обучение: можно расширить круг общения, познакомиться с новыми людьми. И мне кажется, многие в Буткемпе тоже обрастали знакомствами, на отдыхе и перерывах собирались группками по два-три человека.

Я прошёл адаптацию в Буткемпе за неделю. Он помог натренироваться и разложить по полочкам знания о тех инструментах, которые предстоит использовать — а их довольно много, и большинство созданы в самом Сбере, то есть освоить их на стороне не получится. Если бы пришлось осваивать всё это самому, уже после выхода на работу, то времени ушло бы гораздо больше, да ещё и пришлось бы отвлекать других по мелочам. А сейчас я задаю вопросы по каким-то тонкостям и нюансам, чувствую себя в коллективе куда увереннее.