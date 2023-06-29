(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date(); for (var j = 0; j < document.scripts.length; j++) {if (document.scripts[j].src === r) { return; }} k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(93857963, "init", { defer: true, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); ym(93857963, 'hit', window.location.href);
Карьера
Сбер

Кто в Сбере носит футболки «прошёл огонь, воду и медные трубы»

И в прямом смысле их прошёл.

776 просмотров

Меня зовут Кирилл, и три недели назад я стал фронтенд-разработчиком дивизиона «Забота о клиентах» Сбера. Перед выходом на работу сильно волновался, конечно, — незнакомые порядки, непривычные задачи. Впрочем, лукавлю: волновался, но не сильно — я знал, что в первый же день отправлюсь не на новое рабочее место, а в Буткемп — адаптационный учебный офис для новичков. Он похож на творческое арт-пространство, только вместо гуманитарных увеселений здесь адаптируются айтишники, пришедшие в компанию. И учатся не на лекциях у преподавателей, а на настоящих задачах у практикующих специалистов.

В Буткемпе нет привычных учебных программ. Нет даже строго прописанной длительности учёбы, только некий срок с большим запасом, и обычно новички проходят Буткемп за две недели. Всё зависит от тебя: чем быстрее освоишь необходимый объём знаний, тем быстрее начнёшь со своей командой работать «по-взрослому». Я хотел поскорее присоединиться к команде, и потому поставил себе цель: закончить адаптацию поскорее.

Адаптация в Буткемпе организована по траекториям в зависимости от специальности новичка: фронтендер учится по своей программе, аналитик — по своей. За две недели новички знакомятся с инженерной культурой компании, инструментами и методологиями, которые применяют в Сбере. А ещё запускают свои проекты на реальных инструментах, продублированных в безопасной среде, в которой новичок не сможет навредить уже запущенному в Сбере процессу. Это не «курс для джунов» — через Буткемп проходят и сеньоры, и руководители. В прошлом году мы «выпустили» в Сбер 6500 айтишников, в этом — уже больше 3500.

Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

В мой первый день в Буткемпе нас таких же новичков пригласили на адаптационный семинар и экскурсию. А после подарили welcome pack: брендированный рюкзак, футболку, держатель для пропуска и ещё какие-то мелочи.

Кстати, с первого же дня учёбы действуют все условия трудового договора, в том числе зарплата и ДМС, как если бы я уже трудился в команде.

В Буткемпе оказалось уютно и необычно. Интерьер разделён на три большие тематические зоны, оформленные совершенно по-разному — огонь, вода и медные трубы. С толстым намёком, что эту полосу препятствий должен пройти каждый уважающий себя профессионал, тем более в Сбере.

Для каждой зоны придумали тематические переговорки и рабочие места. Например, в «медных трубах» есть огромный чайник в разрезе, на несколько мест. В «воде» — настоящая деревянная лодка, с вёслами, в которой лежат два пуфа, а из сиденья для гребца сделали столик для ноутбука. Я больше тяготел к «огню», особенно нравилось бывать в локации с камином (бутафорским, конечно, но очень похожим) и поленьями-подушками, и в «сóпле» — это такая рабочая зона, в которой с потолка свисает много колонн из тонкой полупрозрачной ткани.

Для меня было непривычно, что по офису раскиданы стойки, на которых можно взять любые нужные тебе канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, степлеры и прочие милые бухгалтерскому сердцу полезности. Не нужно, как в других компаниях, писать заявку, ждать, когда закажут и привезут.

Когда голова уже переставала соображать, я шёл отдохнуть в одну из зон отдыха — там можно накормить своё серое вещество углеводами: налить чай-кофе, набрать печеньки, орехи и прочие вкусности, и завалиться с ноутбуком на пуфиках. Люблю такое, можно не думать, как бы себе устроить быстрый перекус.

Мои дни в Буткемпе проходили очень похоже друг на друга: учёба, учёба, учёба, обед, учёба, учёба, учёба. Там и без того не заскучаешь, задачи дают сложные, а тут ещё и я со своим персональным вызовом. Какие-то задачи были представлены в виде текста, некоторые — видео, часть — смешанные. Но больше всего мне понравилось несколько заданий в виде интерактивных игр со своими сценариями: про кибербезопасность, выполнение требований законодательства, про внутренние правила компании.

Никаких преподавателей и разделения на теорию и практику — тебе дают практическую задачу, ты её решаешь, правильность проверяют твои же коллеги по Буткемпу (!), и в награду за хорошо выполненную работу ты получаешь новую работу. Для этого проверяющие получают подсказки. Например, у меня было задание, в котором я неправильно понял вопрос, мне корректно на это указали и дали ссылку на материал, который нужно изучить. Я его прочитал, понял, где ошибался, и со второго раза решил задачу правильно.

Такой «безпреподавательский» подход мне кажется очень наглядным: в реальной жизни ты хорошо разбираешься в одних темах, а в других не дотягиваешь, и тебе придётся обращаться за помощью и помогать другим. А в Буткемпе сразу на это настраиваешься.

Peer-to-peer подход помогает наладить коммуникацию и создать горизонтальную связь между сотрудниками, которая, мы надеемся, сохранится у них и после выхода в штат. У некоторых траекторий (например, у DevOps) также есть задания, которые проверяются как технической поддержкой инженеров от Буткемпа, так и продуктовыми командами, в которые вскоре отправится работать новичок. И составляются, кстати, тоже ими — так новый сотрудник может потренироваться на задачах, которые в работе прямо сейчас.

Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

Мне было психологически легче адаптироваться к условиям компании в окружении таких же новичков, как я. Получается такая коммуна людей с общими интересами и в одинаковом положении. Как-то проще становится, когда понимаешь, что у людей рядом с тобой могут возникать те же вопросы, что и у тебя. Если они через такое уже проходили, то с удовольствием помогут. И ты потом также поможешь другим.

Впрочем, это не значит, что Буткемп — сборище новичков, которое варится в собственном соку без помощи и руководства.

У каждого новичка свой план развития, а с ним и свой набор задач. Сложнее всего мне было фиксировать и распределять у себя в голове большой объём знаний, который на меня сыпался. Зато после выхода на работу в команде мне уже не придётся никого отвлекать такими вопросами, я теперь знаю, у кого нужно получать разрешения, откуда и что мне нужно скачать.

В Буткемпе у каждого есть «буткемп-мастер», его задача — помочь новичку адаптироваться: организовать первый рабочий день и групповые активности, выдать welcome-pack, порекомендовать места отдыха и собрать обратную связь.

На основе обратной связи мы дорабатываем программу и текущие процессы в Буткемпе, бывает даже в реальном времени — внедряем предложения в течение пары часов.

Наиль Гафуров, руководитель технической поддержки для инженеров в IT Bootсamp

Забавно, что совсем мимо меня прошли утренние стендапы, на которых новички собираются и рассказывают о своих впечатлениях и трудностях. Впрочем, необходимости в этом я тоже не чувствовал, мне вполне хватало того, что я иногда обменивался мнениями об учёбе с парой ребят, с которыми успел познакомиться в Буткемпе. Ещё у меня завязались приятельские отношения с одним из студентов, мы рассказывали друг другу о своих задачах. Было интересно узнавать о каких-то процессах, в которых один из нас не участвовал, это расширяло кругозор. Думаю, после прохождения обучения продолжим общаться. Этим мне нравится очное обучение: можно расширить круг общения, познакомиться с новыми людьми. И мне кажется, многие в Буткемпе тоже обрастали знакомствами, на отдыхе и перерывах собирались группками по два-три человека.

Я прошёл адаптацию в Буткемпе за неделю. Он помог натренироваться и разложить по полочкам знания о тех инструментах, которые предстоит использовать — а их довольно много, и большинство созданы в самом Сбере, то есть освоить их на стороне не получится. Если бы пришлось осваивать всё это самому, уже после выхода на работу, то времени ушло бы гораздо больше, да ещё и пришлось бы отвлекать других по мелочам. А сейчас я задаю вопросы по каким-то тонкостям и нюансам, чувствую себя в коллективе куда увереннее.

Пройти через огонь, воду и медные трубы Буткемпа самостоятельно можно, устроившись на одну из наших открытых вакансий. Переезжать в Москву не обязательно: стильные очные площадки Буткемпа есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде.

Вакансии
0
5 комментариев
Олег Павлов

Копирайтерский текст от и до, можно было бы и лучше от первого лица написать

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Кто в Сбере носит футболки «прошёл огонь, воду и медные трубы» — тот мыло на пол не роняет.

Ответить
Развернуть ветку
Роботы из зубной пасты

Можно перефразировать исходя из принципа разумной достаточности: Кто в Сбере — тот мыло на пол не роняет.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Luda Ditel

Интересная задумка!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт отморожен

Думаешь, что уже всё прошёл, да?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
null