Whoosh запустил программу долгосрочной мотивации руководителей — опционный пул составит до 4,5 млн акций Статьи редакции
Так Whoosh рассчитывает «укрепить связь между целями сотрудников и целями компании».
- Совет директоров утвердил новую программу мотивации, которая будет действовать до 30 июня 2027 года, и первый этап обратного выкупа акций, рассказала компания.
- Максимальное количество акций в опционном пуле не должно превысить 4,5 млн штук — это около 4% уставного капитала. В рамках первого этапа Whoosh до 31 мая 2025 года выкупит 1,5 млн бумаг. Рыночная стоимость этого пакета на момент публикации составляет чуть больше 330 млн рублей. Остальные этапы утвердят позже.
- Сделки пройдут в соответствии с положениями закона «Об акционерных обществах». Среди них: заявки нужно адресовать неограниченному кругу участников организованных торгов, а объём совершённых за день сделок не может превышать 10% от среднего ежедневного объёма операций с акциями компании — он рассчитывается за 20 торговых дней, которые предшествуют дате сделок.
- Руководители подразделений, которые получат опционы в качестве вознаграждения, смогут исполнить их по номинальной цене по итогам 2024, 2025 и 2026 годов, но «при достижении [компанией] целевых показателей EBITDA» (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации). Цели устанавливает совет директоров.
- Уставный капитал «Вуш Холдинг» (владеет брендом Whoosh) составляет 1,114 млн рублей и состоит из 111,3 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.
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Пойду куплю акции на все, в этом году их запретят как оборты
Господи, обычная контора по сдаче в аренду вшивых самокатов, а понтов выше крыше! Совет директоров! Опционы! Программа мотивации!
А Мак - обычная контора по приготовлению бутербродов.
Gucci - обычная контора по продаже вшитых тряпок. Facebook - обычная вшитая соцсеть, а понтов то сколько у Цукерберга
А SpaceX обычная контора по запуску вшивых ракет, а понтов выше крыши
Ты хоть понял, что за хрень ты написал?
А в чем собсна проблема
"до 30 июня 2027 года"
Кек. Арендным электропомойкам максимум 2 года осталось.