Карьера
Таня Боброва

Вслед за увольнением Сэма Альтмана из OpenAI ушли сооснователь и трое старших исследователей — The Information Статьи редакции

Предприниматель был лицом стартапа, отмечало The Verge.

  • Трое старших исследователей OpenAI подали в отставку вечером 17 ноября 2023 года, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • По данным издания, это директор по исследованиям Якуб Пачоцки (Jakub Pachocki), руководитель команды по оценке потенциальных рисков ИИ Александр Мадри (Aleksander Madry) и исследователь Шимон Сидор (Szymon Sidor).
  • Совет директоров OpenAI уволил сооснователя Сэма Альтмана с поста гендиректора накануне. Его должность временно заняла технический директор Мира Мурати. Также пост председателя совета директоров оставит президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман, сохранив должность в стартапе, сообщила компания.
  • Сам Брокман написал, что после новостей отправил команде сообщение о своём уходе. В другом посте он рассказал, что вместе с Альтманом узнал о решении совета директоров за несколько минут до официального сообщения OpenAI. Для остальных новости также стали неожиданностью, рассказал знакомый с ситуацией источник Bloomberg.
  • Основанная в 2015 году компания OpenAI выпустила чат-бота ChatGPT, которым еженедельно пользуется около 100 млн человек. Помимо некоммерческой деятельности, она стала заниматься в том числе платными услугами и заключила сделки с Microsoft.

#новости #openai

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6 комментариев
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 Андрей Вечерний

Всё потом, смотрим как Маск пускает ракету.
Получится, нет?

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Кот Разумный

Не важно. Он и так впереди на 100 шагов. У него все технологии мира в руках. Не то что у некоторых.

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Андрей Вечерний

148 км прошла, связь пропала.
По сути - получилось, хеви бустер сработал.

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Кот Разумный

Видел.

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James Bomond

Можно расходиться

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Николай Серваков

Искусственный интеллект таки протух)

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3 комментария
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