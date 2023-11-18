Вслед за увольнением Сэма Альтмана из OpenAI ушли сооснователь и трое старших исследователей — The Information Статьи редакции
Предприниматель был лицом стартапа, отмечало The Verge.
- Трое старших исследователей OpenAI подали в отставку вечером 17 ноября 2023 года, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- По данным издания, это директор по исследованиям Якуб Пачоцки (Jakub Pachocki), руководитель команды по оценке потенциальных рисков ИИ Александр Мадри (Aleksander Madry) и исследователь Шимон Сидор (Szymon Sidor).
- Совет директоров OpenAI уволил сооснователя Сэма Альтмана с поста гендиректора накануне. Его должность временно заняла технический директор Мира Мурати. Также пост председателя совета директоров оставит президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман, сохранив должность в стартапе, сообщила компания.
- Сам Брокман написал, что после новостей отправил команде сообщение о своём уходе. В другом посте он рассказал, что вместе с Альтманом узнал о решении совета директоров за несколько минут до официального сообщения OpenAI. Для остальных новости также стали неожиданностью, рассказал знакомый с ситуацией источник Bloomberg.
- Основанная в 2015 году компания OpenAI выпустила чат-бота ChatGPT, которым еженедельно пользуется около 100 млн человек. Помимо некоммерческой деятельности, она стала заниматься в том числе платными услугами и заключила сделки с Microsoft.
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Всё потом, смотрим как Маск пускает ракету.
Получится, нет?
Не важно. Он и так впереди на 100 шагов. У него все технологии мира в руках. Не то что у некоторых.
148 км прошла, связь пропала.
По сути - получилось, хеви бустер сработал.
Видел.
Можно расходиться
Искусственный интеллект таки протух)