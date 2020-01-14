Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
2175

Суд обязал Telegram раскрыть банковские данные по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Материал редакции

Компания должна представить документы до 26 февраля 2020 года.

11 комментариев
В закладки

Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк рассмотрел аргументы сторон и обязал Telegram до 26 февраля 2020 года раскрыть информацию о банковских операциях по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом говорится в документах суда.

Однако ответчики имеют право скрыть конфиденциальную информацию, которая может содержаться в материалах. Суд также отказался продлевать срок предоставления документов.

В начале января 2020 года регулятор потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

Суд отклонил ходатайство SEC, но обязал Telegram предоставить подтверждение, что данные о банковских операциях подпадают под «иностранное законодательство о защите данных». После этого в SEC заявили, что Telegram продавала криптовалюту Gram после окончания ICO.

Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. В октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу Gram. Комиссия считает, что компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.

Из-за претензий регулятора Telegram перенесла запуск проекта до апреля 2020 года.

Что случилось с криптовалютами Facebook и…
Telegram отложил запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram до апреля 2020 года, а Facebook…
vc.ru

#новость #telegram #icotelegram

Право
Подписан
Отписаться
Сооснователь nginx Максим Коновалов рассказал, что уголовное дело против компании пока не закрыто
Сейчас стороны обмениваются ходатайствами.
4
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram","icotelegram"], "comments": 11, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 101087, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Jan 2020 12:55:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
13 малых бизнесов, успешных в 2019
Ниша, стоимость лидов, ссылка на владельца — MOAB в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101087, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101087\/get","add":"\/comments\/101087\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101087"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Oleg Oleg

7

Здесь вам не тут.

Ответить

Рустам Гусейнов

Oleg
5

"Это другое"

Ответить

Kristian Krayt

2

Я так понял, Паша начинает искать ключи.

Ответить

Serj Koss

Kristian
1

Паспарту, сколько у нас ключей?

Ответить

Олег Михалевич

Kristian
0

Чёрт, ржу, не могу остановиться

Ответить

Артём Андреев

1

Срочно выпускаем бумажные самолетики из окон!

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Резистанс нанесёт ответный удар за такой мув!

Ответить

Сергей Артамонов

0

То не показывай, то показывай. Вот пристали...

Ответить

Laugh Radiant

0

Пашка, можешь пока ко мне на счёт перевести. 

Ответить

Stanislav

0

А чем это грозит Дурову?

Ответить

Pavel Golubev

0

Такое возможно только России

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Nimax
Подписан
Отписаться
Новые форматы микроразметки Google
SEO-специалист Nimax Лариса Мусалаева рассказывает о новых возможностях микроразметки и сниппетов для продвижения сайто…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Привлекать, тренировать, прокачивать: +250 клиентов каждый месяц
Кто-нибудь знает, сколько фитнес-центров в Москве? А как завоевать внимание в условиях жесткой конкуренции? О бренде, с…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
5 ожидаемых IPO 2020 года: Robinhood, Airbnb, DoorDash, Casper, Didi
Прошедшие два года были богаты на IPO: только в 2019-м на рынок вышло 1242 компании, по данным Baker McKenzie. Одни ста…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Бондаренко
за день
Командир контужен
Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров покинет компанию ради развития своей «Партии прямой демократии»
Mikhail Bobko
за неделю
Не мудаком, а даблбиебом
Планы выйти на рынок США, увольнение Цфасман и изменение бизнес-модели: что происходит с «Даблби»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Anastasiya Ernays

Интернет-реклама: проблемы…

Serj Koss

Суд обязал Telegram раскрыть…

Иннокентий Фефилов

Uber списал 30 тысяч рублей за…

Егор Тараданов

Uber списал 30 тысяч рублей за…

Denis Kiselev

Электроитоги 2019 года

Илья Дорожкин

Бывший руководитель экосистемы…

Mariya Elman

Интернет-реклама: проблемы…

Эдуард Еремин

Как мы запустили онлайн-курс и…

Анастасия Якимова

3д как современное искусство

Владлен Рогожин

FT: Nissan планирует разорвать…

Mariya Elman

Интернет-реклама: проблемы…

Pykhtik

Мнение: удалённая работа…

Vikarti Anatra

Uber списал 30 тысяч рублей за…

Alexandr Naumenko

Как мы запустили онлайн-курс и…

Roman Nz

Samsung показала «невидимую…

Тимофей Новиков

Uber списал 30 тысяч рублей за…

Wera Ferat

Может ли неограниченный отпуск…

Alexander Turchin

Китайский мессенджер WeChat…

Pykhtik

Мнение: удалённая работа…

Николай Западный

Booksharing.io — как…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }