Компания должна представить документы до 26 февраля 2020 года.

В закладки

Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк рассмотрел аргументы сторон и обязал Telegram до 26 февраля 2020 года раскрыть информацию о банковских операциях по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом говорится в документах суда.

Однако ответчики имеют право скрыть конфиденциальную информацию, которая может содержаться в материалах. Суд также отказался продлевать срок предоставления документов.

В начале января 2020 года регулятор потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

Суд отклонил ходатайство SEC, но обязал Telegram предоставить подтверждение, что данные о банковских операциях подпадают под «иностранное законодательство о защите данных». После этого в SEC заявили, что Telegram продавала криптовалюту Gram после окончания ICO.

Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в январе 2018 года и планировала запустить TON и Gram до 31 октября 2019 года. В октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу Gram. Комиссия считает, что компания должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.