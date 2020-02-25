Дамьен Риль и Ной Рубин хотят, чтобы музыканты перестали судиться из-за авторских прав на произведения.

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Программист, музыкант и юрист по авторским правам Дамьен Риль и программист и музыкант Ной Рубин разработали алгоритм, который записывал каждую возможную комбинацию из восьми нот и 12 тактов. Они рассказали о своей работе на TEDxMinneapolis, пишет Vice.

По словам авторов проекта, алгоритм работает о скоростью 300 тысяч мелодий в секунду и в результате сгенерировал «все возможные» MIDI-мелодии.

Риль и Рубин опубликовали все мелодии под лицензией Creative Commons Zero, которая позволяет сделать произведения практически «общественным достоянием», отмечает Vice. Они также разместили код алгоритма и все сгенерированные мелодии на Github.

Как только произведение становится материальным, оно считается защищённым авторским правом, указывает издание, а для MIDI-формата ноты — это просто цифры. Авторы рассчитывают, что благодаря их наработкам музыканты перестанут судиться из-за авторских прав на произведения.

Пока неясно, попали ли в 68 млрд сгенерированных комбинаций уже созданные и защищённые авторскими правами мелодии, отмечает TJ.