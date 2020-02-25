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Татьяна Боброва
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Программисты сгенерировали «все возможные» мелодии и сделали их общественным достоянием Материал редакции

Дамьен Риль и Ной Рубин хотят, чтобы музыканты перестали судиться из-за авторских прав на произведения.

9 комментариев
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Программист, музыкант и юрист по авторским правам Дамьен Риль и программист и музыкант Ной Рубин разработали алгоритм, который записывал каждую возможную комбинацию из восьми нот и 12 тактов. Они рассказали о своей работе на TEDxMinneapolis, пишет Vice.

По словам авторов проекта, алгоритм работает о скоростью 300 тысяч мелодий в секунду и в результате сгенерировал «все возможные» MIDI-мелодии.

Риль и Рубин опубликовали все мелодии под лицензией Creative Commons Zero, которая позволяет сделать произведения практически «общественным достоянием», отмечает Vice. Они также разместили код алгоритма и все сгенерированные мелодии на Github.

Как только произведение становится материальным, оно считается защищённым авторским правом, указывает издание, а для MIDI-формата ноты — это просто цифры. Авторы рассчитывают, что благодаря их наработкам музыканты перестанут судиться из-за авторских прав на произведения.

Пока неясно, попали ли в 68 млрд сгенерированных комбинаций уже созданные и защищённые авторскими правами мелодии, отмечает TJ.

Выступление Дамьена Риля на TEDxMinneapolis

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9 комментариев
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Artemy

3

Все мелодии спеты, стихи все написаны

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Олег

Artemy
5

А кони всё скачут и скачут.

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Dennis Gooddeni

1

Я ничего не понял, но Михалкову, это не понравится)

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Юрий Белоножкин

Dennis
–1

Это, много кому не понравилось)

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one.zilla

0

Это просто топово. Прям Лойс.

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Roman Platonov

0

Хорошая попытка

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f003u

0

В музыке еще есть ритм и размер, они покрыли все варианты? А кое-где используются еще и четверть тоны.

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Максим Попов

f003u
0

А ещё есть национальная музыка (вне обычных поп-мелодий), оркестровые варианты и аранжировки. Ничто из этого не подпадет под сгенерированный поп-шум. Хотя для того, чтобы подсадить всяких поп-"королей" на достойное место - на скамейку запасных и "хромых уток" попытка достойная

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Gabby BenDer

–1

Отж зотейники 😏

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