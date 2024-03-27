Госдума разрешила жильцам самим выбирать оператора связи в многоквартирных домах Статьи редакции
Провайдеры смогут размещать оборудование в домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником или нанимателем жилья.
- Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома.
- Согласно законопроекту, поясняло Минцифры, жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья.
- Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем жилья смогут бесплатно размещать своё оборудование в многоквартирных домах.
- В Госдуме уточнили, что провайдеры, которые продолжат работу, обязаны в течение года переустановить своё оборудование уже по единым стандартам. Правительство России утвердит порядок и технические требования размещения сетей в многоквартирных домах в течение четырёх месяцев после принятия закона.
- Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут демонтировать оборудование. При этом они будут ответственны за сохранение общедомового имущества и обязаны восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.
- Общее собрание собственников сможет отменить любое решение о доступе провайдера в дом — для этого потребуется две трети голосов.
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И посмейте только после этого, хулители России, сказать что у нас в стране нет выборов.
"Госдума разрешила жильцам самим "ВЫБИРАТЬ" оператора связи."
выбирать можно из Ростелекома и еще 3ех неизвестных провайдеров, которые подключают к Ростелекому
Ага. Кстати,а у всех управляющую компанию можно менять без проблем и угроз? А то порой именно они лоббируют в пользу определённых операторов.
Мы недавно сменили, с 1 февраля. Основной проблемой было убедить давно живущих в доме бабуль, что смена управляйки - это в плюс. А насчёт провайдеров - тоже общим голосованием решали, пускать ли. Сейчас у нас в доме их 2 - Ростелеком и МТС, готовится Дом.ру зайти.
Ее можно менять? у нас в доме, дошло только до того что мы ссоримся с ней и запрашиваем документы!
Да, только это не будет работать
"Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья."
Что за прикол? А как же у нас все соседи какого оператора кто захотел, тот такого и выбирал в индивидуальном порядке. Моя семья несколько раз операторов меняла
Оборудование стоит. И никто никакого общего решения никогда не принимал.
В большей степени это касается новых домов от всяких там пиков: в этих домах жильцы попадают в анальное рабство к пику и его управлящкам.
Аналогично. Тоже удивилась, что это типа не так везде
И у нас тоже свободно
Статья рассказывает о принятии Госдумой России закона, разрешающего жильцам многоквартирных домов самостоятельно выбирать провайдера связи.
Саммари:
- Принят закон о выборе провайдера жильцами МКД.
- Позволяет размещать оборудование бесплатно по договору.
- Цели: свобода выбора и порядок в размещении оборудования.
- Провайдеры должны установить оборудование по единым стандартам.
- Неактуальные договоры требуют перезаключения или демонтажа.
- Урегулированы требования к сохранности общедомового имущества.
- Собрание собственников может отменить доступ провайдера голосованием.
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Когда это спамера забанят. Под каждой новостью свою шляпу постит...
Уж лучше бы разработали порядок безболезненной смены управляшки - так чтобы управляшка не могла препятствовать этому процессу.
И обязательную отчетность в онлайн - нет отчетности, освобождены от платы за коммуналку.
закон оправдающий повышение цен на услуги, но воз останется там же. где пункт о штрафах и тюремных срока
У нас на бумажках все разрешено, демократия как никак, а на практике все гораздо иначе!
Так классика же
умаслили ушки людям , а они и верят
Ого, оттепель? Только вот выборы, похоже, будут с одним участником, как у нас издревле заведено.
У нас 1 оператор и никто другого не даст , как была монополия так и осталось или занеси чемоданчик 🧳) ! И самый главный вопрос как и к другим принятым решениям - кто будет это контролировать ? Бумажку то не сложно написать
подавать в суд на управляшку. они мешают заходить операторам, но права не имеют на это, они не владеют домом, а просто его убирают. операторы не против зайти, но вот вредный председатель тсж себе в задницу ключ от подвала или чердака рад запихать
пы.сы. бывший сотрудник оператора
хоть где-то есть право выбора для граждан
Нигде нет выбора
К нас в дом другие просто не могут дотянуть . В РФ это не работает
А что в РФ вообще нормально работает?
Да бред же! Лишают дома дополнительного дохода и пускают под нож общее имущество! ИДИОТЫ в этой ДУРДУМЕ!
Это 500 руб/год или месяц? Недавно смотрел договора с операторами своей управляшки...
У нас в доме весь зоопарк провайдеров всегда был, можно было выбирать любого.
Вы выиграли эту жизнь!
А разве раньше кто-то запрещал?
управляшка могла мешать, за гешефт от монополизировавшего дом оператора
общее собрание собственников раньше не могло это делать? а в думе еще те думаки
ну спасибо! Это же сейчас самая насущная проблема
Это только если оператору изза одного абонента будет выгодно заходить в дом и тратится на оборудование
"...будет выгодно заходить в дом и тратится на..."
Я двух поменял лет за пять. Но я миллиардер, и живу хоть в многоквартирном доме, но личном. Но спасибо за новость, хоть узнал, как там дела у челяди обстоят.