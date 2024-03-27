Наш законопроект решает две задачи: первая — свобода и право гражданина самому выбирать себе оператора, вторая — наведение порядка в домах.

Впервые мы устанавливаем единые требования к размещению сетей связи в МКД. Ко второму чтению законопроект существенно доработан, и в нём появились теперь прямые нормы и сроки, обязывающие всех операторов привести в порядок своё оборудование, установленное в домах.