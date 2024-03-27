Право
Таня Боброва

Госдума разрешила жильцам самим выбирать оператора связи в многоквартирных домах Статьи редакции

Провайдеры смогут размещать оборудование в домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником или нанимателем жилья.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома.

Наш законопроект решает две задачи: первая — свобода и право гражданина самому выбирать себе оператора, вторая — наведение порядка в домах.

Впервые мы устанавливаем единые требования к размещению сетей связи в МКД. Ко второму чтению законопроект существенно доработан, и в нём появились теперь прямые нормы и сроки, обязывающие всех операторов привести в порядок своё оборудование, установленное в домах.

Александр Хинштейн, глава комитета по информполитике, ИТ и связи
  • Согласно законопроекту, поясняло Минцифры, жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор. Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья.
  • Интернет-провайдеры на основании договора с собственником или нанимателем жилья смогут бесплатно размещать своё оборудование в многоквартирных домах.
  • В Госдуме уточнили, что провайдеры, которые продолжат работу, обязаны в течение года переустановить своё оборудование уже по единым стандартам. Правительство России утвердит порядок и технические требования размещения сетей в многоквартирных домах в течение четырёх месяцев после принятия закона.
  • Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут демонтировать оборудование. При этом они будут ответственны за сохранение общедомового имущества и обязаны восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.
  • Общее собрание собственников сможет отменить любое решение о доступе провайдера в дом — для этого потребуется две трети голосов.

#новости

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69 комментариев
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 Марат Яз

И посмейте только после этого, хулители России, сказать что у нас в стране нет выборов.

"Госдума разрешила жильцам самим "ВЫБИРАТЬ" оператора связи."

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Артур Маслов

выбирать можно из Ростелекома и еще 3ех неизвестных провайдеров, которые подключают к Ростелекому

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3 комментария
Framework Юзернеймович

Ага. Кстати,а у всех управляющую компанию можно менять без проблем и угроз? А то порой именно они лоббируют в пользу определённых операторов.

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Андрей Мельник

Мы недавно сменили, с 1 февраля. Основной проблемой было убедить давно живущих в доме бабуль, что смена управляйки - это в плюс. А насчёт провайдеров - тоже общим голосованием решали, пускать ли. Сейчас у нас в доме их 2 - Ростелеком и МТС, готовится Дом.ру зайти.

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2 комментария
Тимур Сорокин

Ее можно менять? у нас в доме, дошло только до того что мы ссоримся с ней и запрашиваем документы!

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1 комментарий
Ale K

Да, только это не будет работать

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Феюшка из

"Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья."

Что за прикол? А как же у нас все соседи какого оператора кто захотел, тот такого и выбирал в индивидуальном порядке. Моя семья несколько раз операторов меняла
Оборудование стоит. И никто никакого общего решения никогда не принимал.

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NikZh

В большей степени это касается новых домов от всяких там пиков: в этих домах жильцы попадают в анальное рабство к пику и его управлящкам.

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2 комментария
Мария Шабалина

Аналогично. Тоже удивилась, что это типа не так везде

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Елена Должанская

И у нас тоже свободно

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Статья рассказывает о принятии Госдумой России закона, разрешающего жильцам многоквартирных домов самостоятельно выбирать провайдера связи.

Саммари:
- Принят закон о выборе провайдера жильцами МКД.
- Позволяет размещать оборудование бесплатно по договору.
- Цели: свобода выбора и порядок в размещении оборудования.
- Провайдеры должны установить оборудование по единым стандартам.
- Неактуальные договоры требуют перезаключения или демонтажа.
- Урегулированы требования к сохранности общедомового имущества.
- Собрание собственников может отменить доступ провайдера голосованием.

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Разработка Телеграм-ботов

Когда это спамера забанят. Под каждой новостью свою шляпу постит...

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4 комментария
Denis Kite

Уж лучше бы разработали порядок безболезненной смены управляшки - так чтобы управляшка не могла препятствовать этому процессу.

И обязательную отчетность в онлайн - нет отчетности, освобождены от платы за коммуналку.

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Михаил Ко

закон оправдающий повышение цен на услуги, но воз останется там же. где пункт о штрафах и тюремных срока

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Вячеслав Макаров

У нас на бумажках все разрешено, демократия как никак, а на практике все гораздо иначе!

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Серафима Зоряева

Так классика же

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Милая Мила

умаслили ушки людям , а они и верят

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Вадим Д.

Ого, оттепель? Только вот выборы, похоже, будут с одним участником, как у нас издревле заведено.

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Владимир Мананников

У нас 1 оператор и никто другого не даст , как была монополия так и осталось или занеси чемоданчик 🧳) ! И самый главный вопрос как и к другим принятым решениям - кто будет это контролировать ? Бумажку то не сложно написать

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Alex Melnikoff

подавать в суд на управляшку. они мешают заходить операторам, но права не имеют на это, они не владеют домом, а просто его убирают. операторы не против зайти, но вот вредный председатель тсж себе в задницу ключ от подвала или чердака рад запихать
пы.сы. бывший сотрудник оператора

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4 комментария
Пишущий незнакомцам
Наш законопроект решает две задачи: первая — свобода и право гражданина самому выбирать себе оператора, вторая — наведение порядка в домах.

хоть где-то есть право выбора для граждан

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Владимир Мананников

Нигде нет выбора

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A V

К нас в дом другие просто не могут дотянуть . В РФ это не работает

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Серафима Зоряева

А что в РФ вообще нормально работает?

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17 комментариев
Дмитрий Лагода

Да бред же! Лишают дома дополнительного дохода и пускают под нож общее имущество! ИДИОТЫ в этой ДУРДУМЕ!

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Андрей Шмиг
Лишают дома дополнительного дохода

Это 500 руб/год или месяц? Недавно смотрел договора с операторами своей управляшки...

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1 комментарий
Zloy Marketolog

У нас в доме весь зоопарк провайдеров всегда был, можно было выбирать любого.

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Серафима Зоряева

Вы выиграли эту жизнь!

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Тоже хочу

А разве раньше кто-то запрещал?

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Alex Melnikoff

управляшка могла мешать, за гешефт от монополизировавшего дом оператора

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Сергей Степанов

общее собрание собственников раньше не могло это делать? а в думе еще те думаки

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Gor

ну спасибо! Это же сейчас самая насущная проблема

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Архаров Петр

Это только если оператору изза одного абонента будет выгодно заходить в дом и тратится на оборудование

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Слегка Придурковатый

"...будет выгодно заходить в дом и тратится на..."

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Слегка Придурковатый

Я двух поменял лет за пять. Но я миллиардер, и живу хоть в многоквартирном доме, но личном. Но спасибо за новость, хоть узнал, как там дела у челяди обстоят.

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66 комментариев
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