Право
Евгения Евсеева

Суд ЕС постановил снять с Михаила Фридмана и Петра Авена санкции, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023-го Статьи редакции

Санкции ввели в феврале 2022 года, в мае предприниматели их оспорили.

Обновлено в 16:03. Суд ЕС постановил снять санкции против Фридмана и Авена, которые вводили 28 февраля 2022 года. Они действовали по март 2023-го, тогда предпринимателей внесли в санкционный список ещё одним постановлением с другой формулировкой обоснования ограничений. Этот документ ещё оспаривают в суде.
  • Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Альфа-банк».
  • Согласно решению, Авена (гражданин России и Латвии) и Фридмана (гражданин России и Израиля), основных акционеров «Альфа-групп», включили в санкционные списки по решению Совета ЕС. Тот постановил, что предприниматели связаны с подсанкционными лицами, а также с президентом России Владимиром Путиным.
  • В суде предприниматели утверждали, что доказательства Совета ЕС — ненадёжные. Суд удовлетворил это ходатайство: он решил, что можно «установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений».
  • Фридман заявил РБК, что «удовлетворён решением суда».
Михаил Фридман и Пётр Авен. Фото: «РИА Новости»
  • ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
  • В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана и Авена ввела Великобритания. Тогда же двое других сооснователей банка — Герман Хан и Алексей Кузьмичёв — вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
  • В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
  • В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд. В августе санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.

#новости #михаилфридман #пётравен #альфабанк

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146 комментариев
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 Андрей Иванов

А ты, релокант, сиди с заблокированными картами. Бабло побеждает зло.

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ЯжПрограммист

Великолепный пример максимального отсутствия связи между новостью и комментарием.

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4 комментария
Giraffe

А тебя релокант, и так не вносили ни в какие персональные списки

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5 комментариев
Николай Верегин

Я когда-то писал комментарий, что нашему народу абсолютно наплевать что сделает запад. В любом случае будет неправ.

Ввел санкции — плохо. Снял санкции — тоже плохо.

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37 комментариев
Aina Timo / wdroid.net

А что, сберовская "Мир" у Фридмана заработала в Лидл?

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8 комментариев
Денис Демидов

Кто именно из релокантов не смог что-то опротестовать в суде?

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1 комментарий
Santiago

Опять проклятый Запад совершенно не заботится о простых россиянах! Ну что ты будешь делать...

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Kiril Khokhryakov

Чяго? "Релокантам" запретили открывать счета заграницей? Ты чо несешь? 😆

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Доктор Шкутко

Так всегда было. Верхи порешают договорнячком как обычно, а войны, гробы, релокацию и блокировку счетов и карточек оплатят, рукоплескающие им рабы и крепостные

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Денис Попович

ну вот а вы говорите русофобия. простые русские пацаны фридман и авен в центре вражин. даже уборщицу оплатить нечем. нечеловеческие условия. перебороли. затерпели. так победим.

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Егор Орлов

Да уж, хорошо бы если б кто-нибудь фильм снял на тему их личной борьбы.... "Когда в один момент тучи заволокли небо над особняком в графстве Суррей, а жизнь стала настолько беспросветной, что даже не было возможности оплатить водителя, уборщицу, и эскортниц или хотя бы сожрать полведра чёрной икры на ужин... История о личной стойкости и несгибаемости духа, борьбе за справедливость неперекор бюрократии и двойных стандартов лицемерного Запада.... Смотрите в кинотеатрах "Время жирных котов""

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4 комментария
Вадим Д.

Ноль санкций, один ЕС, два друга, три страны.

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Двигаю

ЕС дал, ЕС взял)

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2 комментария
Андрей Вечерний
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Двигаю

РБК по этой теме «В марте 2023 года Совет ЕС переписал основания для поддержания санкций против Авена и Фридмана, сделав их более формальными. Санкции по данному критерию продолжают оспариваться Авеном и Фридманом в рамках отдельного искового производства, решение по этим жалобам пока не вынесено. Два бизнесмена остаются в санкционном списке ЕС.»

Так что похоже две санкции так и остались, бахнул ЕС уже упреждающе🥹

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Error-min

Ну видимо уже недалеко и до снятия всех санкций))

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Петр Громов

Эх если бы, только вот к сожалению это точно ничего не обозначает, 0.00000001 % от всех санкций

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

«установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений»

Формулировочка, которая, по идее, может подойти практически к любому*, кто попал под санкции.

* - любому миллиардеру.

Кек.

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Денис Демидов

Полагаю, для этого нужно сделать что-то существенное, например, как Волож - развалить IT компанию N1 в РФ...

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1 комментарий
Продюсер душнила

Тут новость из дурки подъехала:
СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма «высшими должностными лицами сша и стран нато».

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Денис Попович

это про сынка бидона который шуровал вна украине?

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Андрей Комягин

ну так изначально дно пробил так называемый международный суд МУС, который кстати не признан США и многими другими странами) а дальше понеслась... кто во что горазд...

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2 комментария
ЯжПрограммист

Потом повесят на бомжа, делов то

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Виктор Петров

Это не та же дурка, где Путина в уголовный розыск определили?

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2 комментария
Dima Tsurkan

Вау! Второй день рождения у людей!
Сегодня пулей в Лондон вылетят отмечать 🍾 🥂

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A V

Даже не выезжали)))

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2 комментария
Vladimir Ivanov

Лондон не в ЕС

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1 комментарий
Максим Ростокин

Как скоро их запишут в инагенты?)

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Michael Platonov

После вас

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A V

Свои сукины сыны) никогда)

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Zloy Sniper

Лицемерие правит миром. Раньше на войнах резали глотки не парясь моралью, а сенаторы кричали «Карфаген должен быть разрушен». Сейчас другие времена и нужно объяснять своему пиплу почему своим сукиным детям можно, а чужим запрещено. 21 век ёпта!

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Eddie II

Проклятый запад лишает русских людей пользы в виде санкций! Русофобы!

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THE DUDE

Оба кстати из еврейской семьи

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Sergey Folps

Свои таки всегда помогут

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2 комментария
A V

Хасиды

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Giraffe

Это все объясняет

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Zloy Sniper

Из одной?

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Sergey Folps

Ещё компенсацию пусть дадут, за то что они больше двух лет без слуг сидела в огромных особняках

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Giraffe

Запросто

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A V

Хорошо занесли

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Алексей Орлов

Нам миллиардерам все ни почём 😂

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mv

Жуть.

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M S

Вполне ожидаемо. Санкции введены против простых людей, которые всё оплатят из своего кармана. Богатые страдать не должны, особенно с такими фамилиями.

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Денис Попович

они мало страдали в лондоне по-твоему? у тебя сердце есть?

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день за днем

Мда, грустно, но ничего не поделать

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Светлана Завацкая

А что вы хотели, крепостное право никто не отменял…

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Сергей Доктор

Теперь смысл "санкций" становится более-менее ясен: никакие это не санкции, а элементарная месть за несбывшиеся планы и надежды.

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Аккаунт заморожен

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Michael Platonov

Прикольно, кто то судится с Александром Ханом

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Giraffe
суд счел, что «степень близости» между бизнесменами и Путиным, а также его окружением «не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также суд посчитал, что это не свидетельствует о том, что предприниматели оказывали «материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины».

Ну в целом не прикопаться к формулировкам.
Кто на очереди на выход?

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Энтони Лавджой

Вместо этого что-нибудь обычным россиянам нужно запретить.

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Mike Amir

ждем метание манкуртов

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Дичь Петрович

Как пелось в одной песне: Ахахахаха ахахаха

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Soulis

Классическое "бабки решают"

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умный человек

Волков не зря старался
https://www.business-gazeta.ru/article/586232

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Anton

Это другое🫠

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Михаил Иванович

Мы потерпим, главное, чтобы олигархи чувствовали себя хорошо🙏

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Dimm Debrov

Сладкие подарки доехали)

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неформат

альфа банк передан в росимущество через 3 2 1

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Ярослав Богданов

Ага, уже несколько лет говорят, по факту крупнейший среди частных до сих пор

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Thomas Sowell book Society

Фридман выдал базу про Путина https://youtu.be/1cI8aApOqXY?si=1y_Su1xtOgO-P4hz

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Эльнур Сабитова

Вполне ожидаемо. Санкции введены против простых людей, которые всё оплатят из своего кармана. Богатые страдать не должны, особенно с такими фамилиями.

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Гриша Н.

Мне казалось, что они продали уже свои доли в банке

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Тоже хочу

- Ввести санкции против миллиардеров
- Снять санкции за деньги
Profit

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день за днем

Это все бизнес

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Kayleigh Marie

Вау я вообще первый раз слышу что с кого то ес решила санкции снять, что же там случилось

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Soulis

@Евгения Евсеева
https://www.mk.ru/politics/2024/04/10/es-pokhozhe-tak-i-ne-snyal-sankcii-s-fridmana-i-avena.html

ЕС, возможно, так и не снял санкции с Фридмана и…
Суд ЕС не снимал ограничительные меры с предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, а только…
www.mk.ru
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levi

Только отменили решения от 22-го года, а оставили от 23-го.

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Омар Кошмар

Галя, у нас отмена!

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Игорь Пронин

Фридман только в РФ вернулся, в патриоты записался, царю присягнул, а тут такое.

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okman

Пыль глотают. Как и обещал.

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vinniy pogreb

С 2022 пользуюсь кстати альфой, в плане условий прокачались в лучшую сторону

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Александр Чигинев

А почему бы не спросить прямо: поддерживаете/нет?

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Денис Еськин

Они на этой фотке выглядят так, будто прямо просятся за #

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143 комментария
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