Суд ЕС постановил снять с Михаила Фридмана и Петра Авена санкции, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023-го Статьи редакции
Санкции ввели в феврале 2022 года, в мае предприниматели их оспорили.
- Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Альфа-банк».
- Согласно решению, Авена (гражданин России и Латвии) и Фридмана (гражданин России и Израиля), основных акционеров «Альфа-групп», включили в санкционные списки по решению Совета ЕС. Тот постановил, что предприниматели связаны с подсанкционными лицами, а также с президентом России Владимиром Путиным.
- В суде предприниматели утверждали, что доказательства Совета ЕС — ненадёжные. Суд удовлетворил это ходатайство: он решил, что можно «установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений».
- Фридман заявил РБК, что «удовлетворён решением суда».
- ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
- В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана и Авена ввела Великобритания. Тогда же двое других сооснователей банка — Герман Хан и Алексей Кузьмичёв — вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
- В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
- В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд. В августе санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.
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А ты, релокант, сиди с заблокированными картами. Бабло побеждает зло.
Великолепный пример максимального отсутствия связи между новостью и комментарием.
А тебя релокант, и так не вносили ни в какие персональные списки
Я когда-то писал комментарий, что нашему народу абсолютно наплевать что сделает запад. В любом случае будет неправ.
Ввел санкции — плохо. Снял санкции — тоже плохо.
А что, сберовская "Мир" у Фридмана заработала в Лидл?
Кто именно из релокантов не смог что-то опротестовать в суде?
Опять проклятый Запад совершенно не заботится о простых россиянах! Ну что ты будешь делать...
Чяго? "Релокантам" запретили открывать счета заграницей? Ты чо несешь? 😆
Так всегда было. Верхи порешают договорнячком как обычно, а войны, гробы, релокацию и блокировку счетов и карточек оплатят, рукоплескающие им рабы и крепостные
ну вот а вы говорите русофобия. простые русские пацаны фридман и авен в центре вражин. даже уборщицу оплатить нечем. нечеловеческие условия. перебороли. затерпели. так победим.
Да уж, хорошо бы если б кто-нибудь фильм снял на тему их личной борьбы.... "Когда в один момент тучи заволокли небо над особняком в графстве Суррей, а жизнь стала настолько беспросветной, что даже не было возможности оплатить водителя, уборщицу, и эскортниц или хотя бы сожрать полведра чёрной икры на ужин... История о личной стойкости и несгибаемости духа, борьбе за справедливость неперекор бюрократии и двойных стандартов лицемерного Запада.... Смотрите в кинотеатрах "Время жирных котов""
Ноль санкций, один ЕС, два друга, три страны.
ЕС дал, ЕС взял)
РБК по этой теме «В марте 2023 года Совет ЕС переписал основания для поддержания санкций против Авена и Фридмана, сделав их более формальными. Санкции по данному критерию продолжают оспариваться Авеном и Фридманом в рамках отдельного искового производства, решение по этим жалобам пока не вынесено. Два бизнесмена остаются в санкционном списке ЕС.»
Так что похоже две санкции так и остались, бахнул ЕС уже упреждающе🥹
Ну видимо уже недалеко и до снятия всех санкций))
Эх если бы, только вот к сожалению это точно ничего не обозначает, 0.00000001 % от всех санкций
«установить степень близости Фридмана и Авена с Путиным и его окружением, но это не доказывает поддержку их политики или решений»
Формулировочка, которая, по идее, может подойти практически к любому*, кто попал под санкции.
* - любому миллиардеру.
Кек.
Полагаю, для этого нужно сделать что-то существенное, например, как Волож - развалить IT компанию N1 в РФ...
Тут новость из дурки подъехала:
СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма «высшими должностными лицами сша и стран нато».
это про сынка бидона который шуровал вна украине?
ну так изначально дно пробил так называемый международный суд МУС, который кстати не признан США и многими другими странами) а дальше понеслась... кто во что горазд...
Потом повесят на бомжа, делов то
Это не та же дурка, где Путина в уголовный розыск определили?
Вау! Второй день рождения у людей!
Сегодня пулей в Лондон вылетят отмечать 🍾 🥂
Даже не выезжали)))
Лондон не в ЕС
Как скоро их запишут в инагенты?)
После вас
Свои сукины сыны) никогда)
Лицемерие правит миром. Раньше на войнах резали глотки не парясь моралью, а сенаторы кричали «Карфаген должен быть разрушен». Сейчас другие времена и нужно объяснять своему пиплу почему своим сукиным детям можно, а чужим запрещено. 21 век ёпта!
Проклятый запад лишает русских людей пользы в виде санкций! Русофобы!
Оба кстати из еврейской семьи
Свои таки всегда помогут
Хасиды
Это все объясняет
Из одной?
Ещё компенсацию пусть дадут, за то что они больше двух лет без слуг сидела в огромных особняках
Запросто
Хорошо занесли
Нам миллиардерам все ни почём 😂
Жуть.
Вполне ожидаемо. Санкции введены против простых людей, которые всё оплатят из своего кармана. Богатые страдать не должны, особенно с такими фамилиями.
они мало страдали в лондоне по-твоему? у тебя сердце есть?
Мда, грустно, но ничего не поделать
А что вы хотели, крепостное право никто не отменял…
Теперь смысл "санкций" становится более-менее ясен: никакие это не санкции, а элементарная месть за несбывшиеся планы и надежды.
Комментарий недоступен
Прикольно, кто то судится с Александром Ханом
Ну в целом не прикопаться к формулировкам.
Кто на очереди на выход?
Вместо этого что-нибудь обычным россиянам нужно запретить.
ждем метание манкуртов
Как пелось в одной песне: Ахахахаха ахахаха
Классическое "бабки решают"
Волков не зря старался
https://www.business-gazeta.ru/article/586232
Это другое🫠
Мы потерпим, главное, чтобы олигархи чувствовали себя хорошо🙏
Сладкие подарки доехали)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
альфа банк передан в росимущество через 3 2 1
Ага, уже несколько лет говорят, по факту крупнейший среди частных до сих пор
Фридман выдал базу про Путина https://youtu.be/1cI8aApOqXY?si=1y_Su1xtOgO-P4hz
Вполне ожидаемо. Санкции введены против простых людей, которые всё оплатят из своего кармана. Богатые страдать не должны, особенно с такими фамилиями.
Мне казалось, что они продали уже свои доли в банке
- Ввести санкции против миллиардеров
- Снять санкции за деньги
Profit
Это все бизнес
Вау я вообще первый раз слышу что с кого то ес решила санкции снять, что же там случилось
@Евгения Евсеева
https://www.mk.ru/politics/2024/04/10/es-pokhozhe-tak-i-ne-snyal-sankcii-s-fridmana-i-avena.html
Только отменили решения от 22-го года, а оставили от 23-го.
Галя, у нас отмена!
Фридман только в РФ вернулся, в патриоты записался, царю присягнул, а тут такое.
Пыль глотают. Как и обещал.
С 2022 пользуюсь кстати альфой, в плане условий прокачались в лучшую сторону
А почему бы не спросить прямо: поддерживаете/нет?
Они на этой фотке выглядят так, будто прямо просятся за #