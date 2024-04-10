Обновлено в 16:03. Суд ЕС постановил снять санкции против Фридмана и Авена, которые вводили 28 февраля 2022 года. Они действовали по март 2023-го, тогда предпринимателей внесли в санкционный список ещё одним постановлением с другой формулировкой обоснования ограничений. Этот документ ещё оспаривают в суде.