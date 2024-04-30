В Еврокомиссии допустили блокировку TikTok в Евросоюзе Статьи редакции
Приложению китайского разработчика ByteDance уже грозит блокировка в США.
- «Это не исключено. Мы прекрасно знаем, какую угрозу представляет сервис», — заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Её слова привело издание Politico.
- Председательница также напомнила, что европейский регулятор «первый в мире запретил устанавливать TikTok на корпоративные телефоны». В TikTok к моменту публикации не ответили на запрос Politico.
- В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok или его последующей блокировке из-за угрозы национальной безопасности. Китайский владелец видеосервиса ByteDance заявил: если не получится оспорить решение через суд, то он предпочтёт продаже блокировку в стране.
- В том же месяце ЕК начала расследование в отношении ByteDance из-за работы сервиса TikTok Lite во Франции и Испании. По мнению регулятора, приложение нарушало закон о цифровых услугах (DSA): в нём можно было зарабатывать баллы за просмотр роликов и лайки, а затем обменивать их на ваучеры Amazon или цифровую валюту TikTok. В компании в ответ на беспокойство ЕК «добровольно» свернули программу вознаграждений.
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Свобода слова она такая свободная.
Какое отношение тикток имеет к свободе слова?) Ладно там про твиттер такие рассуждения или про телегу, но тикток, рили?)
Ты не путай свободу слова со вседозволенностю
Свободная Европа и рынок!
так это и есть свобода, они свободно могут с тобой торговать, а могут и свободно послать тебя, наслаждайся🤭
Ага. Из серии "смотри не перепутай"
а как ты можешь перепутать, если тебе не с чем сравнивать?
Где комментаторша, которая смотрит его 8 часов в сутки? Залипла в тикток?
давно пора🤗
Угроза, если только не продадут кому-нибудь из Евросоюза. Тогда угрозы не будет 🙃
Вы у себя дома тоже, не будете пускать кого попало домой верно? Особенно если он что-то будет «записывать в тетрадку», пойдут подозрения, не так ли? А когда придет ваш товарищ, то безопасно, тоже самое и между странами, Китаю или китайскому сервису никто не доверяет, особенно если она собирает данные и подконтрольна китайскому правительству
Да отвалите уже от тиктока, чем мешает то?
Вероятно вопрос в утекающий данных и подконтрольности сервиса ком партии Китая
Аппле прогнулась под ес, но тик ток врятли прогнётся.
могут, им дали свободу выбора
" какую угрозу представляет сервис"
и какую?
Сервис никакую, сама программа представляет, так как это полноценное шпионское ПО, с доступом к камере, микрофону, геолокации и многому другому. Не надо делать вид что не в курсе проблемы.
Где можно об этом почитать?
Они наверное пока сами точно не знают какую угрозу он представляет. Так что пока они будут думать делать это или нет.
о какой угрозе все говорят? есть что почитать на эту тему? впервые слышу об этом
А если бы наши запретили, тут половина комментаторов на гавно изошлись бы. И таблетки "этодругина" всем бы раздавали. Я конечно понимаю, что в РФ те ещё законы, но по факту, жопа сейчас везде, нет нигде эфимерной справедливости.
Австралия?
да я что то не пойму будут они его блокировать или нет