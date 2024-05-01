Генпрокуратура потребовала от «Почты России» и ФТС устранить задержки международных почтовых отправлений Статьи редакции
Ведомство провело проверку в ответ на «многочисленные» сообщения о проблемах.
- Оно заключило, что из-за «недостатков при организации деятельности "Почты России"» на её лицевом счёте в Федеральной таможенной службе (ФТС) оказалось недостаточно денег, чтобы завершить все таможенные процедуры и выпустить более 3000 посылок.
- Почтовый оператор должен перевести необходимую сумму на счёт в ФТС уже 2 мая 2024 года, так что возвращать отправления, которые застряли «по причине отсутствия должного планирования» со стороны «Почты России», не будут, говорится в сообщении.
- 1 мая 2024 года ФТС рассказала, что с 30 апреля фиксирует задержки в оформлении платных международных отправлений, доставляемых «Почтой России». Согласно правилам, именно она должна уплачивать таможенные платежи, однако денег на авансовом счёте не хватило.
- В «Почте России» подтвердили нехватку средств. Оператор объяснил РБК: обычно он пополняет счёт заранее, «основываясь на среднем количестве отправлений». Проблемы возникли потому, что объём платных посылок из-за рубежа «резко» вырос.
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Ну?! Какая тварь не покупала горошек со скидкой?
У почты из-за вас теперь денег нет.
Так вот почему моя посылочка с лохэкспресса как поступила 26 число в сортировочный центр моего мухосранска так там и зависла
Я на Почте получаю посылки с авторизацией по SMS. Каждый раз SMS идет 3-5 минут. Написал жалобу, позвонил инженер Почты, проверил, подтвердил, что IT-система у них говно, писали много лет назад, все сгнило уже, но отказался что либо менять, мол, регулятор не требует, хули напрягаться. Российский регулятор импотент!